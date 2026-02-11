रदरफ़ोर्ड, होल्डर और स्पिनरों ने दिलाई WI को जीत

वेस्टइंडीज़ 196 पर 6 (रदरफ़ोर्ड 76*, चेज़ 34, होल्डर 33 और रशीद 2-16) ने इंग्लैंड 166 (करन 43*, बेथेल 33, सॉल्ट 30 और मोती 3-33) को 30 रन से हराया

इंग्लैंड ने टॉस जीतकर वेस्टइंडीज़ को पहले बल्लेबाज़ी के लिए आमंत्रित किया था पहली सात गेंदों के भीतर ही वेस्टइंडीज़ ने अपनी सलामी जोड़ी को गंवा दिया था लेकिन रॉस्टन चेज़ और शिमरॉन हेटमायर के बीच साझेदारी पनप गई। हेटमायर ने आते ही आक्रमण किया और पावरप्ले के भीतर ही वेस्टइंडीज़ 50 के आंकड़े को पार कर चुका था। लेकिन आक्रमण जारी रखने के क्रम में हेटमायर पावरप्ले समाप्त होने से ठीक एक गेंद पहले आउट हो गए और वेस्टइंडीज़ की पारी लड़खड़ा गई।

इसके बाद एकादश में एकमात्र बदलाव के तौर पर शामिल किए गए चेज़ भी रदरफ़ोर्ड का अधिक देर साथ नहीं दे पाए और उन्हें आदिल रशीद ने अपना शिकार बनाया। हालांकि इसके बाद रदरफ़ोर्ड और रॉवमन पॉवेल के बीच साझेदारी पनपी और दोनों बल्लेबाज़ों के बीच चौथे विकेट के लिए 51 रनों की साझेदारी हुई। इसमें पॉवेल का योगदान 14 रनों का ही था और अधिकांश आक्रमण रदरफ़ोर्ड ही कर रहे थे।

पॉवेल के 14 के निजी स्कोर पर रशीद का दूसरा शिकार बनने के बाद बल्लेबाज़ी के लिए आए जेसन होल्डर ने वेस्टइंडीज़ की पारी को दोबारा लड़खड़ाने नहीं दिया और उन्होंने आते ही धावा बोल दिया। चार छक्कों और एक चौके की मदद से होल्डर ने 17 गेंदों पर 33 रन बटोरे और रदरफ़ोर्ड के साथ मिलकर उन्होंने एक बड़े स्कोर की आधारशिला रख दी। रदरफ़ोर्ड पारी की अंत तक टिके रहे और अंतिम गेंद पर छक्का जड़ने के साथ ही वह अपनी टीम को 196 के स्कोर तक ले गए।

मैदान पर ओस पड़ने की शुरुआत हो चुकी थी और फ़िल सॉल्ट ने इंग्लैंड को आक्रामक शुरुआत भी दिला दी थी। हालांकि रोमारियो शेफ़र्ड ने सॉल्ट का शिकार कर लिया। लेकिन इंग्लैंड ने अपना आक्रमण जारी रखा और इस बार आक्रमण की बागडोर जेकब बेथेल ने संभाली। बटलर ने भी आक्रमण शुरू किया ही था कि चेज़ ने अपने पहले ओवर में राउंड द विकेट जाने का फ़ैसला कर बटलर को बड़े शॉट के लिए ललचा कर अपना शिकार बना लिया।

यह मुक़ाबले में वेस्टइंडीज़ की वापसी की शुरुआत भर थी और स्पिनर गुडाकेश मोती ने जल्द ही इंग्लैंड को एक के बाद एक लगातार झटके देते हुए इंग्लैंड को मुक़ाबले में पीछे कर दिया। उन्होंने सेट बल्लेबाज़ बेथेल को बोल्ड कर पवेलियन लौटाया। इससे पहले मोती ने टॉम बैंटन को क्रीज़ पर नज़रें जमाने का भी मौक़ा नहीं दिया।