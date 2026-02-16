ENG vs ITA LIVE Cricket Score, T20 World Cup 2026: पावरप्ले में ही बटलर और सॉल्ट पवेलियन वापस

लाइव
Updated: Feb 16, 2026, 10:12 AM (11 mins ago)•Published Feb 16, 2026, 8:26 AM
ENG vs ITA LIVE Cricket Score, T20 World Cup 2026: पावरप्ले में ही बटलर और सॉल्ट पवेलियन वापसBy ESPNcricinfo स्टाफ़
उलटफेर लोडिंग.... क्या ऐसा बोलना जल्दबाज़ी होगा ?
इंग्लैंड ने अपना तीसरा विकेट गंवा दिया है। टीम का स्कोर 67 रन है। अगर इटली की टीम इंग्लैंड को 160 तक रोकने में सफल रही तो परिणाम कुछ भी आ सकता है। खैर... अभी कई अच्छे बल्लेबाज़ आने बाक़ी हैं। बट बट बट... लेग स्पिनर कालुगामगे पर नज़र बना कर रखिएगा।
बटलर का ख़राब फ़ॉर्म जारी
56 इंग्लैंड के कप्तान ने टॉस के वक़्त कहा था कि वह चाहते हैं कि उनके बल्लेबाज़ निडर होकर खेलें। ऐसा ही प्रयास था लेकिन बटलर और सॉल्ट पवेलियन लौट गए। बटलर अब तक इस विश्व कप में अच्छी लय में नहीं हैं और यह इंग्लैंड के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है। उन्होंने अब तक सिर्फ़ 53 रन बनाए हैं। पावरप्ले में इंग्लैंड ने 56 रन बनाए हैं।
प्लेइंग XI
हैरी ब्रूक : आज हम ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि निडर होकर बल्लेबाज़ी की जाए। हम कोशिश करेंगे कि आक्रमकता के जरिए विपक्षी टीम पर दबाव बनाया जाए। हमें कुछ मैच में जीत ज़रूर मिली है लेकिन कोशिश रहेगी कि आज हम और बेहतर तरीक़े से मैच को जीतें।
हैरी मैनेंटी : हम पहले गेंदबाज़ी ही करना चाह रहे थे। हमारी टीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हम वेन मैडसन के लिए वेस्टइंडीज़ के ख़िलाफ़ मैच तक वापसी की उम्मीद कर रहे हैं। टीम का माहौल शानदार है, हर खिलाड़ी उत्साहित और तैयार है। इंग्लैंड के ख़िलाफ़ यह एक बड़ा मुकाबला है, लेकिन पिछली जीत से हमें काफ़ी आत्मविश्वास मिला है।
इंग्लैंड: 1 फ़िल सॉल्ट, 2 जोस बटलर (विकेटकीपर), 3 जैकब बेथेल, 4 टॉम बैंटन, 5 हैरी ब्रूक (कप्तान), 6 सैम करन, 7 विल जैक्स, 8 लियम डॉसन, 9 जेमी ओवर्टन, 10 जोफ्रा आर्चर, 11 आदिल रशीद
इटली: 1 एंथनी मोस्का, 2 जस्टिन मोस्का, 3 जे जे स्मट्स, 4 मार्कस कैंपोपियानो, 5 हैरी मैनेंटी (कप्तान), 6 बेन मैनेंटी, 7 ग्रांट स्टीवर्ट, 8 जियान पिएरो मीड (विकेटकीपर), 9 जसप्रीत सिंह, 10 क्रिशन कालुगामगे, 11 अली हसन
टॉस : सिक्का इंग्लैंड के पक्ष में गिरा है
इंग्लैंड ने टॉस जीत कर पहले बल्लेबाज़ी करने का फ़ैसला किया है
टीम समाचार: मैडसन अभी भी फिट नहीं
औसत प्रदर्शन के बावजूद इंग्लैंड की टीम संरचना स्थिर रही है। अब तक उनका एकमात्र बदलाव ल्यूक वुड की जगह जेमी ओवर्टन को शामिल करना रहा है, और ओवर्टन की फ़ॉर्म उन्हें टीम में बनाए रख सकती है। रिजर्व खिलाड़ी वुड, जॉश टंग, बेन डकेट और रेहान अहमद ने रविवार को वैकल्पिक अभ्यास सत्र में भाग लिया।
