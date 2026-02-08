T20 World Cup 2026, Afg vs NZ Live updates - AFG की पहले बल्लेबाज़ी

लाइव
Updated: Feb 8, 2026, 5:09 AM (47 mins ago)•Published Feb 8, 2026, 2:40 AM
T20 World Cup 2026, Afg vs NZ Live updates - AFG की पहले बल्लेबाज़ीBy ESPNcricinfo स्टाफ़
टॉस पर क्या हुआ?
T20 विश्व कप के चौथे मुक़ाबले में चेन्नई की पिच पर अफ़ग़ानिस्तान के कप्तान राशिद ख़ान ने टॉस जीतकर बल्लेबाज़ी का फ़ैसला किया है। न्यूज़ीलैंड ने स्पिन की मददग़ार माने जाने वाली पिच पर सिर्फ़ एक मुख्य स्पिनर के साथ गई है और उसकी कमान कप्तान मिचेल सैंटनर संभालेंगे। माइकल ब्रेसवेल और ईश सोढ़ी को मौक़ा नहीं मिला है, उनके पास रचिन रविंद्र, मार्क चैपमैन और ग्लेन फ़िलिप्स की उपयोगी स्पिन का विकल्प होगा।
वहीं अफ़ग़ानी टीम ने भी CSK के होम प्लेयर नूर अहमद की जगह मुजीब उर रहमान को तरजीह दी है। उनके साथ मोहम्मद नबी और कप्तान राशिद स्पिन की ज़िम्मेदारी संभालेंगे।
राशिद ने टॉस जीतने के बाद कहा, “हमारे पास एक मज़बूत गेंदबाज़ी क्रम है, उम्मीद है आगे चलकर पिच स्पिनरों को मदद करेगी। हमने काफ़ी ICC इवेंट्स खेले हैं, बात बस स्मार्ट क्रिकेट खेलने और अनुभव का इस्तेमाल करने की है। यह एक ऐसी विकेट है, जो अगर सही जगहों पर गेंदबाज़ी करें, तो तेज़ गेंदबाज़ों को भी मदद करेगी, जिसके लिए हमारे पास तीन तेज़ गेंदबाज़ हैं।
वहीं सैंटनर ने कहा, “पिच पर घास है, उम्मीद है कि यह अच्छा खेलेगी। भारत सीरीज़ का शेड्यूल काफ़ी व्यस्त था। हालांकि उसके बाद अच्छा अभ्यास मैच हुआ और हम तैयार हैं। सभी खिलाड़ी फ़िट हैं और हमने तीन तेज़ गेंदबाज़ों के साथ जाने का फ़ैसला किया है। स्पिन में मेरे साथ रचिन और GP (फ़िलिप्स) हैं।”
पिच रिपोर्ट: एक छोर से सीधी बाउंड्री की लंबाई 77 मीटर है, जबकि पीछे की तरफ़ बाउंड्री छोटी हैं। पिच हरी दिख रही है, जिसे देखकर डैनी मॉरिसन भी असमंजस में हैं। मुश्किल यह तय करने की है कि यहां अच्छा स्कोर क्या होगा, क्योंकि यह एक नई पिच है। आमतौर पर चेन्नई में स्पिन मददगार रहती है, लेकिन इस बार पिच पर घास है।
अफ़ग़ानिस्तान एकादश
1 रहमानउल्लाह गुरबाज़ (विकेटकीपर), 2 इब्राहिम ज़दरान, 3 सेदीक़उल्लाह अटल, 4 दरवेश रसूली, 5 अज़मतुल्लाह ओमरज़ई, 6 गुलबदीन नईब, 7 मोहम्मद नबी, 8 राशिद ख़ान (कप्तान), 9 फ़ज़लहक़ फ़ारूक़ी, 10 ज़ियाउर रहमान, 11 मुजीब उर रहमान
न्यूज़ीलैंड एकादश
1 फ़िन ऐलन, 2 टिम साइफ़र्ट (विकेटकीपर), 3 रचिन रविंद्र, 4 ग्लेन फ़िलिप्स, 5 मार्क चैपमैन, 6 डैरिल मिचेल, 7 मिचेल सैंटनर (कप्तान), 8 जेम्स नीशम, 9 मैट हेनरी, 10 लॉकी फ़र्ग्यूसन,11 जैकब डफ़ी
चोटों से जूझ रही NZ की टीम
