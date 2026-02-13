Aus vs Zim Live, T20 World Cup 2026: लगातार दूसरी जीत के लिए ऑस्ट्रेलिया को होगी एलिस से उम्मीदें

मैच (8)
19वां मैच, ग्रुप बी, कोलंबो (RPS), February 13, 2026, T20 विश्व कप

ऑस्ट्रेलिया ने फ़ील्डिंग चुनीलाइव आंकड़े

मौजूदा RR: 8.29
 • पिछले 5 ओवर (RR): 47/1 (9.40)
लाइव पूर्वानुमान:ज़िम्बाब्वे 156
Updated: Feb 13, 2026, 6:03 AM (7 mins ago)Published Feb 13, 2026, 3:09 AM

By नीरज पाण्डेय

ज़िम्बाब्वे के नाम रहा पावरप्ले

ऑस्ट्रेलिया ने बेनेट के ख़िलाफ़ शुरुआत में ही एक रिव्यू गंवा दिया। पहले तीन ओवर में केवल 17 रन बने, लेकिन ज़िम्बाब्वे ने कोई विकेट नहीं गंवाया। इसके बाद मारूमानी ने अपने हाथ खोले और अगले तीन ओवर में लगातार रन आए।
पहले छह ओवर की समाप्ति के बाद ज़िम्बाब्वे ने बिना विकेट खोए 47 रन बनाए। कुल मिलाकर पावरप्ले में ज़िम्बाब्वे के नाम रहा है।

ऑस्ट्रेलिया ने जीता टॉस, चुनी गेंदबाज़ी

ऑस्ट्रेलिया ने T20 विश्व कप 2026 के अपने दूसरे मैच में ज़िम्बाब्वे के ख़िलाफ़ टॉस जीतकर पहले गेंदबाज़ी चुनी है। लगातार दूसरे मैच में मिचेल मार्श को बाहर बैठना पड़ा है क्योंकि वह पूरी तरह फ़िट नहीं हो पाए हैं। ट्रैविस हेड एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी कर रहे हैं। बड़ी ख़बर ये है कि टिम डेविड की प्लेइंग 11 में वापसी हो चुकी है। पिछले मैच में हीरो रहे रिचर्ड अंगारावा को ज़िम्बाब्वे ने सावधानी के तौर पर आराम दिया है।
टॉस जीतने के बाद हेड ने कहा, "एक आंख क्रिकेट और दूसरी फ़िटनेस की समस्या पर है। हालांकि, प्रतियोगिता के शुरुआत में इस तरह की परेशानियों के हम आदी हैं। हमारा ग्रुप काफ़ी अच्छा और शांत है। पिछले मैच में हमने शानदार खेल दिखाया था और इस बार भी उसी को दोहराने की कोशिश करेंगे। परिस्थितियों से तालमेल बैठाना अहम है और पिछले मैच में हमने वो शानदार तरीक़े से किया। आज अलग़ पिच है तो उसका अंदाज़ा लगाना अहम होगा। स्मिथ अभी यहां नहीं पहुंचे हैं। मेरे ख़्याल से वह चेन्नई में हैं।"
रज़ा ने कहा, "पहले बल्लेबाज़ी करना बुरी चीज़ नहीं है क्योंकि पिच शायद धीमी हो सकती है और हमने अतिरिक्त स्पिनर लिया है। हमें टॉप ऑफ स्टंप हिट करना होगा। ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ खेलने का हमें अधिक मौक़ा नहीं मिलता है और ICC ने हमें वो मौक़ा दिया है। दुर्भाग्यपूर्ण तरीक़े से ब्रैंडन टेलर पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। अंगारावा को सावधानी के तौर पर आराम दिया गया है।"
ऑस्ट्रेलिया (प्लेइंग इलेवन): ट्रैविस हेड (कप्तान), जॉश इंग्लिस (विकेटकीपर), कैमरन ग्रीन, मैट रेनशॉ, ग्लेन मैक्सवेल, टिम डेविड, मार्कस स्टॉयनिस, बेन ड्वारश्विस, नेथन एलिस, ऐडम ज़ैम्पा, मैट कुनमन
ज़िम्बाब्वे (प्लेइंग इलेवन): ब्रायन बेनेट, तादिवानाशे मारुमनी (विकेटकीपर), डायोन मायर्स, सिकंदर रजा (कप्तान), रयान बर्ल, टोनी मुनयोंगा, ताशिंगा मुसेकिवा, ब्रैड इवांस, वेलिंगटन मसाकाद्जा, ग्रीम क्रेमर, ब्लेसिंग मुज़ाराबानी

