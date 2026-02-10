करो या मरो की स्थिति में मज़बूत साउथ अफ़्रीका से भिड़ेगा अफ़ग़ानिस्तान

बड़ी तस्वीर: अफ़ग़ानिस्तान के सामने कठिन लक्ष्य

अफ़ग़ानिस्तान के लिए यह मैच आसान नहीं होने वाला है। T20I में उन्होंने तीन बार साउथ अफ़्रीका का सामना किया है और हर बार उन्हें हार मिली है। 2024 में मिली उनकी आख़िरी हार शर्मनाक रही थी। साउथ अफ़्रीका ने उन्हें केवल 56 के स्कोर पर समेट दिया था और फिर नौ विकेट शेष रहते हुए लक्ष्य हासिल कर लिया था।

कनाडा के ख़िलाफ़ साउथ अफ़्रीका ने दबदबे वाली जीत हासिल की थी और अफ़ग़ानिस्तान के ख़िलाफ़ भी उनका पलड़ा भारी रहने वाला है। उनके कप्तान एडन मारक्रम ने अर्धशतक लगाया था और डेविड मिलर तथा ट्रिस्टन स्टब्स ने अविजित 75 रनों की साझेदारी की थी। लुंगी एन्गिडी ने भी चार विकेट लेकर अच्छा योगदान दिया था। अफ़ग़ानिस्तान के ख़िलाफ़ जीत से उनके लिए सुपर 8 का रास्ता आसान हो जाएगा।

फ़ॉर्म गाइड अफ़ग़ानिस्तान LLWWW (पिछले पांच T20Is, हालिया पहले)

साउथ अफ़्रीका WLWWL



इन खिलाड़ियों पर होंगी निगाहें

Quinton de Kock पिछले मैच में नहीं कर पाए थे प्रभावित • BCCI

टीम न्यूज़: नूर की होगी वापसी?

नूर अहमद की वापसी हो सकती है। न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ तीन ओवर में बिना विकेट लिए 33 रन ख़र्च करने वाले जियाउर रहमान को बाहर किया जा सकता है।

अफ़ग़ानिस्तान (संभावित): 1 रहमानुल्लाह गुरबाज़ (विकेटकीपर), 2 इब्राहिम ज़दरान, 3 गुलबदीन नईब, 4 सेदिकुल्लाह अटल, 5 दारविश रसूली, 6 अज़मतउल्लाह ओमरज़ई, 7 मोहम्मद नबी, 8 राशिद ख़ान (कप्तान), 9 मुज़ीब उर रहमान, 10 नूर अहमद, 11 फज़लहक फारूकी

पिछले मैच में साउथ अफ़्रीका ने अधिक तेज़ गेंदबाज़ उतारे थे। इस बार वे किसी एक तेज़ गेंदबाज़ की जगह पर जॉर्ज लिंडे के रूप में दूसरा स्पिनर ला सकते हैं।

साउथ अफ़्रीका (संभावित): 1 एडन मारक्रम (कप्तान), 2 क्विंटन डीकॉक (विकेटकीपर), 3 रायन रिकल्टन, 4 डेवाल्ड ब्रेविस, 5 डेविड मिलर, 6 ट्रिस्टन स्टब्स, 7 मार्को यानसन, 8 कॉर्बिन बॉश, 9 कगिसो रबाडा, 10 केशव महाराज, 11 लुंगी एन्गिडी

पिच और परिस्थितियां