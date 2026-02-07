मैच (12)
शानदार फ़ॉर्म में चल रही इंग्लैंड को रहना होगा नेपाल से सतर्क

इंग्लैंड एक मज़बूत टीम है और इस समय लय में भी लेकिन उन्हें अतीत में एसोसिएट देशों ने झटके भी दिए हैं

ESPNcricinfo स्टाफ़
Feb 7, 2026, 5:47 PM • 12 hrs ago
इंग्लैंड बनाम नेपाल से क्या उम्मीद की जा सकती है？

बड़ी तस्वीर: शानदार फ़ॉर्म में इंग्लैंड, लेकिन चूक से सतर्क

कोलकाता में वर्ल्ड T20 फ़ाइनल तक के अपने असंभव सफ़र के 10 साल बाद, इंग्लैंड उम्मीदों के साथ भारत लौट आया है। कप्तान हैरी ब्रूक की अगुवाई में इंग्लैंड पिछले 11 पूर्ण T20I में 10 जीत के साथ आगे आने वाली चुनौती के लिए जितना तैयार हो सकते हैं, उतने तैयार हैं।
इसी तरह, उनके पहले मैच के विरोधी भी तैयार हैं। 18 महीने पहले सेंट विंसेंट में, नेपाल लगभग एक बड़े उलटफेर के बेहद क़रीब पहुंच गया था, जब उसने बाद में फ़ाइनल खेलने वाली साउथ अफ़्रीका टीम को कड़ी टक्कर दी थी। वे एक मज़बूत और अनुभवी इकाई के रूप में T20 विश्व कप के मंच पर लौट रहे हैं, दबावों से परिचित, अपनी क़ाबिलियत के सबूत के साथ, और नेपाल प्रीमियर लीग के दो सफल सीज़न उनके पास उन बड़े मौकों की तैयारी के लिए रहे हैं।
इंग्लैंड की तरह, नेपाल भी हालिया शानदार फ़ॉर्म के साथ आ रहा है, भले ही सितंबर के क्वालिफ़ाइंग टूर्नामेंट में कुवैत, जापान और क़तर जैसी टीमों के ख़िलाफ़ छह में छह जीत को पूरी तरह समान स्तर का न माना जाए। फिर भी, वे यहां अपने दम पर पहुंचे हैं और तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। उनके पास युवा लेकिन स्थापित कप्तान रोहित पौडेल हैं, और तेज़ गेंदबाज़ करन केसी जैसे आक्रामक विकल्प भी हैं। इंग्लैंड के ख़िलाफ़ पहला अंतरराष्ट्रीय मैच उनके विकास में गर्व का पल होगा, लेकिन इंग्लैंड जैसी बड़ी टीम के सामने उन्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है।
इंग्लैंड ने पिछले कुछ सालों में एसोसिएट टीमों के ख़िलाफ़ काफ़ी झटके झेले हैं, इसलिए वे किसी भी चीज़ को हल्के में नहीं लेंगे। लेकिन इस अभियान को लेकर उनका आत्मविश्वास सिर्फ़ हालिया नतीजों से नहीं आएगा। योगदान देने वाले खिलाड़ियों की विविधता शायद सबसे उत्साहजनक पहलू रही है, जिसमें श्रीलंका सीरीज़ के दौरान उनके स्पिनरों का फ़ॉर्म और असर, विल जैक्स और जैकब बेथेल जैसे बैक-अप विकल्पों का योगदान, और उनकी बल्लेबाज़ी की गहराई, ताक़त और लचीलापन शामिल है। पिछली गर्मियों में, ओल्ड ट्रैफ़र्ड में साउथ अफ़्रीका के ख़िलाफ़, उन्होंने फुल मेंबर्स के बीच पहला 300 से ज़्यादा का T20I स्कोर बनाया था।

टीम समाचार: ओवर्टन की जगह वुड

हमेशा की तरह, इंग्लैंड ने मैच की पूर्व संध्या पर अपनी XI घोषित कर दी। फ़िल सॉल्ट पाल्लेकेले में पीठ की ऐंठन के बाद फिर से फिट हैं और जॉस बटलर के साथ ओपनिंग करेंगे। टॉम बैंटन नंबर 4 पर बने रहेंगे, बेन डकेट से आगे, जबकि बाएं हाथ के तेज़ गेंदबाज़ ल्यूक वुड को जेमी ओवर्टन पर तरजीह मिली है।
इंग्लैंड: 1 फ़िल सॉल्ट, 2 जॉस बटलर (विकेटकीपर), 3 जैकब बेथेल, 4 टॉम बैंटन, 5 हैरी ब्रूक (कप्तान), 6 सैम करन, 7 विल जैक्स, 8 लियम डॉसन, 9 जोफ़्रा आर्चर, 10 आदिल राशिद, 11 ल्यूक वुड
नेपाल ने इस मुक़ाबले से पहले UAE और कनाडा के ख़िलाफ़ दो ज़बरदस्त जीत के साथ वार्म-अप किया, जिसमें कनाडा के ख़िलाफ़ शीर्ष क्रम से आसिफ़ शेख का आक्रामक अर्धशतक ख़ास रहा।
नेपाल (संभावित): 1 आसिफ़ शेख (विकेटकीपर), 2 कुशल भुर्तेल, 3 रोहित पौडेल (कप्तान), 4 दीपेंद्र ऐरी, 5 आरिफ़ शेख, 6 गुलशन झा, 7 करन केसी, 8 सोमपाल कामी, 9 संदीप लामिछाने, 10 ललित राजबंशी／नंदन यादव, 11 शेर मल्ला

पिच और हालात: क्या स्पिन बनेगा जीत की कुंजी？

वानखेड़े में टर्न लेने वाली पिच देखने को मिल सकती है। जैसा कि भारत ने USA के ख़िलाफ़ अपने शुरुआती मुक़ाबले में दिखाया, खुलकर स्ट्रोक खेलना शायद उतना आसान नहीं होगा, जिसकी उम्मीद ख़ास तौर पर इंग्लैंड को रही होगी।
Harry BrookRohit PaudelPhil SaltEngland vs NepalICC Men's T20 World Cup

