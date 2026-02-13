मैच (9)
19वां मैच, ग्रुप बी, कोलंबो (RPS), February 13, 2026, T20 विश्व कप

ज़िम्बाब्वे की 23 रन से जीत

प्लेयर ऑफ़ द मैच
ब्लेसिंग मुज़ाराबानी
, ज़िम्बाब्वे
4/17
क्रिकइंफ़ो बहुमूल्य खिलाड़ी
ब्लेसिंग मुज़ाराबानी
, ज़िम्बाब्वे
91.5 ptsप्रभाव
रिपोर्ट

मुज़ाराबानी, एवंस और बेनेट ने दिलाई ज़िम्बाब्वे को ऐतिहासिक जीत

2007 में हराने के बाद एक बार फिर ज़िम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को दी है शिकस्त

नीरज पाण्डेय
Feb 13, 2026, 9:25 AM • 2 hrs ago
ज़िम्बाब्वे 169/2 (बेनेट 64*) ने ऑस्ट्रेलिया 146 (रेनशॉ 65, मुज़ाराबानी 17 पर चार, एवंस 23 पर तीन) को 23 रन से हराया
ज़िम्बाब्वे ने T20 विश्व कप 2026 में ऑस्ट्रेलिया को 23 रनों से हराते हुए लगातार दूसरी जीत हासिल कर ली है। ब्लेसिंग मुज़ाराबानी की अगुवाई में ज़िम्बाब्वे के गेंदबाज़ों ने पावरप्ले में ही ऑस्ट्रेलिया के शीर्षक्रम को बिखेर दिया था। मुज़ाराबानी ने करियर बेस्ट प्रदर्शन करते हुए केवल 17 रन देकर चार विकेट चटकाए और 170 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया की टीम केवल 146 के स्कोर पर ढेर हो गई।
ऑस्ट्रेलिया ने बेनेट के ख़िलाफ़ शुरुआत में ही एक रिव्यू गंवा दिया था। पहले तीन ओवर में केवल 17 रन बने, लेकिन ज़िम्बाब्वे ने कोई विकेट नहीं गंवाया। इसके बाद मारूमानी ने अपने हाथ खोले और अगले तीन ओवर में लगातार रन आए। पहले छह ओवर की समाप्ति के बाद ज़िम्बाब्वे ने बिना विकेट खोए 47 रन बनाए। कुल मिलाकर पावरप्ले ज़िम्बाब्वे के नाम रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने अपना दूसरा रिव्यू भी इसी बीच गंवा दिया।
मारूमानी और ब्रायन बेनेट ने पहले विकेट के लिए 45 गेंदों में 61 रनों की साझेदारी की और इसके बाद बेनेट ने दूसरे विकेट के लिए रायन बर्ल के साथ भी 51 गेंदों में 70 रन जोड़े। इसी बीच बेनेट ने अपना अर्धशतक भी पूरा किया। 30 गेंदों में 35 रनों की पारी खेलने के बाद बर्ल को कैमरन ग्रीन ने आउट किया। 16वें ओवर की आख़िरी गेंद पर ये विकेट गिरने के समय ज़िम्बाब्वे का स्कोर 131/2 था।
ज़िम्बाब्वे ने अपनी पारी का अंत बेहतरीन तरीक़े से किया जिसमें कप्तान सिकंदर रज़ा का रोल अहम रहा। उन्होंने बेनेट के साथ चौथे विकेट के लिए 24 गेंदों में अविजित 38 रनों की साझेदारी की। इस साझेदारी के दम पर ज़िम्बाब्वे ने 169 का स्कोर खड़ा किया। रज़ा ने छक्के के साथ पारी का अंत किया जो पारी का इकलौता छक्का भी साबित हुआ। अंतिम पांच ओवरों में ज़िम्बाब्वे ने 44 रन बनाए और बर्ल का विकेट गंवाया। बेनेट 56 गेंदों में 64 रन बनाकर नाबाद लौटे। उनकी पारी में सात चौके शामिल रहे।
170 की चेज़ में ऑस्ट्रेलिया ने पहले ओवर में 13 रन बनाकर आक्रामकता दिखाई, लेकिन दूसरे ही ओवर में मुज़ाराबानी ने उन्हें पहला झटका दे दिया। ओवर की पहली ही गेंद पर एक बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में इंग्लिस डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर लपके गए। तीसरे ओवर में एवंस ने कैमरन ग्रीन को विकेट के पीछे आउट कराया। टिम डेविड की वापसी अच्छी नहीं रही और दो गेंद में वह खाता खोले बिना ही पवेलियन लौट गए। मुज़ाराबानी ने अपने दूसरे और पारी के चौथे ओवर में उन्हें भी अपनी गति और उछाल से परेशान किया। पुल करने के चक्कर में वह कैच आउट हुए। 25 के स्कोर पर ही ऑस्ट्रेलिया ने तीसरा विकेट गंवा दिया था।
एवंस ने भी लगातार अपने दूसरे ओवर में विकेट हासिल करते हुए ऑस्ट्रेलिया की मुश्किलें और बढ़ा दी। इस बार उन्होंने ख़तरनाक ट्रैविस हेड को प्लेड ऑन कराया। पांच ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 34/4 हो चुका था। यहां से ग्लेन मैक्सवेल और मैट रेनशॉ ने पारी को संभाला। दोनों के बीच पांचवें विकेट के लिए 59 गेंदों में 77 रनों की साझेदारी हुई। हालांकि, इस बीच रन रेट 11 के क़रीब पहुंच गया था।
रन गति बढ़ाने के चक्कर में मैक्सवेल प्लेडऑन हो गए और ज़िम्बाब्वे ने फिर से वापसी कर ली। बर्ल की गेंद पर बड़ा कवर ड्राइव खेलने के प्रयास में बल्ले का अंदरुनी किनारा लगा और गेंद स्टंप में जाकर घुस गई। इस बीच रेनशॉ ने 34 गेंदों में अपना पहला T20I पचासा लगाया। 16वें ओवर में मार्कस स्टॉयनिस भी बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कैच आउट हो गए। रन-रेट 12 से ऊपर जा चुका था।
16 से 18 ओवर के बीच केवल 22 रन आए और ऑस्ट्रेलिया ने दो विकेट भी गंवाए। हालांकि, रेनशॉ तब भी क्रीज़ पर मौजूद थे जो ऑस्ट्रेलिया के लिए अच्छी बात थी। अंतिम 12 गेंदों में ऑस्ट्रेलिया को 34 रन चाहिए थे। अपना आख़िरी और पारी का 19वां ओवर डालने आए मुज़ारबानी ने ऑस्ट्रेलिया की सारी उम्मीदों को ख़त्म कर दिया। पहले उन्होंने सेट रेनशॉ को कैच आउट कराया और फिर आख़िरी गेंद पर ज़ैम्पा का लेग स्टंप उड़ा दिया।
नीरज पाण्डेय ESPNcricinfo हिंदी में एसोसिएट सब-एडिटर हैं। @Messikafan

