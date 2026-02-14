मैच (12)
23वां मैच, ग्रुप सी (D/N), कोलकाता, February 14, 2026, T20 विश्व कप

इंग्लैंड को 139 रन की ज़रूरत, 107 गेंद मेंलाइव आंकड़े

मौजूदा RR: 6.46
 • आवश्यक RR: 7.79
जीत की संभावना
इंग्लैंड 74.13%स्कॉटलैंड 25.87%
Updated: Feb 14, 2026, 10:32 AM (1 hr ago)Published Feb 14, 2026, 7:48 AM

ENG vs SCO live update T20 विश्व कप 2026 - स्कॉटलैंड ने इंग्लैंड को दिया 153 रनों का लक्ष्य

By ESPNcricinfo स्टाफ़

दो बड़े झटके

आदिल रशीद और डाउसन ने दो सेट बल्लेबाज़ों को पवेलियन भेज कर स्कॉटलैंड को बड़ा झटका दिया है। 115 के स्कोर पर स्कॉटलैंड ने अपना पांचवां विकेट गंवा दिया है। एक समय पर लग रहा था कि 160 का स्कोर काफ़ी आसानी से हासिल कर लिया जाएगा। हालांकि अब क्रॉस और लीस्क को फिर से अच्छी साझेदारी बना कर बड़े स्कोर की नींव रखनी होगी।

अर्धशतकीय साझेदारी

पावरप्ले में तीसरा विकेट गंवाने के बाद बेरिंगटन और ब्रूस ने काफ़ी अच्छी तरह से पारी को आगे बढ़ाया है। ब्रूस संभल कर बल्लेबाज़ी कर रहे हैं और बेरिंगटन बड़े शॉट लगा रहे हैं। दोनों के बीच अब तक 55 रनों की साझेदारी हो चुकी है।

स्कॉटलैंड की ख़राब शुरुआत

तीसरे ओवर में जोफ़्रा ने दो विकेट झटका और उसके बाद सैम करन ने भी पावरप्ले की आख़िरी ओवर में एक विकेट झटक कर स्कॉटलैंड की शुरुआत को पूरी तरह से ख़राब कर दिया। हालांकि स्कॉटलैंड की टीम ने 42 रन बनाए हैं और उनके कप्तान बेरिंगटन अभी भी क्रीज़ में है। स्कॉटलैंड उम्मीद करेगा कि वह कम से कम 170 तक पहुंचे

आग उगल रहे हैं आर्चर

आर्चर शुरुआत से ही बेहतरीन लय में नज़र आ रहे हैं। वह लगातार तेज़ गति से बेहतरीन लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाज़ी कर रहे हैं। साथ ही उनकी शॉर्ट ऑफ़ लेंथ गेंद बिल्कुल सही ठिकाने पर गिर रही है। अपने दोनों विकेट उन्होंने इसी लेंथ की गेंद पर लिए।
दोनों टीमों के प्लइंग XI

इंग्लैंड: 1 फ़िल सॉल्ट, 2 जॉस बटलर (विकेटकीपर), 3 जैकब बेथेल, 4 टॉम बैंटन, 5 हैरी ब्रूक (कप्तान), 6 सैम करन, 7 विल जैक्स, 8 लियम डॉसन, 9 जेमी ओवर्टन, 10 जोफ़्रा आर्चर, 11 आदिल रशीद
स्कॉटलैंड: (संभावित) 1 जॉर्ज मंसी, 2 माइकल जोंस, 3 ब्रैंडन मक्मुलेन, 4 रिची बेरिंगटन (कप्तान), 5 टॉम ब्रूस, 6 माइकल लीस्क, 7 मैथ्यू क्रॉस (विकेटकीपर), 8 मार्क वॉट, 9 ओलिवर डेविडसन, 10 ब्रैड व्हील, 11 ब्रैड करी

इंग्लैंड की टीम ने जीता टॉस

कप्तान हैरी ब्रूक ने टॉस जीत कर पहले गेंदबाज़ी करने का फ़ैसला किया है। उन्होंने कहा, "हमें लक्ष्य का पीछा करना पसंद है। आउटफ़ील्ड तेज़ है और विकेट बल्लेबाज़ी के अच्छा लग रहा है। मैं क्यूरेटर नहीं हूं, लेकिन पिच अच्छी दिख रही है। उम्मीद है हम उन्हें कम स्कोर पर रोकेंगे और फिर लक्ष्य हासिल कर लेंगे। टीम की घोषणा जल्दी करने से खिलाड़ियों को स्पष्टता मिलती है और वे बेहतर तैयारी कर पाते हैं। वेस्टइंडीज़ के ख़िलाफ़ हम बल्लेबाज़ी में थोड़ा ज़्यादा डिफ़ेंसव हो गए थे। टॉम बैंटन स्पिन के ख़िलाफ़ बेहतरीन खिलाड़ी हैं। टीम के लिए जो भी भूमिका ज़रूरी होगी, मैं वही निभाऊंगा।
स्कॉटलैंड के कप्तान रिची बेर्रिंगटन ने कहा, "हम पहले बल्लेबाज़ी ही करना चाह रहे थे। सबसे अहम यह है कि हम स्पिन का सामना कैसे करते हैं। इंग्लैंड की टीम काफ़ी अच्छी है। हमने लगातार यात्रा करते हुए परिस्थितियों के प्रति अनुकूलित होना सीख लिया है।ठ

