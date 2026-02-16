ENG vs ITA LIVE Cricket Score, T20 World Cup 2026: पावरप्ले में ही बटलर और सॉल्ट पवेलियन वापस

यह किसी बड़ी समस्या का संकेत है या महज़ संयोग, यह तो वक़्त बताएगा, लेकिन जोस बटलर का प्रदर्शन इस टूर्नामेंट में अब तक बुझा-बुझा सा रहा है। नेपाल और वेस्टइंडीज़ के ख़िलाफ़ उनकी पारियां काफ़ी जल्दी समाप्त हो गई थी। स्कॉटलैंड के विरुद्ध उन्होंने T20I में 4000 रनों का आंकड़ा ज़रूर पार किया, लेकिन दूसरे ओवर के बाद टिक नहीं सके। 35 साल की उम्र में इंग्लैंड को विश्व कप के अभियान में दूर तक ले जाने का यह उनके पास शायद आख़िरी बड़ा मौक़ा है। राहत की बात यह है कि अपनी पुरानी लय हासिल करने के लिए उनके पास अभी पर्याप्त समय है, लेकिन अगर वे ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो यह इंग्लैंड के लिए बहुत बुरी ख़बर होगी।