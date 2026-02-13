कोलकाता में दिखेगी इंग्लैंड और स्कॉटलैंड की प्रतिद्वंदिता

बड़ी तस्वीर

दोनों स्कॉटिश टीमें अंडरडॉग हैं, लेकिन रग्बी टीम, जहां इटली के ख़िलाफ ख़राब प्रदर्शन के बाद दबाव में है, वहीं बेरिंगटन की टीम इटली पर 73 रन की शानदार जीत के बाद आत्मविश्वास से भरी है।

कागज़ पर यह ऐसा मुकाबला है, जिसमें इंग्लैंड ख़ुद को सुरक्षित मान सकता है, लेकिन यह आसान नहीं होगा। ख़ासकर जब आगे इटली जैसी चौंकाने वाली टीम भी है, जिसने नेपाल को 10 विकेट से हराया है।

स्कॉटलैंड ने पिछली बार इटली को आसानी से हराया था • AFP/Getty Images

इंग्लैंड के दोनों बचे हुए ग्रुप प्रतिद्वंद्वी उनके लिए कुछ हद तक अनजाने हैं। स्कॉटलैंड के अनुभवी बाएं हाथ के स्पिनर मार्क वॉट ने मजाक में कहा था, "इंग्लैंड की एनालिसिस टीम शायद हमारे कुछ युवा खिलाड़ियों के क्लब मैच खोज रही होगी। हम सब इस पर हंसे हैं।" इंग्लैंड ने इटली के ख़िलाफ कभी नहीं खेला है और स्कॉटलैंड के साथ उनका एकमात्र T20I मुकाबला पिछला विश्व कप था, जो बारिश के कारण रद्द हो गया था।

उस मैच में खेलने वाली गेंदबाज़ी लाइन-अप से अब सिर्फ जोफ़्रा आर्चर और आदिल रशीद बचे हैं। नेपाल के खिलाफ रशीद महंगे साबित हुए थे, लेकिन वेस्टइंडीज़ के खिलाफ उन्होंने शानदार वापसी की।

अगर इंग्लैंड कोलकाता में चूक जाता है, तो इटली के ख़िलाफ़ अंतिम ग्रुप मैच बेहद अहम हो जाएगा। कागज़ पर सुपर 8 में पहुंचना आसान दिखता है, लेकिन एसोसिएट टीमों को हल्के में लेने की गुंजाइश नहीं है।

अब तक इस अभियान में इंग्लैंड की गहरी बल्लेबाज़ी लाइन-अप में निरंतरता की कमी दिखी है। जैकब बेथेल और हैरी ब्रूक के अर्धशतकों के बावजूद नेपाल के ख़िलाफ़ विल जैक्स की 18 गेंदों पर 39 रन की पारी और अंत में सैम करन की शानदार डेथ बॉलिंग ने जीत दिलाई। वेस्टइंडीज़ के ख़िलाफ़ ब्रूक ने माना कि टीम लक्ष्य का पीछा करते समय "कुछ ज्यादा सजग" थी।

टीम समाचार:

इंग्लैंड ने मैच से पहले बिना किसी बदलाव के एकादश उतारने की पुष्टि की है, जिसका मतलब है कि एक बार फिर से ल्यूक वुड की जगह जेमी ओवर्टन को तरजीह दी जाएगी।

इंग्लैंड: 1 फ़िल सॉल्ट, 2 जॉस बटलर (विकेटकीपर), 3 जैकब बेथेल, 4 टॉम बैंटन, 5 हैरी ब्रूक (कप्तान), 6 सैम करन, 7 विल जैक्स, 8 लियम डॉसन, 9 जेमी ओवर्टन, 10 जोफ़्रा आर्चर, 11 आदिल रशीद

ब्रैड व्हील ने कहा कि स्कॉटलैंड ने अपनी एकादश पर अभी फ़ैसला नहीं किया है।

स्कॉटलैंड: (संभावित) 1 जॉर्ज मंसी, 2 माइकल जोंस, 3 ब्रैंडन मक्मुलेन, 4 रिची बेरिंगटन (कप्तान), 5 टॉम ब्रूस, 6 माइकल लीस्क, 7 मैथ्यू क्रॉस (विकेटकीपर), 8 मार्क वॉट, 9 ओलिवर डेविडसन, 10 ब्रैड व्हील, 11 ब्रैड करी

पिच और परिस्थितियां