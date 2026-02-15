मैच (13)
T20 विश्व कप (5)
AUS (W) vs IND (W) (1)
Rising Stars (2)
रणजी ट्रॉफ़ी (2)
Sheffield Shield (3)
प्रीव्यू

पहली जीत के इरादे से UAE के ख़िलाफ़ उतरेगी अफ़ग़ानिस्तान

UAE भी जीत के साथ अगले राउंड में क़्वालीफाई करने की हल्की उम्मीद के साथ उतरेगी

ESPNcricinfo स्टाफ़
Feb 15, 2026, 11:54 AM • 2 hrs ago
Azmatullah Omarzai sent back Tristan Stubbs for his second wicket, Afghanistan vs South Africa, T20 World Cup, Ahmedabad, February 11, 2026

अफ़ग़ानिस्तान को अभी भी पहली जीत का इंतज़ार  •  AFP/Getty Images

बड़ी तस्वीर
पिछले मैच में दो सुपर ओवर खेलने के बाद भी मैच हार जाने के बाद आप कैसे वापसी करेंगे? अफ़ग़ानिस्तान की टीम 2026 T20 विश्व कप के अपने पहले दो मुक़ाबले हार चुकी है और अगले दो मैचों में UAE और कनाडा के ख़िलाफ़ जीत के बावजूद उनका सुपर 8 में जाना अब लगभग असंभव है।
UAE के ख़िलाफ़ अफ़ग़ानिस्तान 11-3 से आगे है और सोमवार को दिल्ली में उनका सामना उनके ही ख़िलाफ़ है। लेकिन अगर न्यूज़ीलैंड की टीम कनाडा को हरा देती है तो अफ़ग़ानिस्तान का सफ़र जीत के बावजूद रुक जाएगा।
दूसरी तरफ़ UAE की टीम पिछले मैच में कनाडा के ख़िलाफ़ जीत के बाद आत्मविश्वास से भरी हुई है और उनके अगले दो मैच भी दिल्ली में ही हैं। लेकिन इनकी उम्मीदें भी कनाडा के ख़िलाफ़ न्यूज़ीलैंड की जीत के साथ ख़त्म हो जाएगी। अगले राउंड में जाने के लिए UAE को चमत्कार की ज़रूरत है। उन्हें अगले दो मैचों में अफ़ग़ानिस्तान और साउथ अफ़्रीका को हराना होगा जो काफ़ी मुश्किल है। इसके अलावा उन्हें अपने नेट रन रेट को भी सुधारना होगा।
हालिया प्रदर्शन
अफ़ग़ानिस्तान: LLLWW (पिछले 5 T20I, सबसे हालिया पहले) UAE: WLLLL
इन खिलाड़ियों पर रहेगी नज़रें
रहमानउल्लाह गुरबाज़ के आक्रामक रूप को देखते हुए इब्राहिम ज़दरान जैसे बल्लेबाज़ का भी टीम में रहना ज़रूरी है। हालांकि पिछले कुछ समय में ज़दरान ने अपना T20I स्ट्राइक रेट सही किया लेकिन T20 विश्व कप के पहले दो मैचों में वह सिर्फ़ 22 रन ही बना पाए हैं। अफ़ग़ानिस्तान को उनसे एक बड़ी पारी की उम्मीद रहेगी।
बिहार में जन्मे, जामिया इस्लामिया से स्नातक करने वाले सोहैब ख़ान अब UAE के लिए खेलते हैं और कनाडा के ख़िलाफ़ उन्होंने 29 गेंदों में 51 रनों की बेहतरीन पारी खेली थी। इससे पहले राइजिंग स्टार्स एशिया कप में भी उन्होंने भारत ए के ख़िलाफ़ दोहा में 41 गेंदों में 63 रनों की तेज़ पारी खेली थी। क्या सोमवार को वह ऐसा ही कुछ कारनामा करेंगे?
टीम न्यूज़
दोनों टीमों की प्लेइंग XI पिछले मैच वाली ही रह सकती है और कोई बदलाव शायद ही देखने को मिले।
अफ़ग़ानिस्तान (संभावित XI): 1 रहमानुल्लाह गुरबाज़ (विकेटकीपर), 2 इब्राहिम ज़दरान, 3 गुलबदीन नईब, 4 सेदिकुल्लाह अटल, 5 दारविश रसूली, 6 अज़मतउल्लाह ओमरज़ई, 7 मोहम्मद नबी, 8 राशिद ख़ान (कप्तान), 9 मुज़ीब उर रहमान, 10 नूर अहमद, 11 फज़लहक फारूकी
UAE (संभावित XI): 1 आर्यांश शर्मा (विकेटकीपर), 2 मोहम्मद वसीम (कप्तान), 3 अलीशान शराफ़ु, 4 हर्षित कौशिक, 5 मयंक कुमार, 6 सोहैब ख़ान, 7 मुहम्मद इरफ़ान, 8 मोहम्मद फ़ारूक़, 9 हैदर अली, 10 जुनैद सिद्दिक़ी, 11 मुहम्मद जवादुल्लाह
पिच और परिस्थितियां
दिन का मैच होने के कारण दोनों टीमें टॉस जीतकर पहले गेंदबाज़ी का फ़ैसला लेकर पिच से शुरूआती फ़ायदा उठाना चाहेगी। मौसम साफ़ रहेगा और मैच के दौरान तापमान 25 डिग्री के आसपास रह सकता है।
AfghanistanUnited Arab EmiratesAfghanistan vs U.A.E.ICC Men's T20 World Cup

मैच कवरेजसब देखें
AskESPNcricinfo Logo
Instant answers to T20 questions