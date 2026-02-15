पहली जीत के इरादे से UAE के ख़िलाफ़ उतरेगी अफ़ग़ानिस्तान

बड़ी तस्वीर

दूसरी तरफ़ UAE की टीम पिछले मैच में कनाडा के ख़िलाफ़ जीत के बाद आत्मविश्वास से भरी हुई है और उनके अगले दो मैच भी दिल्ली में ही हैं। लेकिन इनकी उम्मीदें भी कनाडा के ख़िलाफ़ न्यूज़ीलैंड की जीत के साथ ख़त्म हो जाएगी। अगले राउंड में जाने के लिए UAE को चमत्कार की ज़रूरत है। उन्हें अगले दो मैचों में अफ़ग़ानिस्तान और साउथ अफ़्रीका को हराना होगा जो काफ़ी मुश्किल है। इसके अलावा उन्हें अपने नेट रन रेट को भी सुधारना होगा।

हालिया प्रदर्शन

अफ़ग़ानिस्तान: LLLWW (पिछले 5 T20I, सबसे हालिया पहले) UAE: WLLLL

इन खिलाड़ियों पर रहेगी नज़रें

रहमानउल्लाह गुरबाज़ के आक्रामक रूप को देखते हुए इब्राहिम ज़दरान जैसे बल्लेबाज़ का भी टीम में रहना ज़रूरी है। हालांकि पिछले कुछ समय में ज़दरान ने अपना T20I स्ट्राइक रेट सही किया लेकिन T20 विश्व कप के पहले दो मैचों में वह सिर्फ़ 22 रन ही बना पाए हैं। अफ़ग़ानिस्तान को उनसे एक बड़ी पारी की उम्मीद रहेगी।

बिहार में जन्मे, जामिया इस्लामिया से स्नातक करने वाले सोहैब ख़ान अब UAE के लिए खेलते हैं और कनाडा के ख़िलाफ़ उन्होंने 29 गेंदों में 51 रनों की बेहतरीन पारी खेली थी। इससे पहले राइजिंग स्टार्स एशिया कप में भी उन्होंने भारत ए के ख़िलाफ़ दोहा में 41 गेंदों में 63 रनों की तेज़ पारी खेली थी। क्या सोमवार को वह ऐसा ही कुछ कारनामा करेंगे?

टीम न्यूज़

दोनों टीमों की प्लेइंग XI पिछले मैच वाली ही रह सकती है और कोई बदलाव शायद ही देखने को मिले।

अफ़ग़ानिस्तान (संभावित XI): 1 रहमानुल्लाह गुरबाज़ (विकेटकीपर), 2 इब्राहिम ज़दरान, 3 गुलबदीन नईब, 4 सेदिकुल्लाह अटल, 5 दारविश रसूली, 6 अज़मतउल्लाह ओमरज़ई, 7 मोहम्मद नबी, 8 राशिद ख़ान (कप्तान), 9 मुज़ीब उर रहमान, 10 नूर अहमद, 11 फज़लहक फारूकी

UAE (संभावित XI): 1 आर्यांश शर्मा (विकेटकीपर), 2 मोहम्मद वसीम (कप्तान), 3 अलीशान शराफ़ु, 4 हर्षित कौशिक, 5 मयंक कुमार, 6 सोहैब ख़ान, 7 मुहम्मद इरफ़ान, 8 मोहम्मद फ़ारूक़, 9 हैदर अली, 10 जुनैद सिद्दिक़ी, 11 मुहम्मद जवादुल्लाह

पिच और परिस्थितियां