ENG vs SCO live update T20 विश्व कप 2026 - स्कॉटलैंड ने इंग्लैंड को दिया 153 रनों का लक्ष्य

इंग्लैंड के दोनों बचे हुए ग्रुप प्रतिद्वंद्वी उनके लिए कुछ हद तक अनजाने हैं। स्कॉटलैंड के अनुभवी बाएं हाथ के स्पिनर मार्क वॉट ने मजाक में कहा था, "इंग्लैंड की एनालिसिस टीम शायद हमारे कुछ युवा खिलाड़ियों के क्लब मैच खोज रही होगी। हम सब इस पर हंसे हैं।" इंग्लैंड ने इटली के ख़िलाफ कभी नहीं खेला है और स्कॉटलैंड के साथ उनका एकमात्र T20I मुकाबला पिछला विश्व कप था, जो बारिश के कारण रद्द हो गया था।

उस मैच में खेलने वाली गेंदबाज़ी लाइन-अप से अब सिर्फ जोफ़्रा आर्चर और आदिल रशीद बचे हैं। नेपाल के खिलाफ रशीद महंगे साबित हुए थे, लेकिन वेस्टइंडीज़ के खिलाफ उन्होंने शानदार वापसी की।

अगर इंग्लैंड कोलकाता में चूक जाता है, तो इटली के ख़िलाफ़ अंतिम ग्रुप मैच बेहद अहम हो जाएगा। कागज़ पर सुपर 8 में पहुंचना आसान दिखता है, लेकिन एसोसिएट टीमों को हल्के में लेने की गुंजाइश नहीं है।