Sri Lanka vs Australia, Live score, T20 World Cup 2026: क्या ऑस्ट्रेलिया को हरा कर सुपर 8 में जगह बना पाएगा श्रीलंका?

ऑस्ट्रेलिया के पास अब ग़लती की कोई गुंजाइश नहीं है। श्रीलंका के ख़िलाफ़ हार के बाद भी वो गणितीय समीकरण से बाहर नहीं होंगे लेकिन उसके बाद उनका आगे जाना दूसरी टीमों के मैच के परिणाम पर निर्भर करेगा। दूसरी तरफ़ श्रीलंका ने पहले दो मैचों में लगातार दो जीत दर्ज़ की थी और इस मैच में जीत उन्हें सीधे सुपर 8 में पहुंचा देगी। इस मैच में हार के बाद भी श्रीलंका के सामने ज़िम्बाब्वे के ख़िलाफ़ आख़िरी ग्रुप मैच में जीत हासिल कर आगे जाने का मौक़ा रहेगा।

ऑस्ट्रेलिया की टीम इस T20 विश्व कप में खिलाड़ियों के चोटिल होने से परेशान है और उसके अलावा ज़िम्बाब्वे के ख़िलाफ़ हार ने उन्हें झकझोड़ दिया है। अब अगर वह ग्रुप स्टेज से ही बाहर होते हैं तो उनके लिए यह बहुत बड़ा झटका होगा। टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाज़ी काफ़ी अनुभवहीन है और उनकी बल्लेबाज़ी भी चिंताजनक रही है। इसके अलावा मिचेल मार्श के चोटिल होने से भी ऑस्ट्रेलिया को नुकसान हुआ है।

श्रीलंका ने पहले दो मैचों में आयरलैंड और ओमान को आसानी से हराया था और वानिंदु हसरंगा के बाहर होने के बावजूद उनके प्रदर्शन पर कोई ख़ास प्रभाव नहीं पड़ा। बल्लेबाज़ी में कुसल मेंडिस ने लगातार दो अर्धशतक लगाए हैं और पिछले मैच में पवन रत्नायके ने भी तेज़ पचास लगाया था। पहले मैच में कामिंडु मेंडिस ने तेज़ पारी खेली थी और पिछले मैच में कप्तान दसून शानका ने भी ताबड़तोड़ अर्धशतक जड़ा था।