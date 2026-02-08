T20 world cup Eng vs Nep Highlights: करन ने इंग्लैंड को उलटफेर से बचाया

Feb 8, 2026, 1:10 PM • 7h ago नेपाल के हाथ से फिसला इतिहास रचने का मौक़ा

लोकेश बाम की आतिशी पारी गई बेकार • Getty Images

T20 विश्व कप 2026 में इंग्लैंड अपने पहले ही मैच में उलटफेर का शिकार होने से बाल-बाल बच गई है। सैम करन ने उन्हें नेपाल के ख़िलाफ़ हार से बचा लिया और नेपाल के जबड़े से जीत छीन ली। अंतिम तीन ओवर में 46 रनों की जरूरत होने पर नेपाल ने दो ओवर में ही 36 रन बना लिए थे। इस समय नेपाल के हाथ में जीत दिख रही थी, लेकिन करन ने आख़िरी ओवर में 10 रन का बचाव करते हुए केवल पांच ही रन ख़र्च किए।

पहले बल्लेबाज़ी करते हुए इंग्लैंड ने पांचवें ओवर में ही अपने दोनों ओपनर्स को खो दिया था। फ़िल साल्ट पारी के दूसरे ओवर की पहली गेंद पर ही एक रन बनाकर आउट हो गए। जॉस बटलर ने 17 गेंदों में 26 रन बनाया। सातवें ओवर की पहली गेंद पर टॉम बैंटन दो रन बनाकर आउट हुए। 57 के स्कोर पर तीन विकेट गिरने के बावजूद जैकब बेथेल के आक्रमण से इंग्लैंड अधिक परेशानी में नहीं दिख रही थी। बेथेल ने कप्तान हैरी ब्रूक के साथ मिलकर चौथे विकेट के लिए 45 गेंदों में 71 रन जोड़े। इसके बाद इंग्लैंड के लिए सबसे बड़ी साझेदारी 21 रनों की रही।

विल जैक्स ने 18 गेंदों में नाबाद 39 रनों की पारी खेलते हुए इंग्लैंड को 184 के स्कोर तक पहुंचाया। करन केसी के आख़िरी ओवर में कुल 21 रन आए थे। दीपेंद्र ऐरी ने तीन ओवर में 23 और नंदन यादव ने तीन ओवर में 25 रन देकर दो-दो विकेट चटकाए।

185 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए जोफ्रा आर्चर की चार गेंदों में तीन चौके लगाकर कुशल भुर्तेल ने नेपाल को आतिशी शुरुआत दिलाई। इसके बाद उन्होंने ल्यूक वुड के एक ओवर में दो चौके और एक छक्का लगाया। इस समय नेपाल का रन-रेट आवश्यक से अधिक का हो गया था। पहले तीन ओवर में ही 31 रन बन गए जिसमें से 25 रन केवल 12 गेंदों में भुर्तेल के बल्ले से आए। पारी के चौथे ओवर में लियाम डॉसन ने अपनी पांचवीं गेंद पर आसिफ शेख का विकेट निकाला और नेपाल को पहला झटका दिया।

42 के स्कोर पर ओपनर्स को खोने के बाद नेपाल को उनके दो सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज़ों ने संभाला। ऐरी और कप्तान रोहित पॉडेल ने धीमी शुरुआत के बाद अपने गियर बदले और हर गेंदबाज़ को निशाना बनाया। ख़ास तौर से आदिल रशीद को दोनों बल्लेबाज़ों ने अधिक निशाना बनाया। दोनों के बीच 54 गेंदों में 82 रनों की साझेदारी हुई। 15वें ओवर में करन ने 29 गेंदों में 44 रनों की ऐरी की पारी का अंत किया। इसके तुरंत बाद पॉडेल भी 34 गेंदों में 39 रन बनाकर आउट हो गए।

17वें ओवर में लोकेश बाम ने दो चौके लगाए और नेपाल को कुल 10 रन मिले। अब नेपाल को 18 गेंदों में 46 रनों की जरूरत थी। 18वें ओवर में आरिफ शेख ने आर्चर को एक जोरदार छक्का जड़ा और अगली गेंद पर कैच आउट हो गए। इसके बाद चौथी और पांचवीं गेंद पर लोकेश बाम ने लगातार दो शानदार छक्के लगाए। इस ओवर में दो वाइड गेंदें भी शामिल थीं। कुल मिलाकर इस ओवर से 22 रन आए और विश्व कप इतिहास में यह आर्चर का सबसे महंगा ओवर हो गया। अब 12 गेंदों में 24 रनों की जरूरत थी।