Eng vs WI, T20 World Cup 2026 live updates - जीत की लय बरक़रार रखने उतरेंगी दोनों टीमें

लाइव
Updated: Feb 11, 2026, 11:24 AM (5 mins ago)•Published Feb 11, 2026, 10:36 AM
Eng vs WI, T20 World Cup 2026 live updates - जीत की लय बरक़रार रखने उतरेंगी दोनों टीमेंBy नवनीत झा
T20 विश्व कप में डबल सुपर ओवर का रोमांच
अहमदाबाद में आज साउथ अफ़्रीका और अफ़ग़ानिस्तान के बीच इस T20 विश्व कप का अब तक का सबसे रोमांचक मुक़ाबला खेला गया जहां मैच के नतीजे के लिए दो सुपर ओवर खेले गए और दूसरे सुपर ओवर में साउथ अफ़्रीका ने जीत हासिल कर ली।
करीम: हेटमायर और आदिल रशीद के बीच एक ज़ोरदार टक्कर का रहेगा इंतज़ार
2016 फ़ाइनल से जुड़े दो खिलाड़ी अभी भी इंग्लैंड का हिस्सा
अब तक अंडरडॉग टीमों की जुझारू चुनौतियों से भरे इस टूर्नामेंट में, यह मुक़ाबला बड़े नामों की टक्कर के रूप में रोमांच बढ़ाने वाला हो सकता है। T20 विश्व कप में इंग्लैंड और वेस्टइंडीज़ की भिड़ंत, क्रिकेट इतिहास के सबसे महान फ़ाइनल में से एक को फिर से याद करने का स्वाभाविक मौक़ा देती है। ठीक दस साल पहले, लगभग इसी महीने कोलकाता में कार्लोस ब्रैथवेट ने बेन स्टोक्स को बार-बार आसमान में भेजते हुए 2016 की ट्रॉफ़ी इंग्लैंड के हाथों से छीन ली थी। लगभग उसी वक़्त जब ट्रॉफी पर उनका नाम उकेरा ही जा रहा था।
इंग्लैंड के पास उस अभियान के अब भी दो खिलाड़ी बचे हैं- आदिल राशिद और जॉस बटलर। वहीं वेस्टइंडीज़ की बात करें तो, उस दस साल पुराने दल से जॉनसन चार्ल्स और जेसन होल्डर अब भी मौजूद हैं। साथ ही उनके प्रमुख कोच डैरेन सैमी भी, जिनकी कप्तानी ने खिलाड़ियों को एक साझा उद्देश्य के लिए एकजुट किया था।
यह एक ऐसा अवसर है जिसे संजोया जाना चाहिए। इंग्लैंड और वेस्टइंडीज़ दोनों ने दो-दो T20 विश्व कप जीते हैं, जिससे वे भारत के साथ टूर्नामेंट के सबसे सफल टीमों में शामिल हैं। उनकी प्रतिद्वंदिता का समृद्ध अतीत बुधवार रात वर्तमान को दिशा देगा, जब दोनों टीमें भविष्य की ओर क़दम बढ़ाने की कोशिश करेंगी।