चोटों से परेशान चल रही ऑस्ट्रेलिया देर से करेगी अपने विश्व कप अभियान की शुरुआत
श्रीलंका से पहला मैच गंवाने के बाद आयरलैंड करना चाहेगी वापसी
बड़ी तस्वीर
ऑस्ट्रेलिया अपने T20 विश्व कप अभियान की शुरुआत करने वाली आख़िरी टीम है। उनका देर से आग़ाज़ करना उनके पक्ष में जा रहा है, क्योंकि वह टूर्नामेंट से पहले उन्हें चोटों की समस्या झेलनी पड़ी है।
वे पहले ही पैट कमिंस और जॉश हेज़लवुड के बिना इस दौरे पर आए हैं। चयनकर्ताओं ने अब तक हेज़लवुड की जगह 15 सदस्यीय टीम में किसी को शामिल नहीं किया है। इसके अलावा टिम डेविड भी अभी हैमस्ट्रिंग चोट से उबर रहे हैं और उनके शुरुआती मैच से बाहर रहने की उम्मीद है। इसलिए आयरलैंड के ख़िलाफ़ पहले मुकाबले में उनके पास चुनने के लिए सिर्फ़ 13 खिलाड़ी होंगे।
अगर पहला मैच बुधवार से पहले होता तो नेथन एलिस (हैमस्ट्रिंग समस्या) और ऐडम ज़ैम्पा (ग्रॉइन में जकड़न) के खेलने को लेकर भी संशय होता। पाकिस्तान दौरे के आख़िरी T20I में ज़म्पा को यह समस्या हुई थी, जहां ऑस्ट्रेलिया 3-0 से सीरीज़ हार गया था।
ऑस्ट्रेलिया ख़राब फ़ॉर्म से भी जूझ रहा है। पाकिस्तान में उन्हें करारी हार मिली, जबकि कई खिलाड़ी BBL से आए थे। हालांकि एलिस, डेविड और ग्लेन मैक्सवेल उस दौरे पर नहीं थे और विश्व कप टीम के कई खिलाड़ियों ने उस सीरीज़ में अधिकतम एक या दो मैच ही खेले थे। परिस्थितियों में बदलाव उनके लिए चुनौती होगी। आयरलैंड के स्पिनर जॉर्ज डॉकरेल और गैरेथ डेलनी उनके लिए चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं, जिन्होंने श्रीलंका के ख़िलाफ़ अच्छा प्रदर्शन किया था।
आयरलैंड खुद भी दबाव महसूस करेगा, क्योंकि उन्होंने कोलंबो में श्रीलंका के ख़िलाफ़ जीत का मौक़ा गंवा दिया। उन्होंने सात कैच छोड़े और आख़िरी चार ओवरों में 59 रन दे दिए। 105 पर 2 होने के बावजूद उन्होंने अपना आख़िरी आठ विकेट 38 रन के भीतर गंवा दिया और 20 रन से मुक़ाबला हार गए।
आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया के लिए कुछ हद तक अनजान टीम है। दोनों टीमें T20I में सिर्फ़ दो बार भिड़ी हैं और 2016 के बाद से किसी भी अंतरराष्ट्रीय फ़ॉर्मेट में केवल एक बार आमने-सामने आई हैं। 2022 T20 विश्व कप में गाबा में खेले गए उस मैच में आयरलैंड की मौजूदा एकादश के आठ खिलाड़ी शामिल थे। हालांकि ऑस्ट्रेलिया की टीम में तब से कई रिटायरमेंट और चोटों के कारण बदलाव आया है।
दोनों टीमें इससे पहले 2012 T20 विश्व कप, कोलंबो में भी भिड़ी थीं। पॉल स्टर्लिंग, डॉकरेल और मैक्सवेल उस मैच में खेले थे।
टीम समाचार?
ऑस्ट्रेलिया दो विशेषज्ञ स्पिनरों मैट कुनमन और ज़ैम्पा के साथ उतर सकता है। ऐसे में ज़ेवियर बार्टलेट या बेन ड्वारश्विस में से किसी एक को बाहर बैठना पड़ सकता है। कूपर कॉनली को नंबर 8 पर खिलाकर बल्लेबाज़ी गहराई बढ़ाने का विकल्प भी है, लेकिन फ़ॉर्म को देखते हुए इसकी संभावना कम है। डेविड की अनुपस्थिति में मैट रेनशॉ को मौक़ा मिल सकता है। शीर्ष सात का संयोजन लचीला रहेगा और स्पिन के ख़िलाफ़ मैक्सवेल को ऊपर भेजा जा सकता है।
ऑस्ट्रेलिया (संभावित): 1 ट्रैविस हेड, 2 मिशेल मार्श (कप्तान), 3 कैमरन ग्रीन, 4 जॉश इंग्लिस (विकेटकीपर), 5 मैट रेनशॉ, 6 ग्लेन मैक्सवेल, 7 मार्कस स्टॉयनिस, 8 ज़ेवियर बार्टलेट/बेन ड्वारश्विस, 9 नेथन एलिस, 10 मैट कुनमन, 11 ऐडम ज़ैम्पा
आयरलैंड के पास जॉश लिटिल को शामिल करने का विकल्प है, लेकिन शायद ही वे अपने पिछले एकादश में कोई बदलाव करें।
आयरलैंड (संभावित): 1 पॉल स्टर्लिंग (कप्तान), 2 रॉस एडेयर, 3 हैरी टेक्टर, 4 लॉर्कन टकर (विकेटकीपर), 5 कर्टिस कैम्फ़र, 6 बेन कैलिट्ज़, 7 जॉर्ज डॉकरेल, 8 गैरेथ डेलानी, 9 मार्क एडेयर, 10 बैरी मक्कार्थी, 11 मैथ्यू हम्फ्रीज़
पिच और परिस्थितियां
मौसम साफ़ रहने की संभावना है और बारिश का ख़तरा नहीं है। प्रेमदासा स्टेडियम की पिच पहले मैच में धीमी रही और स्पिन को मदद मिली।