प्रभसिमरन के शतक से भारत ए की सीरीज़ जीत

भारत ए 322/8 (प्रभसिमरन 102, अय्यर 62, पराग 62, मर्फ़ी 4-42, सांघा 4-72) ने ऑस्ट्रेलिया ए 316 (एडवर्ड्स 89, स्कॉट 73, अर्शदीप 3-38, राणा 3-61) को दो विकेट से हराया

इसके बाद अय्यर और पराग ने प्रभसिमरन की नींव पर 92 गेंदों पर 117 रन की साझेदारी कर मैच को आगे बढ़ाया। अय्यर ने 58 गेंदों पर 62, जबकि पराग ने 55 गेंदों पर 62 रन ठोके।