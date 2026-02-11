AUS vs IRE Live, T20 World Cup 2026: आयरलैंड के ख़िलाफ़ अभियान शुरू करेगी ऑस्ट्रेलिया

ऑस्ट्रेलिया दो विशेषज्ञ स्पिनरों मैट कुनमन और ज़ैम्पा के साथ उतर सकता है। ऐसे में ज़ेवियर बार्टलेट या बेन ड्वारश्विस में से किसी एक को बाहर बैठना पड़ सकता है। कूपर कॉनली को नंबर 8 पर खिलाकर बल्लेबाज़ी गहराई बढ़ाने का विकल्प भी है, लेकिन फ़ॉर्म को देखते हुए इसकी संभावना कम है। डेविड की अनुपस्थिति में मैट रेनशॉ को मौक़ा मिल सकता है। शीर्ष सात का संयोजन लचीला रहेगा और स्पिन के ख़िलाफ़ मैक्सवेल को ऊपर भेजा जा सकता है।

ऑस्ट्रेलिया (संभावित): 1 ट्रैविस हेड, 2 मिशेल मार्श (कप्तान), 3 कैमरन ग्रीन, 4 जॉश इंग्लिस (विकेटकीपर), 5 मैट रेनशॉ, 6 ग्लेन मैक्सवेल, 7 मार्कस स्टॉयनिस, 8 ज़ेवियर बार्टलेट/बेन ड्वारश्विस, 9 नेथन एलिस, 10 मैट कुनमन, 11 ऐडम ज़ैम्पा

आयरलैंड के पास जॉश लिटिल को शामिल करने का विकल्प है, लेकिन शायद ही वे अपने पिछले एकादश में कोई बदलाव करें।