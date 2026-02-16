AFG vs UAE LIVE Cricket Score, T20 World Cup 2026: पहली जीत के इरादे से UAE के ख़िलाफ़ उतरेगी अफ़ग़ानिस्तान

Feb 16, 2026, 3:29 AM • 28m ago उम्मीदों को जिंदा रखने उतरेंगी दोनों टीमें

पिछले मैच में दो सुपर ओवर खेलने के बाद भी मैच हार जाने के बाद आप कैसे वापसी करेंगे? अफ़ग़ानिस्तान की टीम 2026 T20 विश्व कप के अपने पहले दो मुक़ाबले हार चुकी है और अगले दो मैचों में UAE और कनाडा के ख़िलाफ़ जीत के बावजूद उनका सुपर 8 में जाना अब लगभग असंभव है।

UAE के ख़िलाफ़ अफ़ग़ानिस्तान 11-3 से आगे है और सोमवार को दिल्ली में उनका सामना उनके ही ख़िलाफ़ है। लेकिन अगर न्यूज़ीलैंड की टीम कनाडा को हरा देती है तो अफ़ग़ानिस्तान का सफ़र जीत के बावजूद रुक जाएगा।

दूसरी तरफ़ UAE की टीम पिछले मैच में कनाडा के ख़िलाफ़ जीत के बाद आत्मविश्वास से भरी हुई है और उनके अगले दो मैच भी दिल्ली में ही हैं। लेकिन इनकी उम्मीदें भी कनाडा के ख़िलाफ़ न्यूज़ीलैंड की जीत के साथ ख़त्म हो जाएगी। अगले राउंड में जाने के लिए UAE को चमत्कार की ज़रूरत है। उन्हें अगले दो मैचों में अफ़ग़ानिस्तान और साउथ अफ़्रीका को हराना होगा जो काफ़ी मुश्किल है। इसके अलावा उन्हें अपने नेट रन रेट को भी सुधारना होगा।

हालिया प्रदर्शन