टीम न्यूज़ और संभावित एकादश

ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिचेल मार्श इस समय चोटिल हैं और उनकी जगह पर ट्रैविस हेड ने आयरलैंड के ख़िलाफ़ कप्तानी थी। ऑस्ट्रेलिया विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ ज़िम्बाब्वे के ख़िलाफ़ उतर सकता है।
ऑस्ट्रेलिया (संभावित): 1 ट्रैविस हेड (कप्तान), 2 जॉश इंग्लिस (विकेटकीपर), 3 कैमरन ग्रीन, 4 मैट रेनशॉ, 5 ग्लेन मैक्सवेल, 6 मार्कस स्टॉयनिस, 7 कूपर कॉनली, 8 ज़ेवियर बार्टलेट, 9 नेथन एलिस, 10 एडम ज़ैम्पा, 11 मैट कुनमन
ज़िम्बाब्वे के एकादश में बदलाव की संभावना भी कम ही है।
ज़िम्बाब्वे (संभावित) : 1 ब्रयान बेनेट, 2 तड़िवनाशो मारुमानी, 3 डिओन मेयर्स, 4 ब्रेंडन टेलर (विकेटकीपर), 5 सिकंदर रज़ा (कप्तान), 6 रायन बर्ल, 7 ताशिंगा मुसेकिवा, 8 ब्रैड एवंस, 9 वेलिंग्टन मसाकाट्ज़ा, 10 रिचर्ड अंगारावा, 11 ब्लेसिंग मुज़ाराबानी
1

चोट से जूझ रही ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ करिश्मा करना चाहेगा ज़िम्बाब्वे

T20 विश्व कप 2026 में शुक्रवार का पहला मुक़ाबला आर प्रेमदासा स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया और ज़िम्बाब्वे के बीच खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया और ज़िम्बाब्वे दोनों को अपने पहले मुक़ाबले में जीत मिली थी और दोनों ही टीमें लगातार दूसरी जीत हासिल करने के इरादे से मैदान में उतरेंगी।
ऑस्ट्रेलिया ने आयरलैंड को अपने पहले ग्रुप मुक़ाबले में 67 रनों से करारी शिकस्त दी थी जिसमें एडम ज़ैम्पा और नेथन एलिस ने चार-चार विकेट हासिल कर ऑस्ट्रेलिया की जीत में बड़ी भूमिका निभाई थी। ऑस्ट्रेलिया एक बार फिर इस प्रदर्शन को दोहराना चाहेगा।
ऑस्ट्रेलिया काग़ज़ पर मज़बूत है लेकिन उन्हें प्रमुख खिलाड़ियों की चोटों ने काफ़ी परेशान किया। पैट कमिंस और जॉश हेज़लवुड के चोट के चलते विश्व कप से बाहर होने के बाद उनके कप्तान मिचेल मार्श भी चोटिल हो गए हैं और उनकी जगह पर स्टीव स्मिथ को कवर के तौर पर श्रीलंका बुलाया गया है। चोट से जूझ रही ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ ज़िम्बाब्वे इस मौक़ा का फ़ायदा उठाना चाहेगी।
ज़िम्बाब्वे ने ओमान के ख़िलाफ़ आठ विकेट और 39 गेंद शेष रहते एकतरफ़ा जीत हासिल की थी। अभ्यास मैच में ओमान के हाथों हार झेलनी वाली ज़िम्बाब्वे ने अच्छी वापसी की और वह ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ अपनी इस वापसी की लय को खोना नहीं चाहेगी।
Aus vs Zim Live, T20 World Cup 2026: लगातार दूसरी जीत के लिए ऑस्ट्रेलिया को होगी एलिस से उम्मीदें

