लाइव
Updated: Feb 12, 2026, 10:33 AM (39 mins ago)•Published Feb 12, 2026, 10:33 AM
Ind vs Nam, T20 World Cup 2026 Live Score: कैसा होगा भारतीय टीम का एकादश?By ESPNcricinfo स्टाफ़
बुमराह, अभिषेक और वॉशिंगटन चर्चा के केंद्र में
नामीबिया के ख़िलाफ़ भारत अपना दूसरा ग्रुप मुक़ाबला खेलने दिल्ली में उतरेगा। दिल्ली में ही अपना पहला मुक़ाबला खेलते हुए नामीबिया नीदरलैंड्स के ख़िलाफ़ मात्र 156 रन बना पाई और उन्हें नीदरलैंड्स ने काफ़ी आसानी से हरा दिया। हालांकि गुरुवार को वह चोट और बीमारी से जूझ रही भारतीय टीम के सामने अपनी छाप छोड़ना चाहेंगे।
इस मुक़ाबले से पहले जसप्रीत बुमराह, वॉशिंगटन सुंदर और अभिषेक शर्मा चर्चा के केंद्र में हैं। बुमराह अस्वस्थ होने के चलते संयुक्त राज्य अमेरिका के ख़िलाफ़ पहला मुक़ाबला नहीं खेल पाए थे लेकिन मंगलवार को वह अभ्यास करते हुए नज़र आए। न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ चोटिल हुए वॉशिंगटन सुंदर पहले मुक़ाबले के बाद दिल्ली में भारतीय टीम के साथ जुड़ गए और वह भी मंगलवार को अभ्यास करते नज़र आए।
भारतीय सलामी बल्लेबाज़ अभिषेक को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है लेकिन उनके खेलने पर अंतिम फ़ैसला होना अभी बाक़ी है। हालांकि भारत के पास अभी भी एक मज़बूत बल्लेबाज़ी लाइन अप है जिससे निपटना नामीबिया के लिए इतना आसान नहीं होगा।