Eng vs WI, T20 World Cup 2026 live updates - जीत की लय बरक़रार रखने उतरेंगी दोनों टीमें

अब तक अंडरडॉग टीमों की जुझारू चुनौतियों से भरे इस टूर्नामेंट में, यह मुक़ाबला बड़े नामों की टक्कर के रूप में रोमांच बढ़ाने वाला हो सकता है। T20 विश्व कप में इंग्लैंड और वेस्टइंडीज़ की भिड़ंत, क्रिकेट इतिहास के सबसे महान फ़ाइनल में से एक को फिर से याद करने का स्वाभाविक मौक़ा देती है। ठीक दस साल पहले, लगभग इसी महीने कोलकाता में कार्लोस ब्रैथवेट ने बेन स्टोक्स को बार-बार आसमान में भेजते हुए 2016 की ट्रॉफ़ी इंग्लैंड के हाथों से छीन ली थी। लगभग उसी वक़्त जब ट्रॉफी पर उनका नाम उकेरा ही जा रहा था।

इंग्लैंड के पास उस अभियान के अब भी दो खिलाड़ी बचे हैं- आदिल राशिद और जॉस बटलर। वहीं वेस्टइंडीज़ की बात करें तो, उस दस साल पुराने दल से जॉनसन चार्ल्स और जेसन होल्डर अब भी मौजूद हैं। साथ ही उनके प्रमुख कोच डैरेन सैमी भी, जिनकी कप्तानी ने खिलाड़ियों को एक साझा उद्देश्य के लिए एकजुट किया था।