अच्छी संख्या में जुटे दर्शक

थोड़ी गर्म और हल्की उमस वाले दोपहर में इडेन गार्डंस का मैदान इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के मैच के लिए तैयार है। पिछले मैचोंं की तुलना में इस मैच में दर्शक थोड़ी जल्दी स्टेडियम आ चुके हैं। पहले मैच में लगभग 15000 और दूसरे मैच में लगभग 5000 दर्शक आए थे लेकिन इस मैच में शायद ज़्यादा दर्शक आएं।

टीम समाचार

इंग्लैंड ने मैच से पहले बिना किसी बदलाव के एकादश उतारने की पुष्टि की है, जिसका मतलब है कि एक बार फिर से ल्यूक वुड की जगह जेमी ओवर्टन को तरजीह दी जाएगी।
इंग्लैंड: 1 फ़िल सॉल्ट, 2 जॉस बटलर (विकेटकीपर), 3 जैकब बेथेल, 4 टॉम बैंटन, 5 हैरी ब्रूक (कप्तान), 6 सैम करन, 7 विल जैक्स, 8 लियम डॉसन, 9 जेमी ओवर्टन, 10 जोफ़्रा आर्चर, 11 आदिल रशीद
ब्रैड व्हील ने कहा कि स्कॉटलैंड ने अपनी एकादश पर अभी फ़ैसला नहीं किया है।
स्कॉटलैंड: (संभावित) 1 जॉर्ज मंसी, 2 माइकल जोंस, 3 ब्रैंडन मक्मुलेन, 4 रिची बेरिंगटन (कप्तान), 5 टॉम ब्रूस, 6 माइकल लीस्क, 7 मैथ्यू क्रॉस (विकेटकीपर), 8 मार्क वॉट, 9 ओलिवर डेविडसन, 10 ब्रैड व्हील, 11 ब्रैड करी

दो अनजाने प्रतिद्वंद्वी की भिड़ंत

इंग्लैंड के दोनों बचे हुए ग्रुप प्रतिद्वंद्वी उनके लिए कुछ हद तक अनजाने हैं। स्कॉटलैंड के अनुभवी बाएं हाथ के स्पिनर मार्क वॉट ने मजाक में कहा था, "इंग्लैंड की एनालिसिस टीम शायद हमारे कुछ युवा खिलाड़ियों के क्लब मैच खोज रही होगी। हम सब इस पर हंसे हैं।" इंग्लैंड ने इटली के ख़िलाफ कभी नहीं खेला है और स्कॉटलैंड के साथ उनका एकमात्र T20I मुकाबला पिछला विश्व कप था, जो बारिश के कारण रद्द हो गया था।
उस मैच में खेलने वाली गेंदबाज़ी लाइन-अप से अब सिर्फ जोफ़्रा आर्चर और आदिल रशीद बचे हैं। नेपाल के खिलाफ रशीद महंगे साबित हुए थे, लेकिन वेस्टइंडीज़ के खिलाफ उन्होंने शानदार वापसी की।
अगर इंग्लैंड कोलकाता में चूक जाता है, तो इटली के ख़िलाफ़ अंतिम ग्रुप मैच बेहद अहम हो जाएगा। कागज़ पर सुपर 8 में पहुंचना आसान दिखता है, लेकिन एसोसिएट टीमों को हल्के में लेने की गुंजाइश नहीं है।
अब तक इस अभियान में इंग्लैंड की गहरी बल्लेबाज़ी लाइन-अप में निरंतरता की कमी दिखी है। जैकब बेथेल और हैरी ब्रूक के अर्धशतकों के बावजूद नेपाल के ख़िलाफ़ विल जैक्स की 18 गेंदों पर 39 रन की पारी और अंत में सैम करन की शानदार डेथ बॉलिंग ने जीत दिलाई। वेस्टइंडीज़ के ख़िलाफ़ ब्रूक ने माना कि टीम लक्ष्य का पीछा करते समय "कुछ ज्यादा सजग" थी।

इंग्लैंड बनाम स्कॉटलैंड - बड़ी तस्वीर

स्कॉटलैंड बनाम इंग्लैंड मुक़ाबले के महत्व को स्कॉटलैंड के कप्तान रिची बेरिंगटन भली-भांति समझते हैं। इस हफ़्ते की शुरुआत में बेरिंगटन ने कल्पना की थी कि अगर उनकी टीम कोलकाता में इंग्लैंड को हरा दे और उसी दिन सिक्स नेशंस में स्कॉटलैंड की रग्बी टीम भी इंग्लैंड को मात दे, तो कैसी सुर्खियां बनेंगी।
दोनों स्कॉटिश टीमें अंडरडॉग हैं, लेकिन रग्बी टीम, जहां इटली के ख़िलाफ ख़राब प्रदर्शन के बाद दबाव में है, वहीं बेरिंगटन की टीम इटली पर 73 रन की शानदार जीत के बाद आत्मविश्वास से भरी है।
कागज़ पर यह ऐसा मुकाबला है, जिसमें इंग्लैंड ख़ुद को सुरक्षित मान सकता है, लेकिन यह आसान नहीं होगा। ख़ासकर जब आगे इटली जैसी चौंकाने वाली टीम भी है, जिसने नेपाल को 10 विकेट से हराया है।
जीत की संभावना
इंग्लैंड 74.13%
स्कॉटलैंडइंग्लैंड
100%50%100%स्कॉटलैंड पारीइंग्लैंड पारी

मौजूदा ओवर 3 • इंग्लैंड 14/2

इंग्लैंड को 107 गेंद में 139 की ज़रूरत
पहले गेंदबाज़ी करेगा इंग्लैंड, दोनों टीमों में कोई बदलाव नहीं

पहले गेंदबाज़ी करेगा इंग्लैंड, दोनों टीमों में कोई बदलाव नहीं

