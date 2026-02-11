T20 विश्व कप (5)
15वां मैच, ग्रुप सी (N), मुंबई, February 11, 2026, T20 विश्व कप

वेस्टइंडीज़ की 30 रन से जीत

sherfane-rutherford
प्लेयर ऑफ़ द मैच
शरफ़ेन रदरफ़ोर्ड
वेस्टइंडीज़
76* (42)
roston-chase
क्रिकइंफ़ो बहुमूल्य खिलाड़ी
रॉस्टन चेज़
वेस्टइंडीज़
98.57 ptsप्रभाव
रिपोर्ट

रदरफ़ोर्ड, होल्डर और स्पिनरों ने दिलाई WI को जीत

रदरफ़ोर्ड ने नाबाद 76 रनों की पारी खेली वहीं मोती ने तीन विकेट हासिल किए

Navneet Jha
नवनीत झा
Feb 11, 2026, 5:33 PM • 1 hr ago
वेस्टइंडीज़ 196 पर 6 (रदरफ़ोर्ड 76*, चेज़ 34, होल्डर 33 और रशीद 2-16) ने इंग्लैंड 166 (करन 43*, बेथेल 33, सॉल्ट 30 और मोती 3-33) को 30 रन से हराया
इस मैच में एकमात्र अर्धशतक जड़ने वाले और प्लेयर ऑफ़ द मैच शरफ़ेन रदरफ़ोर्ड ने वेस्टइंडीज़ की 30 रनों से जीत के बाद कहा कि जब पहली पारी समाप्त हुई थी तब इंग्लैंड की बल्लेबाज़ी को देखते हुए उन्हें लगा था कि उनकी टीम ने 10 रन कम बनाए हैं।
हालांकि वेस्टइंडीज़ के स्पिनरों ने गुडाकेश मोती की अगुवाई में इंग्लैंड की लंबी बल्लेबाज़ी लाइन अप को अपने जाल में फंसा लिया। टॉस के दौरान इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने जेमी ओवर्टन को एकादश में शामिल करने की सूचना देते हुए कहा था कि उन्हें बल्लेबाज़ी लाइन अप में गहराई सुनिश्चत करने के लिए एकादश में शामिल किया गया है लेकिन एक अतिरिक्त बल्लेबाज़ के साथ जाना भी इंग्लैंड के काम नहीं आ पाया।
इंग्लैंड ने टॉस जीतकर वेस्टइंडीज़ को पहले बल्लेबाज़ी के लिए आमंत्रित किया था पहली सात गेंदों के भीतर ही वेस्टइंडीज़ ने अपनी सलामी जोड़ी को गंवा दिया था लेकिन रॉस्टन चेज़ और शिमरॉन हेटमायर के बीच साझेदारी पनप गई। हेटमायर ने आते ही आक्रमण किया और पावरप्ले के भीतर ही वेस्टइंडीज़ 50 के आंकड़े को पार कर चुका था। लेकिन आक्रमण जारी रखने के क्रम में हेटमायर पावरप्ले समाप्त होने से ठीक एक गेंद पहले आउट हो गए और वेस्टइंडीज़ की पारी लड़खड़ा गई।
इसके बाद एकादश में एकमात्र बदलाव के तौर पर शामिल किए गए चेज़ भी रदरफ़ोर्ड का अधिक देर साथ नहीं दे पाए और उन्हें आदिल रशीद ने अपना शिकार बनाया। हालांकि इसके बाद रदरफ़ोर्ड और रॉवमन पॉवेल के बीच साझेदारी पनपी और दोनों बल्लेबाज़ों के बीच चौथे विकेट के लिए 51 रनों की साझेदारी हुई। इसमें पॉवेल का योगदान 14 रनों का ही था और अधिकांश आक्रमण रदरफ़ोर्ड ही कर रहे थे।
पॉवेल के 14 के निजी स्कोर पर रशीद का दूसरा शिकार बनने के बाद बल्लेबाज़ी के लिए आए जेसन होल्डर ने वेस्टइंडीज़ की पारी को दोबारा लड़खड़ाने नहीं दिया और उन्होंने आते ही धावा बोल दिया। चार छक्कों और एक चौके की मदद से होल्डर ने 17 गेंदों पर 33 रन बटोरे और रदरफ़ोर्ड के साथ मिलकर उन्होंने एक बड़े स्कोर की आधारशिला रख दी। रदरफ़ोर्ड पारी की अंत तक टिके रहे और अंतिम गेंद पर छक्का जड़ने के साथ ही वह अपनी टीम को 196 के स्कोर तक ले गए।
मैदान पर ओस पड़ने की शुरुआत हो चुकी थी और फ़िल सॉल्ट ने इंग्लैंड को आक्रामक शुरुआत भी दिला दी थी। हालांकि रोमारियो शेफ़र्ड ने सॉल्ट का शिकार कर लिया। लेकिन इंग्लैंड ने अपना आक्रमण जारी रखा और इस बार आक्रमण की बागडोर जेकब बेथेल ने संभाली। बटलर ने भी आक्रमण शुरू किया ही था कि चेज़ ने अपने पहले ओवर में राउंड द विकेट जाने का फ़ैसला कर बटलर को बड़े शॉट के लिए ललचा कर अपना शिकार बना लिया।
यह मुक़ाबले में वेस्टइंडीज़ की वापसी की शुरुआत भर थी और स्पिनर गुडाकेश मोती ने जल्द ही इंग्लैंड को एक के बाद एक लगातार झटके देते हुए इंग्लैंड को मुक़ाबले में पीछे कर दिया। उन्होंने सेट बल्लेबाज़ बेथेल को बोल्ड कर पवेलियन लौटाया। इससे पहले मोती ने टॉम बैंटन को क्रीज़ पर नज़रें जमाने का भी मौक़ा नहीं दिया।
इंग्लैंड के कप्तान ब्रूक और सैम करने के बीच साझेदारी पनपी और दोनों ने मिलकर पांचवें विकेट के लिए 41 रन जोड़े लेकिन मोती ने अपनी तीसरी सफलता के रूप में ब्रूक को भी अपना शिकार बना लिया। इसके बाद इंग्लैंड के लगातार अंतराल पर विकेट गिरते रहे और करन एक छोर पर डटे रहे। लक्ष्य इंग्लैंड से काफ़ी दूर नज़र आ रहा था और 19वें ओवर की अंतिम गेंद पर रशीद के रूप में इंग्लैंड का अंतिम विकेट भी गिर गया।
Sherfane RutherfordGudakesh MotieWest IndiesEnglandWest Indies vs EnglandICC Men's T20 World Cup

नवनीत झा ESPNcricinfo हिंदी में कंसल्टेंट सब एडिटर हैं।

