SA vs Canada, T20 World Cup 2026 Highlights: एन्गिडी, मारक्रम और स्टब्स की बदौलत SA की विजयी शुरुआत
57 रनों से जीता साउथ अफ़्रीका
साउथ अफ़्रीका ने T20 विश्व कप 2026 की शुरुआत शानदार जीत के साथ की है। अहमदाबाद में खेले गए इस मैच में उन्होंने कनाडा के ख़िलाफ़ 57 रनों से जीत दर्ज की है। पहले बल्लेबाज़ी करते हुए साउथ अफ़्रीका ने एडन मारक्रम (59) की बदौलत 213/4 का स्कोर खड़ा किया था। जवाब में नवनीत धालीवाल (64) की शानदार पारी के बावजूद कनाडा की टीम केवल 156/8 का स्कोर ही बना सकी।
पावरप्ले में आक्रामक शुरूआत करने वाली साउथ अफ़्रीका के लिए डीकॉक और मारक्रम ने पहले छह ओवरों में आतिशी बल्लेबाज़ी करते हुए कुल 66 रन बटोरे। सातवें ओवर में दिलप्रीत बाजवा ने डीकॉक को आउट करके कनाडा को पहली सफलता दिलाई। हालांकि, तब तक स्कोरबोर्ड पर 70 रन टंग चुके थे। मारक्रम ने केवल 28 गेंदों में अपना पचासा पूरा किया था। 9.5 ओवर में ही साउथ अफ़्रीका के 100 रन भी पूरे हो गए थे। रायन रिकलटन ने भी आते ही आक्रमण करना शुरू कर दिया था। पहली 15 गेंदों में ही उन्होंने 29 रन बना दिए थे। 11 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 121 रन हो चुका था।
बाएं हाथ के स्पिनर अंश पटेल ने शानदार गेंदबाज़ी की। पहले दो ओवर में केवल 19 रन ख़र्च करने वाले इस गेंदबाज़ ने तीन बड़े विकेट अपने नाम किए। पहले उन्होंने मारक्रम को कैच आउट कराया। फिर एक ही ओवर में उन्होंने रिकलटन और ब्रेविस दोनों के विकेट निकाले।
मिलर और स्टब्स की साझेदारी ने साउथ अफ्रीका को 213 रन के मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। इन दोनों ने पांचवें विकेट के लिए केवल 37 गेंद में 76 रनों की अविजित साझेदारी की। मिलर ने केवल 23 गेंद में नाबाद 39 रन बनाए और अपनी पारी में एक चौके के साथ ही तीन छक्के भी लगाए। दूसरे छोर पर स्टब्स ने भी केवल 19 गेंद में नाबाद 34 रनों की पारी खेली।
लुंगी एन्गिडी ने 214 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही कनाडा को पारी की पहली गेंद पर ही झटका दिया। उन्होंने कनाडा के कप्तान बाजवा को विकेट के पीछे कैच आउट कराया था। बाजवा गेंद को छोड़ना चाहते थे लेकिन लेट स्विंग ने बल्ले का महीन बाहरी किनारा खोज लिया। अपने दूसरे और पारी के तीसरे ओवर में एन्गिडी ने पहले युवराज समरा और फिर निकोलस कीर्टन का विकेट लिया। पावरप्ले के आख़िरी ओवर में कगिसो रबाडा ने भी एक विकेट निकाला।
