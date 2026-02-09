SA vs Canada, T20 World Cup 2026 Highlights: एन्गिडी, मारक्रम और स्टब्स की बदौलत SA की विजयी शुरुआत

पावरप्ले में आक्रामक शुरूआत करने वाली साउथ अफ़्रीका के लिए डीकॉक और मारक्रम ने पहले छह ओवरों में आतिशी बल्लेबाज़ी करते हुए कुल 66 रन बटोरे। सातवें ओवर में दिलप्रीत बाजवा ने डीकॉक को आउट करके कनाडा को पहली सफलता दिलाई। हालांकि, तब तक स्कोरबोर्ड पर 70 रन टंग चुके थे। मारक्रम ने केवल 28 गेंदों में अपना पचासा पूरा किया था। 9.5 ओवर में ही साउथ अफ़्रीका के 100 रन भी पूरे हो गए थे। रायन रिकलटन ने भी आते ही आक्रमण करना शुरू कर दिया था। पहली 15 गेंदों में ही उन्होंने 29 रन बना दिए थे। 11 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 121 रन हो चुका था।

बाएं हाथ के स्पिनर अंश पटेल ने शानदार गेंदबाज़ी की। पहले दो ओवर में केवल 19 रन ख़र्च करने वाले इस गेंदबाज़ ने तीन बड़े विकेट अपने नाम किए। पहले उन्होंने मारक्रम को कैच आउट कराया। फिर एक ही ओवर में उन्होंने रिकलटन और ब्रेविस दोनों के विकेट निकाले।

मिलर और स्टब्स की साझेदारी ने साउथ अफ्रीका को 213 रन के मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। इन दोनों ने पांचवें विकेट के लिए केवल 37 गेंद में 76 रनों की अविजित साझेदारी की। मिलर ने केवल 23 गेंद में नाबाद 39 रन बनाए और अपनी पारी में एक चौके के साथ ही तीन छक्के भी लगाए। दूसरे छोर पर स्टब्स ने भी केवल 19 गेंद में नाबाद 34 रनों की पारी खेली।

लुंगी एन्गिडी ने 214 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही कनाडा को पारी की पहली गेंद पर ही झटका दिया। उन्होंने कनाडा के कप्तान बाजवा को विकेट के पीछे कैच आउट कराया था। बाजवा गेंद को छोड़ना चाहते थे लेकिन लेट स्विंग ने बल्ले का महीन बाहरी किनारा खोज लिया। अपने दूसरे और पारी के तीसरे ओवर में एन्गिडी ने पहले युवराज समरा और फिर निकोलस कीर्टन का विकेट लिया। पावरप्ले के आख़िरी ओवर में कगिसो रबाडा ने भी एक विकेट निकाला।

पावरप्ले में ही कनाडा ने अपने चार विकेट गंवा दिए थे। 10 ओवर के बाद कनाडा ने 75 रन ही बनाए थे। इस बीच धालीवाल और हर्ष ठाकर के बीच एक अच्छी साझेदारी पनपी थी। छठे ओवर में विकेट गिरने के बाद से अगले आठ ओवर तक साउथ अफ़्रीका को कोई विकेट नहीं मिला था। मारक्रम ने 15वें ओवर में गेंद एन्गिडी के हाथ में थमाई और उन्होंने आते ही साझेदारी का अंत किया। धालीवाल और ठाकर के बीच 52 गेंदों में 69 रनों की अच्छी साझेदारी हुई। ठाकर 29 गेंदों में 33 रन बनाने के बाद आउट हुए।