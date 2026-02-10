मैच (9)
प्रीव्यू

करो या मरो की स्थिति में मज़बूत साउथ अफ़्रीका से भिड़ेगा अफ़ग़ानिस्तान

एक और जीत से साउथ अफ़्रीका के लिए काफ़ी आसान हो जाएगा सुपर 8 का रास्ता

ESPNcricinfo स्टाफ़
Feb 10, 2026, 3:37 PM • 40 mins ago
Rashid Khan reacts after dropping Tim Seifert off his own bowling, Afghanistan vs New Zealand, T20 World Cup, Chennai, February 8, 2026

Rashid Khan की टीम करो या मरो की स्थिति में  •  ICC/Getty Images

बड़ी तस्वीर: अफ़ग़ानिस्तान के सामने कठिन लक्ष्य

अफ़ग़ानिस्तान ने 2024 T20 विश्व कप के सेमीफ़ाइनल में जगह बनाई थी, लेकिन इस बार केवल एक मैच के बाद ही उनके सामने कठिन राह है। पहले ही मैच में न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ मिली हार ने उन्हें साउथ अफ़्रीका के ख़िलाफ़ करो या मरो वाली स्थिति में डाल दिया है। इस मैच में हार के बाद कनाडा और UAE के ख़िलाफ़ जीत भी शायद उनके लिए सुपर 8 में जाना पक्का नहीं कर सकेगी।
अफ़ग़ानिस्तान के लिए यह मैच आसान नहीं होने वाला है। T20I में उन्होंने तीन बार साउथ अफ़्रीका का सामना किया है और हर बार उन्हें हार मिली है। 2024 में मिली उनकी आख़िरी हार शर्मनाक रही थी। साउथ अफ़्रीका ने उन्हें केवल 56 के स्कोर पर समेट दिया था और फिर नौ विकेट शेष रहते हुए लक्ष्य हासिल कर लिया था।
कनाडा के ख़िलाफ़ साउथ अफ़्रीका ने दबदबे वाली जीत हासिल की थी और अफ़ग़ानिस्तान के ख़िलाफ़ भी उनका पलड़ा भारी रहने वाला है। उनके कप्तान एडन मारक्रम ने अर्धशतक लगाया था और डेविड मिलर तथा ट्रिस्टन स्टब्स ने अविजित 75 रनों की साझेदारी की थी। लुंगी एन्गिडी ने भी चार विकेट लेकर अच्छा योगदान दिया था। अफ़ग़ानिस्तान के ख़िलाफ़ जीत से उनके लिए सुपर 8 का रास्ता आसान हो जाएगा।

फ़ॉर्म गाइड

अफ़ग़ानिस्तान LLWWW (पिछले पांच T20Is, हालिया पहले)
साउथ अफ़्रीका WLWWL

इन खिलाड़ियों पर होंगी निगाहें

शायद ऐसा लग सकता है कि राशिद ख़ान अब वह गेंदबाज़ नहीं रहे जैसे हुआ करते थे। लेकिन नंबर अलग़ कहानी बताते हैं। 2024 की शुरुआत से उन्होंने फुल मेंबर टीमों के ख़िलाफ़ 26 T20I में 52 विकेट निकाले हैं। उनकी स्ट्राइक रेट (11.3) और इकॉनमी (5.83) दोनों ही इस अवधि में उनके करियर आंकड़ों से बेहतर हैं। यदि अफ़ग़ानिस्तान को अगले चरण में जगह बनाना है तो उन्हें अपने कप्तान से ऐसे ही प्रदर्शन की उम्मीद होगी।
पिछले साल अक्तूबर में T20I क्रिकेट में वापसी के बाद से क्विंटन डीकॉक ने 11 पारियों में पांच बार दहाई का आंकड़ा नहीं छुआ है। लेकिन जब उनका बल्ला चला है तो उन्हें रोकना आसान नहीं रहा है। इस अवधि में उन्होंने 32.27 की औसत और 181.12 की स्ट्राइक रेट के साथ 355 रन बनाए हैं। भारत में उनका ओवरऑल रिकॉर्ड भी शानदार रहा है। वह कनाडा के ख़िलाफ़ 22 गेंदों में 25 रनों की पारी को पीछे छोड़ने की कोशिश करेंगे।

टीम न्यूज़: नूर की होगी वापसी?

नूर अहमद की वापसी हो सकती है। न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ तीन ओवर में बिना विकेट लिए 33 रन ख़र्च करने वाले जियाउर रहमान को बाहर किया जा सकता है।
अफ़ग़ानिस्तान (संभावित): 1 रहमानुल्लाह गुरबाज़ (विकेटकीपर), 2 इब्राहिम ज़दरान, 3 गुलबदीन नईब, 4 सेदिकुल्लाह अटल, 5 दारविश रसूली, 6 अज़मतउल्लाह ओमरज़ई, 7 मोहम्मद नबी, 8 राशिद ख़ान (कप्तान), 9 मुज़ीब उर रहमान, 10 नूर अहमद, 11 फज़लहक फारूकी
पिछले मैच में साउथ अफ़्रीका ने अधिक तेज़ गेंदबाज़ उतारे थे। इस बार वे किसी एक तेज़ गेंदबाज़ की जगह पर जॉर्ज लिंडे के रूप में दूसरा स्पिनर ला सकते हैं।
साउथ अफ़्रीका (संभावित): 1 एडन मारक्रम (कप्तान), 2 क्विंटन डीकॉक (विकेटकीपर), 3 रायन रिकल्टन, 4 डेवाल्ड ब्रेविस, 5 डेविड मिलर, 6 ट्रिस्टन स्टब्स, 7 मार्को यानसन, 8 कॉर्बिन बॉश, 9 कगिसो रबाडा, 10 केशव महाराज, 11 लुंगी एन्गिडी

पिच और परिस्थितियां

यह मैच लाल मिट्टी की पिच पर खेला जाएगा। अहमदाबाद में खेले गए पिछले पांच T20I मैचों में पहली पारी का औसत स्कोर 217 रहा है। हालांकि ICC टूर्नामेंट की पिचें बल्लेबाज़ी के लिए उतनी अनुकूल नहीं होतीं, फिर भी एक हाई-स्कोरिंग मैच की उम्मीद है। धूप खिली रहेगी और तापमान लगभग 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा।
