रोमांचक में मैच में जीत हासिल करते हुए सुपर 8 में पहुंचा इंग्लैंड
203 रनों का पीछा करते हुए कई बार इटली ने इंग्लैंडे पर अच्छा दबाव बनाया था लेकिन परिणान अंत में हैरी ब्रूक की टीम के पक्ष में गया
इंग्लैंड 202 पर 7 (जैक्स 53*, बैंटन 30) ने इटली (बी मनेंटी 60, स्टीवर्ट 45, जे मोस्का 43, ओवरर्टन 3-18, करन 3-22) को 24 रनों से हराया
T20 विश्व कप में इंग्लैंड की टीम ने इटली को एक रोमांचक मैच में 24 रनों से हराते हुए सुपर 8 में प्रवेश कर लिया है। इस मैच में दो काफ़ी तेज़ अर्धशतक लगे। विल जैक्स ने पहली पारी में 21 गेंदों में अर्धशतक लगाया, जबकि दूसरी पारी में बेन मैनेंटी ने 22 गेंदों में अर्धशतक जड़ा। लेकिन जीत जैक्स की टीम को मिली। पहले बल्लेबाज़ी करते हुए इंग्लैंड की टीम ने 202 रन बनाए। जवाब में इटली की टीम 178 के स्कोर तक ही पहुंच पाई।
हालांकि मैच में कई ऐसे मौक़े रहे जब इंग्लैंड की टीम मुश्किल में नज़र आई और ऐसा लगा कि इटली के पास हावी होने का मौक़ा है। पहली पारी के दौरान इंग्लैंड ने पावरप्ले में 56 रन तो बनाए, लेकिन उसके दो विकेट भी गिर गए। फ़िल सॉल्ट और जोस बटलर का बल्ला फिर से नहीं चला और वे जल्दी पवेलियन लौट गए। पावरप्ले में अच्छा स्कोर बनाने के बाद इंग्लैंड लगातार बड़े शॉट लगाने का प्रयास कर रहा था और इसी कोशिश में उसके तीन बल्लेबाज़ पवेलियन लौट गए। एक समय इंग्लैंड ने सिर्फ़ 105 रन बनाए थे और उसके पांच बल्लेबाज़ आउट हो चुके थे।
हालांकि पांचवां विकेट गंवाने के बाद इंग्लैंड ने कमाल की वापसी की। सैम करन, विल जैक्स और जेमी ओवर्टन ने इस वापसी में अहम भूमिका निभाई। हालांकि 15वें ओवर के बाद इटली के गेंदबाज़ों ने ख़राब लाइन पर गेंदबाज़ी की और अनुशासन की कमी साफ़ दिखी। पांचवें विकेट के बाद जैक्स और करन के बीच 59 रनों की साझेदारी हुई। फिर जैक्स और ओवर्टन के बीच 35 रनों की साझेदारी बनी। आख़िरी पांच ओवरों में 78 रन बने। इस तरह इटली को 203 रनों का लक्ष्य मिला।
इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए इटली की शुरुआत काफ़ी ख़राब रही। जोफ्रा आर्चर ने पहले ही ओवर में एंथनी मोस्का और जे जे स्मट्स को पवेलियन भेज दिया। इसके बाद हैरी मैनेंटी भी चौथे ओवर में ओवर्टन का शिकार बने। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई थी। अगले 48 गेंदों पर 92 रन बने। बेन मैनेंटी ने 25 गेंदों में 60 रन बनाए और जस्टिन मोस्का ने बख़ूबी उनका साथ निभाया।
हालांकि 12वें ओवर में जैक्स के ख़िलाफ़ दो सिक्सर और एक चौका लगाने के बावजूद बेन एक और हवाई शॉट खेल बैठे और अपना विकेट गंवा दिया। यहां से फिर लगा कि इंग्लैंड ने मैच को अपनी तरफ़ खींच लिया है। 138 के स्कोर पर इंग्लैंड ने सात विकेट झटक लिए थे। मैच ख़त्म होने की ओर बढ़ रहा था, लेकिन तभी ग्रांट स्टीवर्ट ने काउंटर अटैक किया और 23 गेंदों में 45 रन बना दिए। 17वें और 18वें ओवर में पांच सिक्सर लगे और 34 रन बने। लेकिन 19वें ओवर में करन ने स्टीवर्ट को आउट करते हुए मैच इंग्लैंड की झोली में डाल दिया। इंग्लैंड की ओर से करन और आर्चर ने दो-दो विकेट लिए। हालांकि करन ज़्यादा किफ़ायती रहे। उन्होंने तीन ओवर में सिर्फ़ 22 रन दिए।