पावरप्ले में ही कनाडा ने अपने चार विकेट गंवा दिए थे। 10 ओवर के बाद कनाडा ने 75 रन ही बनाए थे। इस बीच धालीवाल और हर्ष ठाकर के बीच एक अच्छी साझेदारी पनपी थी। छठे ओवर में विकेट गिरने के बाद से अगले आठ ओवर तक साउथ अफ़्रीका को कोई विकेट नहीं मिला था। मारक्रम ने 15वें ओवर में गेंद एन्गिडी के हाथ में थमाई और उन्होंने आते ही साझेदारी का अंत किया। धालीवाल और ठाकर के बीच 52 गेंदों में 69 रनों की अच्छी साझेदारी हुई। ठाकर 29 गेंदों में 33 रन बनाने के बाद आउट हुए।
अर्धशतक लगा चुके धालीवाल एक छोर से लगातार आक्रमण कर रहे थे, लेकिन उनकी टीम काफ़ी पहले ही मैच से बाहर हो चुकी थी। उन्होंने 39 गेंदों में अपना पचासा पूरा किया था। धालीवाल ने 49 गेंदों में 64 रन बनाए और मैच में सर्वोच्च स्कोर वाले बल्लेबाज़ रहे। हालांकि, उनकी ये पारी भी कनाडा को जीत की ओर नहीं ले जा सकी।
यानसन ने एक ओवर में लिए दो विकेट
अर्धशतक लगा चुके धालीवाल एक छोर से लगातार आक्रमण कर रहे हैं, लेकिन उनकी टीम काफ़ी पहले ही मैच से बाहर हो चुकी है। उन्होंने 39 गेंदों में अपना पचासा पूरा किया है।
एन्गिडी ने वापस आते ही तोड़ी साझेदारी
धालीवाल और ठाकर के बीच एक अच्छी साझेदारी पनपी थी और उन्होंने विकेटों के पतझड़ को रोका था। छठे ओवर में विकेट गिरने के बाद से अगले आठ ओवर तक साउथ अफ़्रीका को कोई विकेट नहीं मिला था। इस बीच अर्धशतकीय साझेदारी पांचवें विकेट के लिए पूरी हो चुकी थी। मारक्रम ने 15वें ओवर में गेंद एन्गिडी के हाथ में थमाई और उन्होंने आते ही साझेदारी का अंत किया।
धालीवाल और ठाकर के बीच 52 गेंदों में 69 रनों की अच्छी साझेदारी हुई। ठाकर 29 गेंदों में 33 रन बनाने के बाद आउट हुए। हालांकि, उनकी पारी में दो चौके और दो छक्के शामिल रहे।
लगातार बढ़ रहा कनाडा पर दबाव
पावरप्ले में ही कनाडा ने अपने चार विकेट गंवा दिए थे। चौथा विकेट कगिसो रबाडा के खाते में गया। नवनीत धालीवाल और हर्ष ठाकेर ने इसके बाद से कुछ बेहतरीन शॉट्स लगाए हैं। हालांकि, रन-रेट लगातार बढ़ रहा है और अब यह 13 के पार जा चुका है। 10 ओवर के बाद कनाडा ने 75 रन ही बनाए हैं।
पावरप्ले में एन्गिडी ने चटकाए तीन विकेट
एन्गिडी ने पारी की पहली गेंद पर ही कनाडा के कप्तान दिलप्रीत बाजवा को विकेट के पीछे कैच आउट कराया था। बाजवा गेंद को छोड़ना चाहते थे लेकिन लेट स्विंग ने बल्ले का महीन बाहरी किनारा खोज लिया। डीकॉक के लिए यह बेहद आसान कैच था।
अपने दूसरे और पारी के तीसरे ओवर में एन्गिडी ने पहले युवराज समरा और फिर निकोलस कीर्टन का विकेट लिया। ये दोनों बाएं हाथ के आक्रामक बल्लेबाज़ों के विकेट कनाडा के लिए काफ़ी अहम थे। पहले दो ओवर में एन्गिडी ने केवल 13 रन ख़र्च किए थे।
युवराज समरा का युवराज सिंह से क्या है कनेक्शन?
