गुरबाज़ का साहसिक प्रदर्शन बेकार, दूसरे सुपर ओवर में जीती साउथ अफ़्रीका

साउथ अफ़्रीका 187/6 (रिकलटन 61, डी कॉक 59, ओमरज़ाई 41 पर तीन, राशिद 28 पर दो) ने अफ़ग़ानिस्तान 187 (गुरबाज़ 84, एन्गिडी 26 पर तीन) को सुपर ओवर में हराया

एन्गिडी ने पहला सुपर ओवर डाला जिसमें ओमरज़ाई ने एक चौका और दो छक्के लगाते हुए कुल 17 रन टीम के लिए बटोरे। साउथ अफ़्रीका ने जवाब में पहली तीन गेंदों पर सात रन बनाए और एक विकेट गंवाया। स्टब्स ने पहली दो गेंदों पर चार रन बनाए और फिर आख़िरी गेंद पर छक्का मारते हुए सुपर ओवर को टाई करा दिया।

दूसरे सुपर ओवर में पहले बल्लेबाज़ी कर रही साउथ अफ़्रीका के लिए स्टब्स ने छक्के से शुरूआत की। पहली तीन गेंद पर नौ रन आ चुके थे। इसके बाद मिलर ने लगातार दो छक्के लगाए और साउथ अफ़्रीका ने कुल 23 रन बना लिए। अफ़ग़ानिस्तान ने जवाब में पहली दो गेंदों पर बिना रन बनाए एक विकेट भी गंवा दिया। अब उन्हें चार गेंदों पर चार छक्के चाहिए थे। गुरबाज़ ने महाराज के ख़िलाफ़ छक्कों की हैट्रिक तो लगा दी, लेकिन आख़िरी गेंद पर कैच आउट हो गए।

इससे पहले साउथ अफ़्रीका को पहले बल्लेबाज़ी करते हुए फ़ज़लहक़ फ़ारूकी ने पहले ओवर में ही अपनी स्विंग से परेशान किया और अगले ओवर में उन्होंने साउथ अफ़्रीकी कप्तान एडन मारक्रम को को आउट करके अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई। पहला विकेट जल्दी गिरने के बाद रिकलटन और डी कॉक ने साउथ अफ़्रीकी पारी को संभाला और पावरप्ले में टीम ने 56 रन बनाए। दोनों ने एक ही ओवर में अपने-अपने अर्धशतक पूरे किए। डी कॉक ने 34 गेंदों में पचास रन बनाए, जबकि रिकलटन ने सिर्फ़ 23 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। 11 ओवर के बाद साउथ अफ़्रीका का स्कोर 1 विकेट पर 111 रन था।

13वें ओवर में तीन गेंद के भीतर डी कॉक और रिकलटन दोनों को आउट करके राशिद ख़ान ने अपनी टीम की वापसी कराई। डी कॉक और रिकलटन के बीच 114 रनों की साझेदारी हुई थी। साउथ अफ़्रीका ने अंतिम पांच ओवर में तीन विकेट जरूर गंवाए, लेकिन 52 रन बनाकर उन्होंने अपनी पारी का मजबूत अंत किया। फ़ारूक़ी ने 19वां ओवर डाला जिसमें 19 रन आए। मिलर और यानसन ने अपनी टीम को 187 के स्कोर तक पहुंचाया।

188 के लक्ष्य का पीछा करते हुए अफ़ग़ानिस्तान को गुरबाज़ ने आक्रामक शुरुआत दिलाई और पहले ओवर में ही 13 रन बन गए। चौथे ओवर की शुरुआत से पहले ज़दरान ने पांच गेंदों में केवल दो रन बनाए थे और गुरबाज़ 13 गेंदों में 25 रन बना चुके थे। जॉर्ज लिंडे चौथा ओवर लेकर आए जिसकी पहली गेंद पर गुरबाज़ ने छक्का लगाया। फिर ज़दरान ने एक चौका और एक छक्का लगाकर चार ओवर में टीम का पचासा पूरा किया।

पांचवें ओवर में एन्गिडी ने ज़दरान को क्लीन बोल्ड और गुलबदीन नईब को कॉट एंड बोल्ड किया। एक रन देकर दो विकेट लेते हुए एन्गिडी ने साउथ अफ़्रीका की वापसी करा दी। छठे ओवर की दूसरी गेंद पर रबाडा ने नए बल्लेबाज़ अटल को खाता खोले बिना आउट कर दिया। एक रन के भीतर तीन विकेट गिरने से अफ़ग़ानिस्तान की टीम दबाव में आ चुकी थी।

गुरबाज़ ने लिंडे को तीन गेंदों में दो छक्के लगाकर T20 विश्व कप में अपना चौथा पचासा पूरा किया। 11 ओवर के बाद अफ़ग़ानिस्तान ने 100 रन बना लिए थे। इस बीच गुरबाज़ और रसूली के बीच अर्धशतकीय साझेदारी पूरी हुई। अपने आख़िरी और पारी के 13वें ओवर में महाराज को एक छक्का लगा जो इस मैच में उनके ख़िलाफ़ लगी इकलौती बाउंड्री साबित हुई। हालांकि, उन्होंने गुरबाज़ को फंसा लिया और शॉर्ट थर्ड पर लिंडे ने आगे की ओर डाइव लगाकर शानदार कैच लपका। इसके बाद दूसरे सेट बल्लेबाज़ रसूली रन आउट हो गए।

इस समय सात ओवर में 67 रनों की जरूरत थी। गुरबाज़ लगातार बड़े शॉट्स खेल रहे थे और 13वें ओवर में 121 के स्कोर पर कैच आउट हो गए। राशिद और ओमरज़ाई के बीच 16 गेंदों में हुई 25 रनों की साझेदारी हुई जिसके बाद तीन ओवर में 30 रनों की जरूरत रह गई थी। 18वां ओवर लेकर एन्गिडी आए जिनकी पहली ही गेंद पर चौका लगा। हालांकि, उन्होंने ओमरज़ाई को आउट करके और ओवर में केवल छह रन देकर मैच वापस साउथ अफ़्रीका के पाले में डाल दिया।

19वें ओवर में राशिद को आउट करके यानसन ने अफ़ग़ानिस्तान की लगभग सारी उम्मीदों को ख़त्म कर दिया था। हालांकि, नूर अहमद ने आते ही पहली गेंद पर छक्का जड़ा। इस ओवर से 11 रन आए। आख़िरी ओवर में 13 रनों की जरूरत होने पर पहली गेंद पर ही नूर एक्स्ट्रा कवर पर कैच थमा बैठे थे, लेकिन तभी हूटर बजा और पता चला कि रबाडा ने नो-बॉल डाल दी है। दूसरी लीगल गेंद पर नूर ने एक और बड़ा छक्का लगाकर रबाडा पर दबाव को काफी ज्यादा बढ़ा दिया।