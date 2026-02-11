T20 World Cup AFG vs SA live: अफ़ग़ानिस्तान के लिए करो या मरो मुक़ाबला

लाइव
Updated: Feb 11, 2026, 5:06 AM (9 mins ago)•Published Feb 11, 2026, 3:11 AM
T20 World Cup AFG vs SA live: अफ़ग़ानिस्तान के लिए करो या मरो मुक़ाबलाBy ESPNcricinfo स्टाफ़
टॉस: अफ़ग़ानिस्तान की पहले गेंदबाज़ी, नूर अहमद की वापसी
अफ़ग़ानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाज़ी का फ़ैसला किया है। स्पिनर नूर अहमद की वापसी हुई है, वह टीम में जिया-उर-रहमान की जगह वापस आए हैं। वहीं साउथ अफ़्रीकी टीम में भी एक बदलाव है। स्पिन गेंदबाज़ी ऑलराउडर जॉर्ज लिंडे, कॉर्बिन बॉश की जगह एकादश में आएंगे।
राशिद ख़ान, कप्तान, अफ़ग़ानिस्तान: यह ज़रूरी है कि हम लोग जीतने के लिए एक सामूहिक प्रयास करें। यह (अहमदाबाद) IPL में मेरा होमग्राउंड है और यहां पर पिच बाद में बल्लेबाज़ी के लिए बेहतर होता जाता है। हमें अपने पावरप्ले बल्लेबाज़ी को सुधारने की ज़रूरत है। इसके साथ ही बीच के ओवरों में हमें अच्छी गेंदबाज़ी भी करनी होगी। हमने न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ अपना लाइन और लेंथ मिस किया था। जिया-उर-रहमान की जगह नूर अहमद टीम में आए हैं।
एडन मार्करम, कप्तान, साउथ अफ़्रीका: हम भी टॉस जीतकर पहले गेंदबाज़ी ही करते। लेकिन अभी हम अधिक से अधिक रन खड़ा करने और फिर उन्हें जल्द से जल्द आउट करने की कोशिश करेंगे। हमने पहले मैच में ठीक-ठाक प्रदर्शन किया था, इसमें और सुधार की ज़रूरत है। कॉर्बिन बॉश की जगह जॉर्ज लिंडे टीम में आए हैं।
बड़ी तस्वीर: अफ़ग़ानिस्तान के सामने मुश्किल लक्ष्य
अफ़ग़ानिस्तान ने 2024 T20 विश्व कप के सेमीफ़ाइनल में जगह बनाई थी, लेकिन इस बार केवल एक मैच के बाद ही उनके सामने कठिन राह है। पहले ही मैच में न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ मिली हार ने उन्हें साउथ अफ़्रीका के ख़िलाफ़ करो या मरो वाली स्थिति में डाल दिया है। इस मैच में हार के बाद कनाडा और UAE के ख़िलाफ़ जीत भी शायद उनके लिए सुपर 8 में जाना पक्का नहीं कर सकेगी।
1
1