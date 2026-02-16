सुपर 8 में जगह बनाने के इरादे से कनाडा के ख़िलाफ़ उतरेगी न्यूज़ीलैंड

बड़ी तस्वीर: T20I में पहली बार कनाडा का सामना करेगी न्यूज़ीलैंड

न्यूज़ीलैंड ने अंतरार्ष्ट्रीय क्रिकेट में तीन बार कनाडा का सामना किया है और यह तीनों मैच वनडे विश्व कप में खेले गए हैं। आख़िरी बार दोनों टीमों का सामना 2011 में मुंबई में हुआ था। लॉकी फ़र्ग्युसन की अनुपस्थिति के बावजूद न्यूज़ीलैंड की टीम इस मैच में कनाडा के ख़िलाफ़ अपने विश्व कप रिकॉर्ड को 4-0 करना चाहेगी। फ़र्ग्युसन की अनुपस्थिति में काइल जेमीसन को टीम में शामिल किया जा सकता है।

कनाडा की टीम ने अपने पहले दो मैचों में प्रभावित किया लेकिन साउथ अफ़्रीका और UAE ख़िलाफ़ जीत दर्ज़ नहीं कर सके। दिल्ली में UAE के ख़िलाफ़ एक समय वह मैच में काफ़ी आगे थे लेकिन आर्यांश शर्मा और सोहैब ख़ान ने उन्हें जीत नहीं हासिल करने दी। न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ कनाडा की नज़रें एक बड़े उलटफ़ेर पर होगी।

हालिया प्रदर्शन

न्यूज़ीलैंड LWWLW (पिछले 5 T20I, हालिया सबसे पहले) कनाडा LLWWW

इन खिलाड़ियों पर रहेगी नज़रें

कनाडा क्लब क्रिकेट में विट्टोरी के नाम से मशहूर साद बिन ज़फ़र एक ऐसी टीम का सामना करने उतरेंगे जिसकी कप्तानी उनके क्रिकेट हीरो ने की थी। 67 T20I में उनकी इकॉनमी सिर्फ़ 6.02 है और वह स्टंप्स पर ज़्यादा अटैक करते हैं। 39 साल की उम्र में अब वह अपने करियर के आख़िरी पड़ाव में हैं और बड़े स्तर पर वह एक-दो उलटफ़ेर करने की उम्मीद में होंगे।

टीम न्यूज़ और संभावित एकादश

फ़र्ग्युसन की जगह जेमीसन का आना लगभग तय है लेकिन कीवी टीम ईश सोढ़ी को भी प्लेइंग XI में शामिल कर सकती है।

न्यूज़ीलैंड (संभावित XI): 1 टिम साइफ़र्ट (विकेटकीपर), 2 फ़िन ऐलेन, 3 रचिन रविंद्र, 4 ग्लेन फ़िलिप्स, 5 डेरिल मिचेल, 6 मार्क चैपमैन, 7 मिचेल सैंटनर (कप्तान), 8 जेम्स नीशम, 9 मैट हेनरी, 10 काइल जेमीसन/ईश सोढ़ी, 11 जेकब डफ़ी

कनाडा पिछले मैच की एकादश को ही फ़िर से मैदान में उतार सकती है।

कनाडा (संभावित): 1 दिलप्रीत बाजवा (कप्तान), 2 युवराज सामरा, 3 नवनीत धालीवाल, 4 निकोलस किर्टन, 5 श्रेयस मोव्वा (विकेटकीपर), 6 हर्ष ठाकेर, 7 साद बिन ज़फ़र, 8 जसकरण सिंह, 9 डिलन हेलिगर, 10 कलीम सना, 11 अंश पटेल

पिच और परिस्थितियां