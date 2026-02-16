मैच (14)
T20 विश्व कप (6)
रणजी ट्रॉफ़ी (2)
Sheffield Shield (3)
Rising Stars (2)
SA Women vs PAK Women (1)
आगामी
31वां मैच, ग्रुप डी, चेन्‍नई, February 17, 2026, T20 विश्व कप
कनाडा Flagकनाडा
न्यूज़ीलैंड Flagन्यूज़ीलैंड
कल
5:30 AM

मैच शुरू होना बाक़ी

मैच का सार
प्रीव्यू
आंकड़े
न्यूज़
स्क्वॉड
तालिका
प्रीव्यू

सुपर 8 में जगह बनाने के इरादे से कनाडा के ख़िलाफ़ उतरेगी न्यूज़ीलैंड

अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में न्यूज़ीलैंड और कनाडा का सामना तीन बार हुआ है, तीनों वनडे विश्व कप में

ESPNcricinfo स्टाफ़
Feb 16, 2026, 2:14 PM • 1 hr ago
Tim Seifert and Finn Allen helped New Zealand soar, New Zealand vs UAE, T20 World Cup 2026, Chennai, February 10, 2026

सुपर 8 से सिर्फ़ एक जीत दूर है न्यूज़ीलैंड  •  Associated Press

बड़ी तस्वीर: T20I में पहली बार कनाडा का सामना करेगी न्यूज़ीलैंड
मंगलवार को कनाडा के ख़िलाफ़ जीत के साथ न्यूज़ीलैंड की टीम T20 विश्व कप 2026 सुपर 8 के लिए क़्वालीफाई कर जाएगी। इसी के साथ कनाडा की टीम विश्व कप से बाहर हो जाएगी। ग्रुप डी से साउथ अफ़्रीका पहले ही तीन मैचों में लगातार तीन जीत के साथ सुपर 8 में पहुंच चुकी है।
न्यूज़ीलैंड ने अंतरार्ष्ट्रीय क्रिकेट में तीन बार कनाडा का सामना किया है और यह तीनों मैच वनडे विश्व कप में खेले गए हैं। आख़िरी बार दोनों टीमों का सामना 2011 में मुंबई में हुआ था। लॉकी फ़र्ग्युसन की अनुपस्थिति के बावजूद न्यूज़ीलैंड की टीम इस मैच में कनाडा के ख़िलाफ़ अपने विश्व कप रिकॉर्ड को 4-0 करना चाहेगी। फ़र्ग्युसन की अनुपस्थिति में काइल जेमीसन को टीम में शामिल किया जा सकता है।
कनाडा की टीम ने अपने पहले दो मैचों में प्रभावित किया लेकिन साउथ अफ़्रीका और UAE ख़िलाफ़ जीत दर्ज़ नहीं कर सके। दिल्ली में UAE के ख़िलाफ़ एक समय वह मैच में काफ़ी आगे थे लेकिन आर्यांश शर्मा और सोहैब ख़ान ने उन्हें जीत नहीं हासिल करने दी। न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ कनाडा की नज़रें एक बड़े उलटफ़ेर पर होगी।
हालिया प्रदर्शन
न्यूज़ीलैंड LWWLW (पिछले 5 T20I, हालिया सबसे पहले) कनाडा LLWWW
इन खिलाड़ियों पर रहेगी नज़रें
काइल जेमीसन के पास फ़र्ग्युसन जैसी पेस तो नहीं है लेकिन हार्ड लेंथ पर वह बल्लेबाज़ों को परेशान कर सकते हैं। उनकी धीमी गेंद भी सामने वाली टीम के लिए मुश्किलें पैदा कर सकती है और कनाडा के बल्लेबाज़ पहली बार उनका सामना करेंगे।
कनाडा क्लब क्रिकेट में विट्टोरी के नाम से मशहूर साद बिन ज़फ़र एक ऐसी टीम का सामना करने उतरेंगे जिसकी कप्तानी उनके क्रिकेट हीरो ने की थी। 67 T20I में उनकी इकॉनमी सिर्फ़ 6.02 है और वह स्टंप्स पर ज़्यादा अटैक करते हैं। 39 साल की उम्र में अब वह अपने करियर के आख़िरी पड़ाव में हैं और बड़े स्तर पर वह एक-दो उलटफ़ेर करने की उम्मीद में होंगे।
टीम न्यूज़ और संभावित एकादश
फ़र्ग्युसन की जगह जेमीसन का आना लगभग तय है लेकिन कीवी टीम ईश सोढ़ी को भी प्लेइंग XI में शामिल कर सकती है।
न्यूज़ीलैंड (संभावित XI): 1 टिम साइफ़र्ट (विकेटकीपर), 2 फ़िन ऐलेन, 3 रचिन रविंद्र, 4 ग्लेन फ़िलिप्स, 5 डेरिल मिचेल, 6 मार्क चैपमैन, 7 मिचेल सैंटनर (कप्तान), 8 जेम्स नीशम, 9 मैट हेनरी, 10 काइल जेमीसन/ईश सोढ़ी, 11 जेकब डफ़ी
कनाडा पिछले मैच की एकादश को ही फ़िर से मैदान में उतार सकती है।
कनाडा (संभावित): 1 दिलप्रीत बाजवा (कप्तान), 2 युवराज सामरा, 3 नवनीत धालीवाल, 4 निकोलस किर्टन, 5 श्रेयस मोव्वा (विकेटकीपर), 6 हर्ष ठाकेर, 7 साद बिन ज़फ़र, 8 जसकरण सिंह, 9 डिलन हेलिगर, 10 कलीम सना, 11 अंश पटेल
पिच और परिस्थितियां
चेन्नई में यह इस विश्व कप का दिन का तीसरा मैच है और इसमें भी ओस की भूमिका नहीं रहेगी। सुबह 11 बजे मैच शुरू होने के कारण पिच में नमी और बाउंस हो सकती है। हालांकि इस बार चेपॉक में उतनी टर्न नहीं देखने को मिली है।
Kyle JamiesonSaad Bin ZafarCanadaNew ZealandCanada vs New ZealandICC Men's T20 World Cup

मैच कवरेजसब देखें
AskESPNcricinfo Logo
Instant answers to T20 questions