युवराज सिंह समरा लंबे क़द के बाएं हाथ के बल्लेबाज़ हैं और उन्हें गेंद को जितनी ज़ोर से हो सके उतनी ज़ोर से मारना पसंद है। समरा सिर्फ़ 19 साल के हैं लेकिन कनाडा के लिए आठ वनडे और 16 T20I मैच खेल चुके हैं। उनके बेहतरीन प्रदर्शनों में एक साल से भी कम पहले बहामास के ख़िलाफ़ लगाया गया 15 गेंदों में अर्धशतक शामिल है। यह राष्ट्रीय रिकॉर्ड है।
अक्तूबर 2023 तक समरा एज़ ग्रुप क्रिकेट खेल रहे थे। फिर फ़रवरी 2024 में सीनियर टीम के साथ टूर पर जाने का मौक़ा मिला। उस समय उनका सिर सचमुच आसमान में था। उन्होंने कनाडा के लिए अपने दूसरे वनडे मैच में शतक लगाया था। उनकी कहानी और युवराज सिंह से उनके कनेक्शन के बारे में यहां पढ़ सकते हैं
साउथ अफ़्रीका ने बनाए 213
मिलर और स्टब्स की साझेदारी ने साउथ अफ्रीका को 213 रन के मजबूत स्कोर तक पहुंचा दिया है। इन दोनों ने पांचवें विकेट के लिए केवल 37 गेंद में 76 रनों की अविजित साझेदारी की। आख़िरी ओवर से दोनों ने मिलकर 21 रन निकाले जिसमें तीन छक्के शामिल थे।
मिलर ने केवल 23 गेंद में नाबाद 39 रन बनाए और अपनी पारी में एक चौके के साथ ही तीन छक्के भी लगाए। दूसरे छोर पर स्टब्स ने भी केवल 19 गेंद में नाबाद 34 रनों की पारी खेली। उनकी पारी में दो चौके और दो छक्के शामिल रहे। कनाडा के लिए बाएं हाथ के स्पिनर अंश पटेल ने सबसे अच्छी गेंदबाजी की और अपने चार ओवर में केवल 31 रन खर्च करते हुए सबसे अधिक तीन विकेट चटकाए।
मिलर, स्टब्स के बीच अर्धशतकीय साझेदारी पूरी
मिलर और स्टब्स के बीच अर्धशतकीय साझेदारी केवल 32 गेंदों में पूरी हुई है। इस साझेदारी ने साउथ अफ़्रीका को 200 के क़रीब पहुंचाया है। 19वें ओवर में लगातार दो फ्री-हिट मिली, लेकिन साउथ अफ़्रीका के बल्लेबाज़ एक का भी लाभ नहीं ले सके। दोनों ही बार सिंगल आया, लेकिन फिर भी टीम 200 का आंकड़ा आसानी से पार करती दिख रही है।
अंश की बदौलत वापसी की कोशिश में कनाडा
W
•
•
1
W
4
अंश पटेल शानदार गेंदबाज़ी कर रहे हैं। पहले दो ओवर में केवल 19 रन ख़र्च करने वाले इस गेंदबाज़ ने तीन बड़े विकेट अपने नाम किए हैं। पहले उन्होंने मारक्रम को कैच आउट कराया। अब एक ही ओवर में उन्होंने रिकलटन और ब्रेविस दोनों के विकेट निकाले हैं। इस ओवर में उन्होंने पहली पांच गेंदों पर केवल एक ही रन ख़र्च किया था।
हालांकि, छठे नंबर पर बल्लेबाज़ी करने आए ट्रिस्टन स्टब्स ने पहली गेंद पर ही शानदार कवर ड्राइव निकाला और चौका बटोर लिया। हालांकि, पांच रन देकर दो विकेट निकालने को एक अदभुत ओवर तो माना ही जाएगा।
हेलिगर के अदभुत कैच ने मारक्रम को भेजा पवेलियन
अब तक फील्डिंग में गड़बड़ी कर रही कनाडा की ओर से एक कमाल का मैच देखने को मिला है। लांग ऑफ को क्लियर करने की कोशिश कर रहे मारक्रम को पवेलियन वापस जाना पड़ा है। हेलिगर ने पहले अपने बांयी ओर दौड़ लगाई और फिर हवा में उछलते हुए कैच को लपका। इस दौरान वह बाउंड्री के बेहद करीब थे।
