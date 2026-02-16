रोमांचक में मैच में जीत हासिल करते हुए सुपर 8 में पहुंचा इंग्लैंड

इंग्लैंड 202 पर 7 (जैक्स 53*, बैंटन 30) ने इटली (बी मनेंटी 60, स्टीवर्ट 45, जे मोस्का 43, ओवरर्टन 3-18, करन 3-22) को 24 रनों से हराया

हालांकि मैच में कई ऐसे मौक़े रहे जब इंग्लैंड की टीम मुश्किल में नज़र आई और ऐसा लगा कि इटली के पास हावी होने का मौक़ा है। पहली पारी के दौरान इंग्लैंड ने पावरप्ले में 56 रन तो बनाए, लेकिन उसके दो विकेट भी गिर गए। फ़िल सॉल्ट और जोस बटलर का बल्ला फिर से नहीं चला और वे जल्दी पवेलियन लौट गए। पावरप्ले में अच्छा स्कोर बनाने के बाद इंग्लैंड लगातार बड़े शॉट लगाने का प्रयास कर रहा था और इसी कोशिश में उसके तीन बल्लेबाज़ पवेलियन लौट गए। एक समय इंग्लैंड ने सिर्फ़ 105 रन बनाए थे और उसके पांच बल्लेबाज़ आउट हो चुके थे।

हालांकि पांचवां विकेट गंवाने के बाद इंग्लैंड ने कमाल की वापसी की। सैम करन, विल जैक्स और जेमी ओवर्टन ने इस वापसी में अहम भूमिका निभाई। हालांकि 15वें ओवर के बाद इटली के गेंदबाज़ों ने ख़राब लाइन पर गेंदबाज़ी की और अनुशासन की कमी साफ़ दिखी। पांचवें विकेट के बाद जैक्स और करन के बीच 59 रनों की साझेदारी हुई। फिर जैक्स और ओवर्टन के बीच 35 रनों की साझेदारी बनी। आख़िरी पांच ओवरों में 78 रन बने। इस तरह इटली को 203 रनों का लक्ष्य मिला।

इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए इटली की शुरुआत काफ़ी ख़राब रही। जोफ्रा आर्चर ने पहले ही ओवर में एंथनी मोस्का और जे जे स्मट्स को पवेलियन भेज दिया। इसके बाद हैरी मैनेंटी भी चौथे ओवर में ओवर्टन का शिकार बने। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई थी। अगले 48 गेंदों पर 92 रन बने। बेन मैनेंटी ने 25 गेंदों में 60 रन बनाए और जस्टिन मोस्का ने बख़ूबी उनका साथ निभाया।