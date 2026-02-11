चोटों से परेशान चल रही ऑस्ट्रेलिया देर से करेगी अपने विश्व कप अभियान की शुरुआत

बड़ी तस्वीर

वे पहले ही पैट कमिंस और जॉश हेज़लवुड के बिना इस दौरे पर आए हैं। चयनकर्ताओं ने अब तक हेज़लवुड की जगह 15 सदस्यीय टीम में किसी को शामिल नहीं किया है। इसके अलावा टिम डेविड भी अभी हैमस्ट्रिंग चोट से उबर रहे हैं और उनके शुरुआती मैच से बाहर रहने की उम्मीद है। इसलिए आयरलैंड के ख़िलाफ़ पहले मुकाबले में उनके पास चुनने के लिए सिर्फ़ 13 खिलाड़ी होंगे।

आयरलैंड खुद भी दबाव महसूस करेगा, क्योंकि उन्होंने कोलंबो में श्रीलंका के ख़िलाफ़ जीत का मौक़ा गंवा दिया। उन्होंने सात कैच छोड़े और आख़िरी चार ओवरों में 59 रन दे दिए। 105 पर 2 होने के बावजूद उन्होंने अपना आख़िरी आठ विकेट 38 रन के भीतर गंवा दिया और 20 रन से मुक़ाबला हार गए।

आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया के लिए कुछ हद तक अनजान टीम है। दोनों टीमें T20I में सिर्फ़ दो बार भिड़ी हैं और 2016 के बाद से किसी भी अंतरराष्ट्रीय फ़ॉर्मेट में केवल एक बार आमने-सामने आई हैं। 2022 T20 विश्व कप में गाबा में खेले गए उस मैच में आयरलैंड की मौजूदा एकादश के आठ खिलाड़ी शामिल थे। हालांकि ऑस्ट्रेलिया की टीम में तब से कई रिटायरमेंट और चोटों के कारण बदलाव आया है।

ऐडम ज़ैम्पा ऑस्ट्रेलिया के लिए अहम रहेंगे • Getty Images

टीम समाचार?

ऑस्ट्रेलिया दो विशेषज्ञ स्पिनरों मैट कुनमन और ज़ैम्पा के साथ उतर सकता है। ऐसे में ज़ेवियर बार्टलेट या बेन ड्वारश्विस में से किसी एक को बाहर बैठना पड़ सकता है। कूपर कॉनली को नंबर 8 पर खिलाकर बल्लेबाज़ी गहराई बढ़ाने का विकल्प भी है, लेकिन फ़ॉर्म को देखते हुए इसकी संभावना कम है। डेविड की अनुपस्थिति में मैट रेनशॉ को मौक़ा मिल सकता है। शीर्ष सात का संयोजन लचीला रहेगा और स्पिन के ख़िलाफ़ मैक्सवेल को ऊपर भेजा जा सकता है।

ऑस्ट्रेलिया (संभावित): 1 ट्रैविस हेड, 2 मिशेल मार्श (कप्तान), 3 कैमरन ग्रीन, 4 जॉश इंग्लिस (विकेटकीपर), 5 मैट रेनशॉ, 6 ग्लेन मैक्सवेल, 7 मार्कस स्टॉयनिस, 8 ज़ेवियर बार्टलेट/बेन ड्वारश्विस, 9 नेथन एलिस, 10 मैट कुनमन, 11 ऐडम ज़ैम्पा

आयरलैंड के पास जॉश लिटिल को शामिल करने का विकल्प है, लेकिन शायद ही वे अपने पिछले एकादश में कोई बदलाव करें।

आयरलैंड (संभावित): 1 पॉल स्टर्लिंग (कप्तान), 2 रॉस एडेयर, 3 हैरी टेक्टर, 4 लॉर्कन टकर (विकेटकीपर), 5 कर्टिस कैम्फ़र, 6 बेन कैलिट्ज़, 7 जॉर्ज डॉकरेल, 8 गैरेथ डेलानी, 9 मार्क एडेयर, 10 बैरी मक्कार्थी, 11 मैथ्यू हम्फ्रीज़

पिच और परिस्थितियां