इंग्लैंड: (संभावित) 1 फ़िल सॉल्ट, 2 जोस बटलर (विकेटकीपर), 3 जैकब बेथेल, 4 टॉम बैंटन, 5 हैरी ब्रूक (कप्तान), 6 सैम करन, 7 विल जैक्स, 8 लियम डॉसन, 9 जेमी ओवर्टन, 10 जोफ्रा आर्चर, 11 आदिल रशीद
वेन मैडसन के कंधे के अव्यवस्था के बाद कप्तान के रूप में हैरी मैनेंटी की पहली अगुवाई नेपाल के खिलाफ बेहद सफल रही। उनकी टीम में बदलाव की उम्मीद कम है।
इटली: (संभावित) 1 एंथनी मोस्का, 2 जस्टिन मोस्का, 3 जे जे स्मट्स, 4 मार्कस कैंपोपियानो, 5 हैरी मैनेंटी (कप्तान), 6 बेन मैनेंटी, 7 ग्रांट स्टीवर्ट, 8 जियान पिएरो मीड (विकेटकीपर), 9 जसप्रीत सिंह, 10 क्रिशन कालुगामगे, 11 अली हसन
इन खिलाड़ियों पर रहेगी नज़र
यह किसी बड़ी समस्या का संकेत है या महज़ संयोग, यह तो वक़्त बताएगा, लेकिन जोस बटलर का प्रदर्शन इस टूर्नामेंट में अब तक बुझा-बुझा सा रहा है। नेपाल और वेस्टइंडीज़ के ख़िलाफ़ उनकी पारियां काफ़ी जल्दी समाप्त हो गई थी। स्कॉटलैंड के विरुद्ध उन्होंने T20I में 4000 रनों का आंकड़ा ज़रूर पार किया, लेकिन दूसरे ओवर के बाद टिक नहीं सके। 35 साल की उम्र में इंग्लैंड को विश्व कप के अभियान में दूर तक ले जाने का यह उनके पास शायद आख़िरी बड़ा मौक़ा है। राहत की बात यह है कि अपनी पुरानी लय हासिल करने के लिए उनके पास अभी पर्याप्त समय है, लेकिन अगर वे ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो यह इंग्लैंड के लिए बहुत बुरी ख़बर होगी।
बेहतरीन क्वालिटी वाली लेग स्पिन इस टूर्नामेंट में अब तक सबसे घातक हथियार साबित हुई है। नेपाल पर इटली की ऐतिहासिक जीत में भी क्रिशन कालुगामगे का रोल सबसे अहम रहा। महज़ 18 रन देकर 3 विकेट चटकाने वाले उनके स्पेल ने नेपाल के बैटिंग ऑर्डर की कमर ही तोड़ दी। अब एक ऐसे मुक़ाबले में जहां इटली के पास खोने को कुछ नहीं है और सामने वाली टीम स्पिन के ख़िलाफ़ फंसी हुई नज़र आ रही है, कालुगामगे के पास जलवा दिखाने का पूरा मौक़ा है।
बड़ी तस्वीर
किसी और परिस्थिति में यह मुक़ाबला इंग्लैंड के लिए अपनी लय हासिल करने का सबसे बेहतरीन मौक़ा होता। वे यहां से अपने अभियान को नए सिरे से संवार सकते थे और अगले हफ़्ते श्रीलंका में होने वाले सुपर 8 की तैयारी पर ध्यान लगा सकते थे। शनिवार को स्कॉटलैंड पर मिली पांच विकेट की जीत ने हैरी ब्रूक की टीम को ग्रुप सी की टेबल-टॉपर वेस्टइंडीज़ के साथ अगले दौर के बेहद क़रीब खड़ा कर दिया है।
नेपाल के ख़िलाफ़ आख़िरी गेंद पर मिली जीत में इंग्लैंड की बेचैनी और घबराहट साफ़ नज़र आ रही थी। इसके ठीक उलट, महज़ चार दिन बाद इटली ने उसी प्रतिद्वंद्वी को जिस पेशेवर अंदाज़ में धूल चटाई, उसने उनकी बिल्कुल जुदा मानसिकता की झलक पेश की। अपने पहले विश्व कप में सिर्फ़ चर्चाओं का हिस्सा बने रहना एक बात थी, लेकिन अपनी प्रतिभा, उम्मीदों और दिलेरी से इस बड़े मंच पर छा जाना वाक़ई क़ाबिल-ए-तारीफ़ है।
उस दस विकेट की जीत में इटली की टीम ने आज़ादी और स्पष्टता का बेहतरीन नमूना पेश किया था।
इससे 24 घंटे पहले इंग्लैंड वेस्टइंडीज से हार गया था, जिसके बाद ब्रूक ने कहा था कि उनके बल्लेबाज़ "बहुत डिफ़ेंसिव" थे।
हालिया फ़ॉर्म:
इंग्लैंड: WLWWW इटली: WLWLL