युवराज सामरा के ऐतिहासिक शतक के बावजूद कनाडा को मिली हार

पहले बल्लेबाज़ी करते हुए सामरा ने पहले ओवर की आख़िरी दो गेंदों पर मैट हेनरी को लगातार दो चौके लगाए। दूसरे ओवर में जैकब डफ़ी ने केवल पांच रन दिए और तीसरे ओवर से भी पांच ही रन आए। चार ओवर के बाद कनाडा का स्कोर 26/0 था। पावरप्ले का आख़िरी ओवर जेम्स नीशम लेकर आए जिनके ख़िलाफ़ सामरा ने आक्रामक रुख़ अपनाया। इस ओवर में सामरा ने लगातार तीन चौके और फिर एक छक्का लगाया। 18 रन के इस ओवर के बाद कनाडा ने पावरप्ले में अपने 50 रन पूरे कर लिए।

पावरप्ले के बाद अगले चार ओवर में न्यूज़ीलैंड ने अच्छी वापसी की और कनाडा को केवल 25 रन ही मिले। 19 साल के सामरा ने केवल 36 गेंदों में अपना पहला T20 विश्व कप अर्धशतक लगाया। पारी के 13वें ओवर में सामरा ने मकोंची को पहली तीन गेंदों पर 6, 6, 4 के साथ तीन बाउंड्री लगाई। 19 रन के इस ओवर ने कनाडा को मोमेंटम वापस दिया और 13 ओवर के बाद स्कोर 102/0 था।

जेमीसन को चौका लगाते हुए 19 साल के सामरा ने केवल 58 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। इसके साथ ही वह T20 विश्व कप में शतक लगाने वाले एसोसिएट देशों के पहले बल्लेबाज भी बने। हालांकि, 18वें ओवर में नवनीत धालीवाल सात गेंदों में 10 रन बनाकर आउट हुए। आख़िरी गेंद पर सामरा का कैच छूटा और 18 ओवर के बाद कनाडा 158/2 के स्कोर पर थी। अंतिम तीन ओवर में केवल 23 रन देते हुए न्यूज़ीलैंड के गेंदबाज़ों ने अपनी टीम की वापसी कराई। डफ़ी ने चार ओवर में केवल 25 रन देकर एक विकेट लिया और सबसे किफ़ायती गेंदबाज़ रहे।

स्कोर का बचाव करते हुए पहले ओवर में ही जसकरण सिंह ने 14 रन दे दिए। अगले ओवर में भी 15 रन आए। दो बड़े ओवर के बाद कनाडा की वापसी अनुभवी साद बिन जफर ने कराई और अपनी चौथी गेंद पर उन्होंने टिम साइफ़र्ट को कैच आउट कराया। अगले ही ओवर की पहली गेंद पर फिन ऐलन भी कैच आउट हुए। इन दो ओवरों में केवल छह रन ही बने थे। पावरप्ले के आख़िरी दो ओवर में 25 रन बटोरते हुए न्यूज़ीलैंड ने पहले छह ओवर में 60 रन बना लिए।