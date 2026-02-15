श्रीलंका के ख़िलाफ़ ऑस्ट्रेलिया के लिए 'करो या मरो' की स्थिति 

बड़ी तस्वीर: ऑस्ट्रेलिया के ऊपर बाहर होने का ख़तरा

श्रीलंका ने पहले दो मैचों में आयरलैंड और ओमान को आसानी से हराया था और वानिंदु हसरंगा के बाहर होने के बावजूद उनके प्रदर्शन पर कोई ख़ास प्रभाव नहीं पड़ा। बल्लेबाज़ी में कुसल मेंडिस ने लगातार दो अर्धशतक लगाए हैं और पिछले मैच में पवन रत्नायके ने भी तेज़ पचास लगाया था। पहले मैच में कामिंडु मेंडिस ने तेज़ पारी खेली थी और पिछले मैच में कप्तान दसून शानका ने भी ताबड़तोड़ अर्धशतक जड़ा था।

दोनों टीमों के बीच 2022 विश्व कप के बाद से एक भी T20I नहीं खेला गया है। विश्व कप में श्रीलंका के ख़िलाफ़ ऑस्ट्रेलिया की टीम 4-1 से आगे है और उनके पास इसे 5-1 करने का बढ़िया मौक़ा रहेगा क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो सुपर 8 में शायद ऑस्ट्रेलिया न दिखे।

हालिया प्रदर्शन

श्रीलंका: WWLLL (पिछले पांच T20I, हालिया सबसे पहले) ऑस्ट्रेलिया: LWLLL

इन खिलाड़ियों पर रहेगी नज़रें

बाएं हाथ के स्पिन ऑलराउंडर दुनित वेल्लालगे ने ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ एक भी T20I नहीं खेला है लेकिन वनडे में उन्होंने उनके ख़िलाफ़ 8 मैचों में 20.12 की औसत से 16 विकेट लिए हैं। वेल्लालगे ने पहले दो मैचों में 1-28 और 1-17 के आंकड़े दर्ज़ किए थे। ऑस्ट्रेलिया की टीम बाएं हाथ के स्पिन के सामने थोड़ा फंसती है और ऐसे में वेल्लालगे उन्हें परेशान कर सकते हैं।

T20 विश्व कप से कुछ महीने पहले तक टिम डेविड टॉप ऑर्डर में बल्लेबाज़ी कर रहे थे लेकिन टीम का प्लान उनके चोटिल होने के कारण बिगड़ गया। BBL के बाद पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वह सीरीज़ में नहीं खेले थे और विश्व कप के पहले मैच में आयरलैंड के ख़िलाफ़ भी टीम का हिस्सा नहीं थे। ज़िम्बाब्वे के ख़िलाफ़ वह ख़ाता खोले बिना आउट हुए और अगर ऑस्ट्रेलिया को टूर्नामेंट में आगे बढ़ना है तो डेविड का चलना ज़रूरी है।

टीम न्यूज़

श्रीलंका के सामने कुछ सवाल हैं। क्या दुशान हेमंता की जगह एक अतिरिक्त तेज़ गेंदबाज़ प्रमोद मदुशन को मौक़ा मिलेगा या पूर्व कप्तान चरित असलंका टीम में लौटेंगे? कामिल मिशारा के भी जगह पर सवाल उठ रहे हैं और कुसल परेरा को उनकी जगह शामिल किया जा सकता है।

श्रीलंका (संभावित XI): 1 पतुम निसंका, 2 कामिल मिशारा/कुसल परेरा, 3 कुसल मेंडिस, 4 पवन रत्नायके, 5 कामिंडु मेंडिस, 6 दसून शानका (कप्तान), 7 दुनित वेल्लालगे, 8 दुशान हेमंता/चरित असलंका, 9 दुश्मंता चमीरा, 10 महीश तीक्षणा, 11 मतिशा पथिराना

मिचेल मार्श अगर फ़िट रहते हैं तो वह टीम में कैमरन ग्रीन या ग्लेन मैक्सवेल की जगह आ सकते हैं क्योंकि मैट रेनशॉ ने अपनी बल्लेबाज़ी से अभी तक प्रभावित किया है। इसके अलावा स्टीव स्मिथ भी टीम के साथ जुड़ चुके हैं लेकिन उन्हें आधिकारिक तौर पर शामिल नहीं किया गया है।

ऑस्ट्रेलिया (संभावित XI): 1 ट्रैविस हेड, 2 जॉश इंग्लिस (विकेटकीपर), 3 कैमरन ग्रीन/मिचेल मार्श (कप्तान), 4 टिम डेविड, 5 ग्लेन मैक्सवेल, 6 मार्कस स्टॉयनिस, 7 मैट रेनशॉ, 8 ज़ेवियर बार्टलेट, 9 नेथन एलिस, 10 एडम ज़ैम्पा, 11 मैथ्यू कुनमन

पिच और परिस्थितियां