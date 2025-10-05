मैच (9)
महिला विश्व कप (2)
ईरानी कप (1)
AFG vs BAN (1)
Sheffield Shield (3)
ZIM-W vs UAE-W (2)
परिणाम
तीसरा अनाधिकृत वनडे (D/N), कानपुर, October 05, 2025, ऑस्ट्रेलिया ए का भारत दौरा
पिछलाअगला

भारत ए की 2 विकेट से जीत, 24 गेंद बाकी

प्लेयर ऑफ़ द मैच
102 (68)
prabhsimran-singh
प्लेयर ऑफ़ द सीरीज़
187 runs
riyan-parag
लाइव
स्कोरकार्ड
रिपोर्ट
न्यूज़
फ़ोटो
बेट
फ़ैन रेटिंग
रिपोर्ट

प्रभसिमरन के शतक से भारत ए की सीरीज़ जीत

मर्फ़ी और सांघा का गेंदबाज़ी प्रयत्न गया बेकार

ESPNcricinfo स्टाफ़
05-Oct-2025 • 41 mins ago
Prabhsimran Singh scored his maiden IPL ton, Delhi Capitals vs Punjab Kings, IPL 2023, Delhi, May 13, 2023

फ़ाइल फ़ोटो: प्रभसिमरन सिंह ने 68 गेंदों पर 102 रन बनाए  •  BCCI

भारत ए 322/8 (प्रभसिमरन 102, अय्यर 62, पराग 62, मर्फ़ी 4-42, सांघा 4-72) ने ऑस्ट्रेलिया ए 316 (एडवर्ड्स 89, स्कॉट 73, अर्शदीप 3-38, राणा 3-61) को दो विकेट से हराया
प्रभसिमरन सिंह की 68 गेंदों पर 102 रन की आतिशी पारी और कप्तान श्रेयस अय्यररियान पराग की अर्धशतकीय पारियों की मदद से भारत ए ने कानपुर में ऑस्ट्रेलिया ए को हराकर तीन मैचों की अनाधिकृत वनडे सीरीज को 2-1 से जीत लिया।
317 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 35वें ओवर तक भारत ए का स्कोर तीन विकेट पर 262 रन था और वे मज़बूत स्थिति में दिख रहे थे। लेकिन उनके अगले पांच विकेट सिर्फ़ 39 रन के अंतराल पर गिर गए और टीम मुश्किल में आ गई। यहां से विप्रज निगम और अर्शदीप सिंह ने नौंवें विकेट के लिए नाबाद 21 रन जोड़कर टीम को 24 गेंद शेष रहते दो विकेट से जीत दिला दी।
प्रभसिमरन ने शुरुआत से ही लय पकड़ी थी और अभिषेक शर्मा के साथ पहले विकेट के लिए 11.2 ओवर में 83 रन जोड़े। अभिषेक और तिलक वर्मा जल्दी-जल्दी आउट हो गए, लेकिन प्रभसिमरन ने आक्रामक अंदाज जारी रखा। उन्होंने आठ चौके और सात छक्के लगाए और 20वें ओवर में तनवीर सांघा का शिकार बने।
इसके बाद अय्यर और पराग ने प्रभसिमरन की नींव पर 92 गेंदों पर 117 रन की साझेदारी कर मैच को आगे बढ़ाया। अय्यर ने 58 गेंदों पर 62, जबकि पराग ने 55 गेंदों पर 62 रन ठोके।
हालांकि सांघा ने लगातार ओवरों में दोनों को आउट कर ऑस्ट्रेलिया ए की वापसी कराई। उन्होंने इसके बाद ऑलराउंडर निशांत सिंधु को भी चलता किया और फिर टॉड मर्फ़ी ने एक ही ओवर में आयुष बदोनी और हर्षित राणा को आउट किया। लेकिन निगम (24*) और अर्शदीप (7*) ने पारी संभाली और भारत ए की जीत पक्की की।
इससे पहले अर्शदीप और राणा ने ऑस्ट्रेलिया ए को शुरुआती झटके दिए और उनका स्कोर एक समय चार विकेट पर 44 रन था। अर्शदीप ने मैकेंज़ी हार्वी और जेक फ़्रेज़र-मक्गर्क को आउट किया, जबकि राणा ने हैरी डिक्सन और लैकलन हीर्न को पवेलियन भेजा। इसके बाद कूपर कॉनली ने 49 गेंदों पर 64 रन बनाकर पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन 21वें ओवर तक टीम छह विकेट पर 135 रन बनाकर संघर्ष कर रही थी।
कप्तान जैक एडवर्ड्स और लियम स्कॉट ने सातवें विकेट के लिए 123 गेंदों पर 152 रन जोड़कर स्कोर को आगे बढ़ाया। निचले क्रम से मिले योगदान ने ऑस्ट्रेलिया ए को 316 तक पहुंचाया। अर्शदीप और हर्षित ने तीन-तीन विकेट चटकाए।
Shreyas IyerRiyan ParagVipraj NigamArshdeep SinghTanveer SanghaTodd MurphyHarshit RanaCooper ConnollyJack EdwardsLiam ScottAustralia A vs India AAustralia A tour of India

Language
Hindi
AskESPNcricinfo Logo
Instant answers to T20 questions
Ask a question
भारत ए पारी
खिलाड़ीRb
अभिषेक शर्मा
कैच2225
प्रभसिमरन सिंह
कैच10268
एन टी वर्मा
lbw36
एस एस अय्यर
कैच6258
आर पराग
कैच6255
ए बदोनी
कैच2120
एन सिंधु
कैच27
वी निगम
नाबाद2432
एच राणा
बोल्ड01
अर्शदीप सिंह
नाबाद74
अतिरिक्त(lb 4, w 13)
कुल322(8 विकेट; 46 Ovs)
<1 / 3>