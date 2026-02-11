AUS vs IRE Live, T20 World Cup 2026: आयरलैंड के ख़िलाफ़ अभियान शुरू करेगी ऑस्ट्रेलिया

लाइव
Updated: Feb 11, 2026, 8:19 AM (14 mins ago)•Published Feb 11, 2026, 7:13 AM
AUS vs IRE Live, T20 World Cup 2026: आयरलैंड के ख़िलाफ़ अभियान शुरू करेगी ऑस्ट्रेलियाBy नीरज पाण्डेय
टीम न्यूज़
ऑस्ट्रेलिया दो विशेषज्ञ स्पिनरों मैट कुनमन और ज़ैम्पा के साथ उतर सकता है। ऐसे में ज़ेवियर बार्टलेट या बेन ड्वारश्विस में से किसी एक को बाहर बैठना पड़ सकता है। कूपर कॉनली को नंबर 8 पर खिलाकर बल्लेबाज़ी गहराई बढ़ाने का विकल्प भी है, लेकिन फ़ॉर्म को देखते हुए इसकी संभावना कम है। डेविड की अनुपस्थिति में मैट रेनशॉ को मौक़ा मिल सकता है। शीर्ष सात का संयोजन लचीला रहेगा और स्पिन के ख़िलाफ़ मैक्सवेल को ऊपर भेजा जा सकता है।
ऑस्ट्रेलिया (संभावित): 1 ट्रैविस हेड, 2 मिशेल मार्श (कप्तान), 3 कैमरन ग्रीन, 4 जॉश इंग्लिस (विकेटकीपर), 5 मैट रेनशॉ, 6 ग्लेन मैक्सवेल, 7 मार्कस स्टॉयनिस, 8 ज़ेवियर बार्टलेट/बेन ड्वारश्विस, 9 नेथन एलिस, 10 मैट कुनमन, 11 ऐडम ज़ैम्पा
आयरलैंड के पास जॉश लिटिल को शामिल करने का विकल्प है, लेकिन शायद ही वे अपने पिछले एकादश में कोई बदलाव करें।
आयरलैंड (संभावित): 1 पॉल स्टर्लिंग (कप्तान), 2 रॉस एडेयर, 3 हैरी टेक्टर, 4 लॉर्कन टकर (विकेटकीपर), 5 कर्टिस कैम्फ़र, 6 बेन कैलिट्ज़, 7 जॉर्ज डॉकरेल, 8 गैरेथ डेलानी, 9 मार्क एडेयर, 10 बैरी मक्कार्थी, 11 मैथ्यू हम्फ्रीज़
चोटों से परेशान चल रही है ऑस्ट्रेलिया
ऑस्ट्रेलिया अपने T20 विश्व कप अभियान की शुरुआत करने वाली आख़िरी टीम है। उनका देर से आग़ाज़ करना उनके पक्ष में जा रहा है, क्योंकि वह टूर्नामेंट से पहले उन्हें चोटों की समस्या झेलनी पड़ी है।
वे पहले ही पैट कमिंस और जॉश हेज़लवुड के बिना इस दौरे पर आए हैं। चयनकर्ताओं ने अब तक हेज़लवुड की जगह 15 सदस्यीय टीम में किसी को शामिल नहीं किया है। इसके अलावा टिम डेविड भी अभी हैमस्ट्रिंग चोट से उबर रहे हैं और उनके शुरुआती मैच से बाहर रहने की उम्मीद है। इसलिए आयरलैंड के ख़िलाफ़ पहले मुकाबले में उनके पास चुनने के लिए सिर्फ़ 13 खिलाड़ी होंगे।
अगर पहला मैच बुधवार से पहले होता तो नेथन एलिस (हैमस्ट्रिंग समस्या) और ऐडम ज़ैम्पा (ग्रॉइन में जकड़न) के खेलने को लेकर भी संशय होता। पाकिस्तान दौरे के आख़िरी T20I में ज़म्पा को यह समस्या हुई थी, जहां ऑस्ट्रेलिया 3-0 से सीरीज़ हार गया था।
ऑस्ट्रेलिया ख़राब फ़ॉर्म से भी जूझ रहा है। पाकिस्तान में उन्हें करारी हार मिली, जबकि कई खिलाड़ी BBL से आए थे। हालांकि एलिस, डेविड और ग्लेन मैक्सवेल उस दौरे पर नहीं थे और विश्व कप टीम के कई खिलाड़ियों ने उस सीरीज़ में अधिकतम एक या दो मैच ही खेले थे। परिस्थितियों में बदलाव उनके लिए चुनौती होगी। आयरलैंड के स्पिनर जॉर्ज डॉकरेल और गैरेथ डेलनी उनके लिए चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं, जिन्होंने श्रीलंका के ख़िलाफ़ अच्छा प्रदर्शन किया था।