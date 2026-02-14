मैच (12)
23वां मैच, ग्रुप सी (D/N), कोलकाता, February 14, 2026, T20 विश्व कप

इंग्लैंड की 5 विकेट से जीत, 10 गेंद बाकी

प्लेयर ऑफ़ द मैच
टॉम बैंटन
, इंग्लैंड
63* (41) & 2 catches
क्रिकइंफ़ो बहुमूल्य खिलाड़ी
जोफ़्रा आर्चर
, इंग्लैंड
68.03 ptsप्रभाव
बैंटन, रशीद और आर्चर के प्रदर्शनों से इंग्लैंड को मिली जीत

इंग्लैंड की टीम ने दूसरे ही ओवर में बटलर और सॉल्ट का विकेट गंवा दिया लेकिन उसके बाद बैंटन ने अच्छी बल्लेबाज़ी की

ESPNcricinfo स्टाफ़
Feb 14, 2026, 1:17 PM • 1 hr ago
इंग्लैंड 155 पर 5 (बैंटन 63*, लीस्क 1-33) ने स्कॉटलैंड 152 (बेरिंगटन 49, रशीद 3-36) को पांच विकेट से हराया
इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड को पांच विकेट से हराते हुए T20 विश्व कप 2026 में अपनी दूसरी जीत दर्ज की है। इंग्लैंड की इस जीत में आदिल रशीद, टॉम बैंटन और जोफ़्रा आर्चर ने अहम भूमिका निभाई। पहले बल्लेबाज़ी करते हुए स्कॉटलैंड की टीम ने 153 रनों का लक्ष्य दिया था, जिसे इंग्लैंड की टीम ने ख़राब शुरुआत के बावजूद 18.2 ओवर में हासिल कर लिया।
लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड की टीम ने पहले ही ओवर में फ़िल सॉल्ट और दूसरे ओवर में जॉस बटलर को गंवा दिया, जिससे टीम दबाव में दिख रही थी। हालांकि उसके बाद टॉम बैंटन और जैकब बेथेल टीम के स्कोर को 79 रन तक लेकर गए। आठवें ओवर तक इंग्लैंड का स्कोर सिर्फ़ 54 रन था। लेकिन नौवें ओवर में मार्क वॉट के ख़िलाफ़ बैंटन ने कुछ आकर्षक शॉट लगाए और उस ओवर में कुल 22 रन बटोरे गए।
लेकिन बेथेल के आउट होने के तुरंत बाद इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक भी स्वीप मारने के प्रयास में कैच आउट हो गए। वह इस मैच के छठे ऐसे बल्लेबाज़ थे, जो स्वीप लगाने के प्रयास में आउट हुए। जब उनका विकेट गिरा तो ऐसा लगा कि स्कॉटलैंड फिर से वापसी कर सकता है।
हालांकि सैम करन ने 19 गेंदों में 28 रनों की तेज़ पारी खेलते हुए टीम को जीत के काफ़ी क़रीब पहुंचा दिया। वहीं बैंटन आख़िर तक बल्लेबाज़ी करते रहे और 41 गेंदों में 63 रनों की नाबाद पारी खेली। इससे पहले बैंटन ने नेपाल के ख़िलाफ़ दो और वेस्टइंडीज़ के ख़िलाफ़ भी सिर्फ़ दो ही रन बनाए थे।
इंग्लैंड के लिए यह जीत काफ़ी अहम समय पर आई है। अगर वह यह मैच हार जाते तो प्लेऑफ़ में पहुंचना उनके लिए एक टेढ़ी खीर होता। हालांकि अब उनके खाते में दो अहम अंक हैं और उनका अगला मुक़ाबला इटली से कोलकाता के ही मैदान पर है।
टॉस हारकर पहले बल्लेबाज़ी करते हुए स्कॉटलैंड की शुरुआत काफ़ी ख़राब रही। तीसरे ओवर में जोफ़्रा आर्चर ने दो विकेट झटके और उसके बाद सैम करन ने पावरप्ले के आख़िरी ओवर में एक विकेट लेकर स्कॉटलैंड की शुरुआत को पूरी तरह बिगाड़ दिया। हालांकि स्कॉटलैंड ने संभलते हुए रन जोड़े और कप्तान रिची बेरिंगटन तथा टॉम ब्रूस के बीच अच्छी साझेदारी हुई। 13वें ओवर तक टीम 113 रन तक पहुंच चुकी थी और 180 रनों के स्कोर की नींव रख दी गई थी।
लेकिन इसके बाद लियम डॉसन और आदिल रशीद की जोड़ी ने अपनी फिरकी से स्कॉटलैंड को मैच में पीछे धकेल दिया। दोनों गेंदबाज़ों ने कुल आठ ओवरों में 70 रन दिए, लेकिन पांच अहम विकेट भी निकाले और स्कॉटलैंड की पारी को 152 रनों पर रोक दिया।
