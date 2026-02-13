मैच (11)
T20 विश्व कप (5)
SA Women vs PAK Women (1)
AUS Women vs IND Women (1)
Rising Stars (4)
आगामी
23वां मैच, ग्रुप सी (D/N), कोलकाता, February 14, 2026, T20 विश्व कप
इंग्लैंड Flagइंग्लैंड
स्कॉटलैंड Flagस्कॉटलैंड
कल
9:30 AM

मैच शुरू होना बाक़ी

मैच का सार
प्रीव्यू
आंकड़े
न्यूज़
स्क्वॉड
तालिका
फ़ोटो
प्रीव्यू

कोलकाता में दिखेगी इंग्लैंड और स्कॉटलैंड की प्रतिद्वंदिता

दोनों के बीच अभी तक हुआ एकमात्र T20 मुक़ाबला बारिश के कारण रद्द हो गया था

ESPNcricinfo स्टाफ़
Feb 13, 2026, 4:48 PM • 2 hrs ago
England head coach Brendon McCullum, selector Luke Wright and captain Harry Brook look at the Eden Gardens pitch, England vs Scotland, Men's T20 World Cup, Kolkata, February 13, 2026

मैच से पहले पिच को देखते इंग्लैंड के कप्तान और कोच  •  PTI

बड़ी तस्वीर

स्कॉटलैंड बनाम इंग्लैंड मुक़ाबले के महत्व को स्कॉटलैंड के कप्तान रिची बेरिंगटन भली-भांति समझते हैं। इस हफ़्ते की शुरुआत में बेरिंगटन ने कल्पना की थी कि अगर उनकी टीम कोलकाता में इंग्लैंड को हरा दे और उसी दिन सिक्स नेशंस में स्कॉटलैंड की रग्बी टीम भी इंग्लैंड को मात दे, तो कैसी सुर्खियां बनेंगी।
दोनों स्कॉटिश टीमें अंडरडॉग हैं, लेकिन रग्बी टीम, जहां इटली के ख़िलाफ ख़राब प्रदर्शन के बाद दबाव में है, वहीं बेरिंगटन की टीम इटली पर 73 रन की शानदार जीत के बाद आत्मविश्वास से भरी है।
कागज़ पर यह ऐसा मुकाबला है, जिसमें इंग्लैंड ख़ुद को सुरक्षित मान सकता है, लेकिन यह आसान नहीं होगा। ख़ासकर जब आगे इटली जैसी चौंकाने वाली टीम भी है, जिसने नेपाल को 10 विकेट से हराया है।
इंग्लैंड के दोनों बचे हुए ग्रुप प्रतिद्वंद्वी उनके लिए कुछ हद तक अनजाने हैं। स्कॉटलैंड के अनुभवी बाएं हाथ के स्पिनर मार्क वॉट ने मजाक में कहा था, "इंग्लैंड की एनालिसिस टीम शायद हमारे कुछ युवा खिलाड़ियों के क्लब मैच खोज रही होगी। हम सब इस पर हंसे हैं।" इंग्लैंड ने इटली के ख़िलाफ कभी नहीं खेला है और स्कॉटलैंड के साथ उनका एकमात्र T20I मुकाबला पिछला विश्व कप था, जो बारिश के कारण रद्द हो गया था।
उस मैच में खेलने वाली गेंदबाज़ी लाइन-अप से अब सिर्फ जोफ़्रा आर्चर और आदिल रशीद बचे हैं। नेपाल के खिलाफ रशीद महंगे साबित हुए थे, लेकिन वेस्टइंडीज़ के खिलाफ उन्होंने शानदार वापसी की।
अगर इंग्लैंड कोलकाता में चूक जाता है, तो इटली के ख़िलाफ़ अंतिम ग्रुप मैच बेहद अहम हो जाएगा। कागज़ पर सुपर 8 में पहुंचना आसान दिखता है, लेकिन एसोसिएट टीमों को हल्के में लेने की गुंजाइश नहीं है।
अब तक इस अभियान में इंग्लैंड की गहरी बल्लेबाज़ी लाइन-अप में निरंतरता की कमी दिखी है। जैकब बेथेल और हैरी ब्रूक के अर्धशतकों के बावजूद नेपाल के ख़िलाफ़ विल जैक्स की 18 गेंदों पर 39 रन की पारी और अंत में सैम करन की शानदार डेथ बॉलिंग ने जीत दिलाई। वेस्टइंडीज़ के ख़िलाफ़ ब्रूक ने माना कि टीम लक्ष्य का पीछा करते समय "कुछ ज्यादा सजग" थी।

टीम समाचार:

इंग्लैंड ने मैच से पहले बिना किसी बदलाव के एकादश उतारने की पुष्टि की है, जिसका मतलब है कि एक बार फिर से ल्यूक वुड की जगह जेमी ओवर्टन को तरजीह दी जाएगी।
इंग्लैंड: 1 फ़िल सॉल्ट, 2 जॉस बटलर (विकेटकीपर), 3 जैकब बेथेल, 4 टॉम बैंटन, 5 हैरी ब्रूक (कप्तान), 6 सैम करन, 7 विल जैक्स, 8 लियम डॉसन, 9 जेमी ओवर्टन, 10 जोफ़्रा आर्चर, 11 आदिल रशीद
ब्रैड व्हील ने कहा कि स्कॉटलैंड ने अपनी एकादश पर अभी फ़ैसला नहीं किया है।
स्कॉटलैंड: (संभावित) 1 जॉर्ज मंसी, 2 माइकल जोंस, 3 ब्रैंडन मक्मुलेन, 4 रिची बेरिंगटन (कप्तान), 5 टॉम ब्रूस, 6 माइकल लीस्क, 7 मैथ्यू क्रॉस (विकेटकीपर), 8 मार्क वॉट, 9 ओलिवर डेविडसन, 10 ब्रैड व्हील, 11 ब्रैड करी

पिच और परिस्थितियां

ईडन गार्डन्स की पिच पर इस विश्व कप में रन बने हैं। स्कॉटलैंड ने पहले मैच में 207 रन बनाए, जबकि दूसरे मैच में वेस्टइंडीज़ ने 182 का स्कोर खड़ा किया। IPL में भी यह मैदान हाई-स्कोरिंग रहा है। मौसम साफ़ रहेगा, अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास और नमी कम रहने की संभावना है।
Richie BerringtonMark WattScotlandEnglandEngland vs ScotlandICC Men's T20 World Cup

मैच कवरेजसब देखें
क्रिकेट, रग्बी और कोलकाता: खेल की दुनिया में एक अद्भुत संयोग

क्रिकेट, रग्बी और कोलकाता: खेल की दुनिया में एक अद्भुत संयोग

AskESPNcricinfo Logo
Instant answers to T20 questions