गेंद पहले उनके एक हाथ में आई थी और फिर उन्होंने उसे छिटकने से संभाल। इसी दौरान उन्होंने शानदार बैलेंस भी दिखाया और खुद को बाउंड्री से सटने से भी बचा लिया। यह कैच सूर्यकुमार यादव के 2024 T20 विश्व कप फाइनल वाले कैच की याद दिला रहा था। हालांकि, हेलिगर को गेंद उछालनी नहीं पड़ी क्योंकि वह बाउंड्री के बाहर नहीं गए थे।
मारक्रम का पचासा, टीम के 100 पूरे
कनाडा की टीम ने फील्डिंग में कई बार गड़बड़ी की है। डीकॉक का कैच छोड़ने से लेकर कुछ मिसफील्डिंग तक उन्होंने खुद ही अपनी परेशानी को बढ़ाया है। इस बीच मारक्रम ने केवल 28 गेंदों में अपना पचासा पूरा कर लिया है।
9.5 ओवर में ही साउथ अफ़्रीका के 100 रन भी पूरे हो गए हैं। रायन रिकलटन ने भी आते ही आक्रमण करना शुरू कर दिया है। पहली 15 गेंदों में ही उन्होंने 29 रन बना दिए हैं। 11 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 121 रन हो चुका है।
बाजवा ने दिलाया कनाडा को ब्रेकथ्रू
पावरप्ले में आक्रामक शुरूआत के बाद साउथ अफ़्रीका को पहला झटका लग चुका है। डीकॉक और मारक्रम ने पहले छह ओवरों में आतिशी बल्लेबाज़ी करते हुए कुल 66 रन बटोरे। सातवें ओवर में बाजवा ने डीकॉक को आउट करके कनाडा को पहली सफलता दिलाई। हालांकि, तब तक स्कोरबोर्ड पर 70 रन टंग चुके थे। डीकॉक ने 22 गेंदों में 25 रन बनाए और उनकी पारी में केवल दो चौके शामिल रहे।
पिच कैसी है ?
अहमदाबाद बड़े स्कोर के लिए जाना जाता है। यहां खेले गए आठ T20I मैचों में पहली पारी का औसत स्कोर 189 रहा है। पिछले चार मैचों में यह आंकड़ा बढ़कर 230 तक पहुंच गया है। IPL 2025 में अहमदाबाद में पहली पारी का औसत स्कोर 216 रहा, जहां 18 पारियों में 11 बार 200 रन का आंकड़ा पार किया गया।
कनाडा ने टॉस जीतकर चुनी गेंदबाज़ी
कनाडा के कप्तान दिलप्रीत बाजवा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाज़ी चुनी है।
साउथ अफ़्रीका: 1 क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), 2 एडेन मारक्रम (कप्तान), 3 रयान रिकलटन, 4 डेवाल्ड ब्रेविस, 5 डेविड मिलर, 6 ट्रिस्टन स्टब्स, 7 मार्को यानसन, 8 कॉर्बिन बॉश, 9 कगिसो रबाडा, 10 केशव महाराज, 11 लुंगी एनगिडी
कनाडा: 1 दिलप्रीत बाजवा (कप्तान), 2 युवराज समरा, 3 नवनीत धालीवाल, 4 निकोलस किर्टन, 5 श्रेयस मोव्वा, 6 हर्ष ठाकर, 7 साद बिन जफर, 8 जसकरन सिंह, 9 दिलोन हेइलिगर, 10 कलीम सना, 11 अंश पटेल
टॉस जीतने के बाद बाजवा ने कहा,"पहले गेंदबाज़ी करना पसंद करेंगे। साउथ अफ़्रीका के ख़िलाफ़ खेलने को लेकर उत्सुक हैं। ऐसा लग रहा है कि पिच बल्लेबाज़ी के लिए आसान होगी। ओस के कारण हमने पहले गेंदबाज़ी चुनी है। श्रीलंका में हमने प्री-टूर किया था। श्रीलंका ए के ख़िलाफ़ अच्छे प्रैक्टिस मैच खेले थे। हम तीन तेज़ गेंदबाज़ों के साथ उतर रहे हैं। एक चाइनामैन भी 11 का हिस्सा है।"
