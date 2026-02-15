इटली को मात देते हुए आसानी से सुपर 8 में जाने का प्रयास करेगा इंग्लैंड

बड़ी तस्वीर

नेपाल के ख़िलाफ़ आख़िरी गेंद पर मिली जीत में इंग्लैंड की बेचैनी और घबराहट साफ़ नज़र आ रही थी। इसके ठीक उलट, महज़ चार दिन बाद इटली ने उसी प्रतिद्वंद्वी को जिस पेशेवर अंदाज़ में धूल चटाई, उसने उनकी बिल्कुल जुदा मानसिकता की झलक पेश की। अपने पहले विश्व कप में सिर्फ़ चर्चाओं का हिस्सा बने रहना एक बात थी, लेकिन अपनी प्रतिभा, उम्मीदों और दिलेरी से इस बड़े मंच पर छा जाना वाक़ई क़ाबिल-ए-तारीफ़ है।

इससे 24 घंटे पहले इंग्लैंड वेस्टइंडीज से हार गया था, जिसके बाद ब्रूक ने कहा था कि उनके बल्लेबाज़ "बहुत डिफ़ेंसिव" थे।

हालिया फ़ॉर्म:

इंग्लैंड: WLWWW

इटली: WLWLL

इन खिलाड़ियों पर रहेगी नज़र

जोस बटलर का प्रदर्शन इस टूर्नामेंट में अब तक बुझा-बुझा सा रहा है। नेपाल और वेस्टइंडीज़ के ख़िलाफ़ उनकी पारियां काफ़ी जल्दी समाप्त हो गई थी। स्कॉटलैंड के विरुद्ध उन्होंने T20I में 4000 रनों का आंकड़ा ज़रूर पार किया, लेकिन दूसरे ओवर के बाद टिक नहीं सके। 35 साल की उम्र में इंग्लैंड को विश्व कप के अभियान में दूर तक ले जाने का यह उनके पास शायद आख़िरी बड़ा मौक़ा है। राहत की बात यह है कि अपनी पुरानी लय हासिल करने के लिए उनके पास अभी पर्याप्त समय है, लेकिन अगर वे ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो यह इंग्लैंड के लिए बहुत बुरी ख़बर होगी। यह किसी बड़ी समस्या का संकेत है या महज़ संयोग, यह तो वक़्त बताएगा, लेकिन

क्रिशन कालुगामागे ने नेपाल के ख़िलाफ़ शानदार प्रदर्शन किया था • Getty Images

बेहतरीन क्वालिटी वाली लेग स्पिन इस टूर्नामेंट में अब तक सबसे घातक हथियार साबित हुई है। नेपाल पर इटली की ऐतिहासिक जीत में भी क्रिशन कालुगामगे का रोल सबसे अहम रहा। महज़ 18 रन देकर 3 विकेट चटकाने वाले उनके स्पेल ने नेपाल के बैटिंग ऑर्डर की कमर ही तोड़ दी। अब एक ऐसे मुक़ाबले में जहां इटली के पास खोने को कुछ नहीं है और सामने वाली टीम स्पिन के ख़िलाफ़ फंसी हुई नज़र आ रही है, कालुगामगे के पास जलवा दिखाने का पूरा मौक़ा है।

टीम समाचार: मैडसन अभी भी फिट नहीं

औसत प्रदर्शन के बावजूद इंग्लैंड की टीम संरचना स्थिर रही है। अब तक उनका एकमात्र बदलाव ल्यूक वुड की जगह जेमी ओवर्टन को शामिल करना रहा है, और ओवर्टन की फ़ॉर्म उन्हें टीम में बनाए रख सकती है। रिजर्व खिलाड़ी वुड, जॉश टंग, बेन डकेट और रेहान अहमद ने रविवार को वैकल्पिक अभ्यास सत्र में भाग लिया।

इंग्लैंड: (संभावित) 1 फ़िल सॉल्ट, 2 जोस बटलर (विकेटकीपर), 3 जैकब बेथेल, 4 टॉम बैंटन, 5 हैरी ब्रूक (कप्तान), 6 सैम करन, 7 विल जैक्स, 8 लियम डॉसन, 9 जेमी ओवर्टन, 10 जोफ्रा आर्चर, 11 आदिल रशीद

वेन मैडसन के कंधे के अव्यवस्था के बाद कप्तान के रूप में हैरी मैनेंटी की पहली अगुवाई नेपाल के खिलाफ बेहद सफल रही। उनकी टीम में बदलाव की उम्मीद कम है।

इटली: (संभावित) 1 एंथनी मोस्का, 2 जस्टिन मोस्का, 3 जे जे स्मट्स, 4 मार्कस कैंपोपियानो, 5 हैरी मैनेंटी (कप्तान), 6 बेन मैनेंटी, 7 ग्रांट स्टीवर्ट, 8 जियान पिएरो मीड (विकेटकीपर), 9 जसप्रीत सिंह, 10 क्रिशन कालुगामगे, 11 अली हसन

पिच और परिस्थितियां