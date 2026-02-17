मैच (9)
31वां मैच, ग्रुप डी, चेन्‍नई, February 17, 2026, T20 विश्व कप

न्यूज़ीलैंड की 8 विकेट से जीत, 29 गेंद बाकी

glenn-phillips
प्लेयर ऑफ़ द मैच
ग्लेन फ़िलिप्स
, न्यूज़ीलैंड
76* (36) & 3 catches
yuvraj-samra
क्रिकइंफ़ो बहुमूल्य खिलाड़ी
युवराज सामरा
, कनाडा
90.05 ptsप्रभाव
रिपोर्ट

युवराज सामरा के ऐतिहासिक शतक के बावजूद कनाडा को मिली हार

T20 विश्व कप में कनाडा के ख़िलाफ़ जीत हासिल करते हुए न्यूज़ीलैंड की टीम ने सुपर 8 में प्रवेश कर लिया है

ESPNcricinfo स्टाफ़
Feb 17, 2026, 8:54 AM • 1 hr ago
ग्लेन फ़िलिप्स (76*) और रचिन रविंद्र (59*) की आक्रामक पारियों के दम पर न्यूज़ीलैंड ने T20 विश्व कप 2026 के सुपर 8 में अपनी जगह पक्की कर ली है। कनाडा के ख़िलाफ़ चेन्नई में मिले 174 रनों के लक्ष्य को न्यूज़ीलैंड ने आठ विकेट और 29 गेंद शेष रहते हासिल किया। इससे पहले कनाडा ने युवराज सामरा (110) के दम पर 173/4 का स्कोर खड़ा किया था। हालांकि, T20 विश्व कप में शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज़ बने सामरा को जीत नसीब नहीं हुई।
पहले बल्लेबाज़ी करते हुए सामरा ने पहले ओवर की आख़िरी दो गेंदों पर मैट हेनरी को लगातार दो चौके लगाए। दूसरे ओवर में जैकब डफ़ी ने केवल पांच रन दिए और तीसरे ओवर से भी पांच ही रन आए। चार ओवर के बाद कनाडा का स्कोर 26/0 था। पावरप्ले का आख़िरी ओवर जेम्स नीशम लेकर आए जिनके ख़िलाफ़ सामरा ने आक्रामक रुख़ अपनाया। इस ओवर में सामरा ने लगातार तीन चौके और फिर एक छक्का लगाया। 18 रन के इस ओवर के बाद कनाडा ने पावरप्ले में अपने 50 रन पूरे कर लिए।
पावरप्ले के बाद अगले चार ओवर में न्यूज़ीलैंड ने अच्छी वापसी की और कनाडा को केवल 25 रन ही मिले। 19 साल के सामरा ने केवल 36 गेंदों में अपना पहला T20 विश्व कप अर्धशतक लगाया। पारी के 13वें ओवर में सामरा ने मकोंची को पहली तीन गेंदों पर 6, 6, 4 के साथ तीन बाउंड्री लगाई। 19 रन के इस ओवर ने कनाडा को मोमेंटम वापस दिया और 13 ओवर के बाद स्कोर 102/0 था।
जेमीसन को चौका लगाते हुए 19 साल के सामरा ने केवल 58 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। इसके साथ ही वह T20 विश्व कप में शतक लगाने वाले एसोसिएट देशों के पहले बल्लेबाज भी बने। हालांकि, 18वें ओवर में नवनीत धालीवाल सात गेंदों में 10 रन बनाकर आउट हुए। आख़िरी गेंद पर सामरा का कैच छूटा और 18 ओवर के बाद कनाडा 158/2 के स्कोर पर थी। अंतिम तीन ओवर में केवल 23 रन देते हुए न्यूज़ीलैंड के गेंदबाज़ों ने अपनी टीम की वापसी कराई। डफ़ी ने चार ओवर में केवल 25 रन देकर एक विकेट लिया और सबसे किफ़ायती गेंदबाज़ रहे।
स्कोर का बचाव करते हुए पहले ओवर में ही जसकरण सिंह ने 14 रन दे दिए। अगले ओवर में भी 15 रन आए। दो बड़े ओवर के बाद कनाडा की वापसी अनुभवी साद बिन जफर ने कराई और अपनी चौथी गेंद पर उन्होंने टिम साइफ़र्ट को कैच आउट कराया। अगले ही ओवर की पहली गेंद पर फिन ऐलन भी कैच आउट हुए। इन दो ओवरों में केवल छह रन ही बने थे। पावरप्ले के आख़िरी दो ओवर में 25 रन बटोरते हुए न्यूज़ीलैंड ने पहले छह ओवर में 60 रन बना लिए।
फ़िलिप्स ने केवल 22 गेंदों में अपना पचासा छक्के से पूरा किया और रविंद्र के साथ शतकीय साझेदारी भी पूरी की। पावरप्ले के बाद अगले छह ओवर में न्यूज़ीलैंड ने 62 रन बनाए और कोई विकेट भी नहीं गंवाया। इसके बाद रविंद्र ने भी अपना पचासा छक्के से पूरा किया और मैच भी जल्द ही समाप्त किया। इन दोनों के बीच तीसरे विकेट के लिए 72 गेंदों में 146 रनों की अविजित साझेदारी हुई।
Glenn PhillipsRachin RavindraYuvraj SamraNew ZealandCanada vs New ZealandICC Men's T20 World Cup