मारक्रम ने कहा,"सतह काफ़ी अच्छी लग रही है। उम्मीद है कि हम अच्छी शुरुआत करेंगे। अच्छा स्कोर बनाकर गेंद से भी मोमेंटम हासिल करना चाहेंगे। यह स्टेडियम खेलने के लिए अदभुत है। लगातार चार मैच यहीं खेलने से काफ़ी मदद हो जाएगी। सफेद गेंद की क्रिकेट में विकेट को लेकर लोग चाहे जा कह लें, लेकिन हर जगह की विकेट अलग होती है।"
बड़ी तस्वीर - कनाडा के पास उलटफेर करने की क्षमता
2024 में साउथ अफ़्रीका विश्व कप जीतने के क़रीब पहुंचा लेकिन फ़ाइनल में उन्हें भारत से हार झेलनी पड़ी। बारबेडोस के फ़ाइनल के बाद साउथ अफ़्रीका के लिए सबसे छोटे प्रारूप में आंकड़े सुखद नहीं रहे हैं, उन्हें 32 में से 20 T20I में हार मिली है। हालांकि इस दौरान वह अपने सर्वश्रेष्ठ एकादश के साथ नहीं खेले हैं।
इन दो संस्करणों के बीच साउथ अफ़्रीका के पास अब हाइनरिक क्लासन भी नहीं हैं जो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं लेकिन उनके लिए अच्छी बात यह है कि उन्हें डेवाल्ड ब्रेविस के रूप में क्लासन का विकल्प मिला है और क्विंटन डी कॉक वनडे संन्यास से वापसी के बाद अच्छी लय में हैं। साउथ अफ़्रीका का शीर्ष क्रम स्थिर नज़र आ रहा है, उनके शीर्ष क्रम की अगुवाई कप्तान ऐडन मारक्रम और डी कॉक कर रहे हैं। वहीं उनके पास कगिसो रबाडा, अनरिख़ नॉर्ख़िए और मार्को यानसन के रूप में मज़बूत तेज़ गेंदबाज़ी आक्रमण भी है।साउथ अफ़्रीका को अपने चार ग्रुप मुक़ाबलों में से तीन अहमदाबाद में खेलने हैं जो कि एक हाई स्कोरिंग वेन्यू है।
साद बिन ज़फ़र, जसकरण सिंह और नवनीत धालीवाल के रूप में कनाडा के पास पर्याप्त अनुभव है और युवराज सामरा और बाजवा के रूप में उनके पास युवा जोश भी है। विश्व कप के पहले दिन ने यह दर्शाया कि एसोसिएट देशों को हल्के में नहीं लिया जा सकता और कनाडा भी इसी तथ्य को स्थापित करने उतरेगा।
क्या कनाडा दूसरे T20 विश्व कप में कर पाएगी प्रभावित?
कनाडा 2024 T20 विश्व कप में अपनी पहली उपस्थिति दर्ज कराने के बाद वापस आई है। टीम की कमान 23 वर्षीय दिलप्रीत बाजवा के हाथों में होगी, जो अभी बतौर कप्तान अपना डेब्यू करेंगे। बाजवा टॉप-ऑर्डर बल्लेबाज़ हैं और उन्होंने निकोलस किर्टन से कप्तानी संभाली है, जो अभी भी स्क्वॉड का हिस्सा हैं। दो अन्य पूर्व कप्तान, साद बिन ज़फ़र और नवनीत धालीवाल भी टीम में मौजूद रहेंगे ताकि अगर बाजवा को सलाह की ज़रूरत हो तो वे मदद कर सकें।
पिछले संस्करण में, कनाडा ने केवल एक मैच जीता था, आयरलैंड के ख़िलाफ़। इसलिए उन्हें क्वालिफ़िकेशन प्रक्रिया से गुज़रना पड़ा। यह उनके लिए बहुत आसान साबित हुआ क्योंकि उन्होंने जून में अमेरिका रीजनल फ़ाइनल में अपने सभी छह मैच जीते।
कनाडा ने क्वालिफ़ाइंग टूर्नामेंट के बाद से कोई T20 इंटरनेशनल मैच नहीं खेला है, लेकिन उनके ज़्यादातर खिलाड़ियों ने अक्टूबर में कनाडा सुपर 60 में हिस्सा लिया था। पिछले महीने, उन्होंने श्रीलंका में श्रीलंका इमर्जिंग टीमों और ओमान के ख़िलाफ़ कुछ अभ्यास मैच खेले।