न्यूज़ीलैंड की टीम पिछले लगभग बीस दिनों से भारतीय सरज़मीं पर डेरा डाले हुए है। हालांकि, खिलाड़ियों की चोटों और अलग-अलग T20 लीग्स में उनकी भागीदारी के कारण कीवी टीम विश्व कप के आगाज़ से पहले अपने सबसे मज़बूत खिलाड़ियों को एक साथ मैदान पर नहीं उतार सकी है। तेज़ गेंदबाज़ एडम मिल्न के बाहर होने से टीम को पहले ही बड़ा झटका लग चुका है। इसके अलावा लॉकी फ़र्ग्यूसन भी अपनी पिंडली की मांसपेशियों में खिंचाव के चलते फ़िट होने की जद्दोजहद में जुटे हैं। मध्यक्रम के बल्लेबाज़ मार्क चैपमैन के कूल्हे (हिप) की तकलीफ़ ने मैनेजमेंट की चिंता और बढ़ा दी है। इन तमाम मुश्किलों के बीच न्यूज़ीलैंड के लिए अपनी सबसे संतुलित और सटीक प्लेइंग XI का चयन करना फिलहाल एक बड़ी चुनौती बना हुआ है।
दोनों टीमों की संभावित एकादश
न्यूज़ीलैंड चोट और बीमारी से जूझते हुए टूर्नामेंट में उतर रहा है। बल्लेबाज़ रचिन रविंद्र और डेवन कॉन्वे बीमारी के कारण प्रभावित हैं, जबकि फ़िन ऐलन भारत के ख़िलाफ़ मैच में लगी कंधे की चोट से उबर रहे हैं। ऑलराउंडर माइकल ब्रेसवेल और तेज़ गेंदबाज़ लॉकी फ़र्ग्यूसन पिंडली की समस्या से जूझ रहे हैं। न्यूज़ीलैंड कैंप को उम्मीद है कि चयन के लिए उनकी लगभग पूरी ताक़त उपलब्ध होगी, हालांकि रविंद्र के समय पर फिट होने की संभावना कम दिखती है।
न्यूज़ीलैंड XI (संभावित): 1 फ़िन ऐलन, 2 टिम साइफ़र्ट (विकेटकीपर), 3 रचिन रवींद्र/डेवन कॉन्वे, 4 ग्लेन फ़िलिप्स, 5 डैरिल मिचेल, 6 मार्क चैपमैन, 7 माइकल ब्रेसवेल, 8 मिचेल सैंटनर (कप्तान), 9 लॉकी फ़र्ग्यूसन, 10 मैट हेनरी, 11 ईश सोढ़ी
न्यूज़ीलैंड के उलट अफ़ग़ानिस्तान के लिए ज़्यादा चिंताएं नहीं हैं। वे अपनी पूरी ताक़त के साथ उतर सकते हैं।
अफ़ग़ानिस्तान XI (संभावित): 1 रहमानुल्लाह गुरबाज़ (विकेटकीपर), 2 इब्राहिम ज़ादरान, 3 सेदिक़ुल्लाह अटल, 4 दरवेश रसूली, 5 मोहम्मद नबी, 6 गुलबदिन नईब, 7 अज़मतुल्लाह ओमरज़ई, 8 राशिद ख़ान (कप्तान), 9 मुजीब उर रहमान, 10 फ़ज़लहक़ फ़ारूक़ी, 11 नूर अहमद
राशिद ख़ान की टीम पिछले T20 विश्व कप के अभियान से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ना चाहेगी
अफ़ग़ानिस्तान बनाम न्यूज़ीलैंड और T20 विश्व कप का शुरुआती चरण। कुछ सुना-सुना सा लग रहा है? 2024 में गयाना में अफ़ग़ानिस्तान ने न्यूज़ीलैंड को 84 रन से हराया था।
इस जीत ने अफ़ग़ानिस्तान की परीकथा जैसी सेमीफ़ाइनल यात्रा की शुरुआत की थी और उनके देश में जश्न का माहौल बना दिया था। वहीं न्यूज़ीलैंड इस वैश्विक टूर्नामेंट में दुर्लभ रूप से शुरुआती दौर में ही बाहर हो गया था।
इसके बाद से दोनों टीमें किसी भी फ़ॉर्मैट में नहीं भिड़ीं, जिससे इस रीमैच को लेकर उत्सुकता और बढ़ गई है। ग्रुप डी को 'ग्रुप ऑफ़ डेथ' माना जा रहा है, जिसमें साउथ अफ़्रीका भी है। इससे इस मैच का महत्व और भी बढ़ जाता है।
न्यूज़ीलैंड पिछली हार की कड़वी यादों से उबरना चाहेगा, लेकिन विश्व कप से पहले भारत के हाथों 4-1 की सीरीज़ हार के बाद वह कई सवालों के साथ उतर रहा है। चोट और बीमारी ने टीम को परेशान किया है और टूर्नामेंट की मज़बूत शुरुआत करना उनके लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है।