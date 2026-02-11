T20 World Cup AFG vs SA live: अफ़ग़ानिस्तान के लिए करो या मरो मुक़ाबला

अफ़ग़ानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाज़ी का फ़ैसला किया है। स्पिनर नूर अहमद की वापसी हुई है, वह टीम में जिया-उर-रहमान की जगह वापस आए हैं। वहीं साउथ अफ़्रीकी टीम में भी एक बदलाव है। स्पिन गेंदबाज़ी ऑलराउडर जॉर्ज लिंडे, कॉर्बिन बॉश की जगह एकादश में आएंगे।

राशिद ख़ान, कप्तान, अफ़ग़ानिस्तान: यह ज़रूरी है कि हम लोग जीतने के लिए एक सामूहिक प्रयास करें। यह (अहमदाबाद) IPL में मेरा होमग्राउंड है और यहां पर पिच बाद में बल्लेबाज़ी के लिए बेहतर होता जाता है। हमें अपने पावरप्ले बल्लेबाज़ी को सुधारने की ज़रूरत है। इसके साथ ही बीच के ओवरों में हमें अच्छी गेंदबाज़ी भी करनी होगी। हमने न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ अपना लाइन और लेंथ मिस किया था। जिया-उर-रहमान की जगह नूर अहमद टीम में आए हैं।