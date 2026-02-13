Canada vs UAE LIVE, T20 World Cup 2026: T20I में दूसरी बार होगा कनाडा और UAE का आमना-सामना

बड़ी तस्वीर: UAE का पलड़ा भारी लेकिन समस्या मौजूद हैं

Feb 13, 2026, 7:42 AM • 1h ago बड़ी तस्वीर: UAE का पलड़ा भारी लेकिन समस्या मौजूद हैं

कनाडा की तुलना में UAE अधिक अनुभवी और बेहतर प्रदर्शन करने वाली टीम है लेकिन T20I रैंकिंग में दोनों टीमें आसपास ही हैं। UAE 17वें स्थान पर है जबकि कनाडा 19वें स्थान पर है। पिछले दो विश्व कप के बीच में UAE ने पूर्ण सदस्य टीमों के ख़िलाफ़ कुल 11 मुक़ाबले खेले हैं जबकि कनाडा ने सिर्फ़ एक मुक़ाबला ही खेला है।

हालांकि UAE को एक बड़ा झटका उनके शीर्ष क्रम के बल्लेबाज़ मोहम्मद ज़ोहैब के रूप में लगा है जिन्हें वापस घर भेज दिया गया है। इस संबंध में ECB ने "अनुशासनात्मक कारणों" का हवाला दिया है।

UAE को न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ चेन्नई में अपने दल के साथ छेड़छाड़ करनी पड़ी और चेन्नई में उन्हें न्यूज़ीलैंड के हाथों 10 विकेट से हार भी मिली। मोहम्मद वसीम और अली शराफ़ु ने अर्धशतक भी डड़े लेकिन गेंदाबज़ों ने 15.2 ओवर में ही 174 रन ख़र्च कर दिए।

कनाडा को भी साउथ अफ़्रीका के ख़िलाफ़ अहमदाबाद में बड़ी हार झेलनी पड़ी। साउथ अफ़्रीका के 213 पर चार के स्कोर के जवाब में कनाडा की टीम 156 रन ही बना पाई और चेज़ के दौरान केवल नवनीत धालीवाल और हर्ष ठाकेर ही 20 से अधिक का स्कोर बना पाए।

T20I में अब तक दोनों टीमों का एक ही बार आमना-सामना हुआ है और 2019 में खेले गए इस मुक़ाबले में UAE ने अबू धाबी में 14 रनों से जीत दर्ज की थी।

हालिया प्रदर्शन

UAE LLLLW (सबसे हालिया पहले)