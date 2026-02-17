मैच (13)
31वां मैच, ग्रुप डी, चेन्‍नई, February 17, 2026, T20 विश्व कप

कनाडा ने बल्लेबाज़ी चुनी

मौजूदा RR: 8.11
 • पिछले 5 ओवर (RR): 47/0 (9.40)
लाइव पूर्वानुमान:कनाडा 165
Updated: Feb 17, 2026, 5:57 AM (12 mins ago)Published Feb 17, 2026, 3:47 AM

CAN vs NZ LIVE Score, T20 World Cup 2026 - सामरा, बाजवा ने दिलाई कनाडा को तेज़ शुरुआत

By नीरज पाण्डेय

कनाडा के नाम रहा पावरप्ले

4
4
4
6
सामरा ने पहले ओवर की आख़िरी दो गेंदों पर मैट हेनरी को लगातार दो चौके लगाए। दूसरे ओवर में जैकब डफ़ी ने केवल पांच रन दिए और तीसरे ओवर से भी पांच ही रन आए। चार ओवर के बाद कनाडा का स्कोर 26/0 था।
पावरप्ले का आख़िरी ओवर जेम्स नीशम लेकर आए जिनके ख़िलाफ़ सामरा ने आक्रामक रुख़ अपनाया। इस ओवर में सामरा ने लगातार तीन चौके और फिर एक छक्का लगाया। 18 रन के इस ओवर के बाद कनाडा ने पावरप्ले में अपने 50 रन पूरे कर लिए।

कनाडा ने जीता टॉस, चुनी बल्लेबाज़ी

कनाडा ने न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ T20 विश्व कप 2026 मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाज़ी चुनी है। न्यूज़ीलैंड के नियमित कप्तान मिचेल सैंटनर यह मैच नहीं खेल रहे हैं। उनकी डैरिल मिचेल कप्तानी कर रहे हैं और वही टॉस पर आए थे। कनाडा की बात करें तो उन्होंने भी एक बदलाव किया है। बच्चे के जन्म के लिए घर जा चुके लॉकी फ़र्ग्युसन की जगह भरने के लिए न्यूज़ीलैंड के पास काइल जेमीसन मौजूद हैं।
ऑलराउंडर कोल मकौंची को सैंटनर की जगह टीम में शामिल किया गया है और वह अपना T20 विश्व कप डेब्यू कर रहे हैं।
दिलप्रीत ने टॉस जीतने के बाद कहा, "बल्लेबाज़ी के लिए पिच काफ़ी अच्छी लग रहा है और उम्मीद है कि बाद में स्पिनर्स को मदद भी मिलेगी। स्कोरबोर्ड पर रन टांगने के बाद उसे डिफेंड करना उचित लग रहा है। हमने रात वाले मैच अधिक खेले हैं तो दिन वाला मैच एक अच्छा बदलाव है। स्पिनर्स के मौजूद होने के कारण ये हमें लाभ देगा। कलीम सना चोट के कारण बाहर हैं और उनकी जगह शिवम शर्मा ने ली है।"
न्यूज़ीलैंड के अस्थाई कप्तान मिचेल ने कहा, "सैंटनर बीमार हैं, लेकिन अगले 24 घंटें में वह खेलने लायक हो जाएंगे। लॉकी पहली बार पिता बनने जा रहे हैं जो शानदार ख़बर है और हम सभी इसके लिए उत्सुक हैं। वह जल्द ही वापस आ जाएंगे और तब के लिए हमारे पास काइल जेमीसन का विकल्प है। सैंटनर की जगह मकोंची आए हैं। हममें से कई लोगों ने चेन्नई में काफ़ी क्रिकेट खेली है तो हम परिस्थितियों को जानते हैं।"
न्यूज़ीलैंड (प्लेइंग इलेवन): टिम साइफ़र्ट (विकेटकीपर), फिन ऐलन, रचिन रविंद्र, ग्लेन फ़िलिप्स, मार्क चैपमैन, डैरिल मिचेल (कप्तान), कोल मकोंची, जेम्स नीशम, काइल जेमीसन, मैट हेनरी, जैकब डफ़ी
कनाडा (प्लेइंग इलेवन): युवराज सामरा, दिलप्रीत बाजवा (कप्तान), नवनीत धालीवाल, हर्ष ठाकेर, निकोलस कीर्टन, श्रेयस मोव्वा (विकेटकीपर), साद बिन जफर, शिवम शर्मा, डिलियन हेलिगर, जसकरण सिंह, अंश पटेल

पिच और परिस्थितियां

चेन्नई में यह इस विश्व कप का दिन का तीसरा मैच है और इसमें भी ओस की भूमिका नहीं रहेगी। सुबह 11 बजे मैच शुरू होने के कारण पिच में नमी और बाउंस हो सकती है। हालांकि इस बार चेपॉक में उतनी टर्न नहीं देखने को मिली है।

इन खिलाड़ियों पर रहेगी नज़रें

काइल जेमीसन के पास फ़र्ग्युसन जैसी पेस तो नहीं है लेकिन हार्ड लेंथ पर वह बल्लेबाज़ों को परेशान कर सकते हैं। उनकी धीमी गेंद भी सामने वाली टीम के लिए मुश्किलें पैदा कर सकती है और कनाडा के बल्लेबाज़ पहली बार उनका सामना करेंगे।
कनाडा क्लब क्रिकेट में विट्टोरी के नाम से मशहूर साद बिन ज़फ़र एक ऐसी टीम का सामना करने उतरेंगे जिसकी कप्तानी उनके क्रिकेट हीरो ने की थी। 67 T20I में उनकी इकॉनमी सिर्फ़ 6.02 है और वह स्टंप्स पर ज़्यादा अटैक करते हैं। 39 साल की उम्र में अब वह अपने करियर के आख़िरी पड़ाव में हैं और बड़े स्तर पर वह एक-दो उलटफ़ेर करने की उम्मीद में होंगे।

T20I में पहली बार कनाडा का सामना करेगी न्यूज़ीलैंड

मंगलवार को कनाडा के ख़िलाफ़ जीत के साथ न्यूज़ीलैंड की टीम T20 विश्व कप 2026 सुपर 8 के लिए क़्वालीफाई कर जाएगी। इसी के साथ कनाडा की टीम विश्व कप से बाहर हो जाएगी। ग्रुप डी से साउथ अफ़्रीका पहले ही तीन मैचों में लगातार तीन जीत के साथ सुपर 8 में पहुंच चुकी है।
न्यूज़ीलैंड ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में तीन बार कनाडा का सामना किया है और यह तीनों मैच वनडे विश्व कप में खेले गए हैं। आख़िरी बार दोनों टीमों का सामना 2011 में मुंबई में हुआ था। लॉकी फ़र्ग्युसन की अनुपस्थिति के बावजूद न्यूज़ीलैंड की टीम इस मैच में कनाडा के ख़िलाफ़ अपने विश्व कप रिकॉर्ड को 4-0 करना चाहेगी। फ़र्ग्युसन की अनुपस्थिति में काइल जेमीसन को टीम में शामिल किया जा सकता है।
कनाडा की टीम ने अपने पहले दो मैचों में प्रभावित किया लेकिन साउथ अफ़्रीका और UAE ख़िलाफ़ जीत दर्ज़ नहीं कर सके। दिल्ली में UAE के ख़िलाफ़ एक समय वह मैच में काफ़ी आगे थे लेकिन आर्यांश शर्मा और सोहैब ख़ान ने उन्हें जीत नहीं हासिल करने दी। न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ कनाडा की नज़रें एक बड़े उलटफ़ेर पर होगी।
