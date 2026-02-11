T20 विश्व कप (5)
आगामी
18वां मैच, ग्रुप ए (N), दिल्ली, February 12, 2026, T20 विश्व कप
भारत Flagभारत
नामीबिया Flagनामीबिया
कल
1:30 PM

मैच शुरू होना बाक़ी

मैच का सार
प्रीव्यू
आंकड़े
न्यूज़
स्क्वॉड
तालिका
प्रीव्यू

चोट और बीमारी से जूझ रही भारतीय टीम के सामने छोप छोड़ना चाहेगा नामीबिया

सूर्यकुमार यादव और बेर्नार्ड स्कॉट्ज़ पर रहेंगी नज़रें

ESPNcricinfo स्टाफ़
Feb 11, 2026, 2:15 PM • 2 hrs ago
Suryakumar Yadav pushed on in the middle overs, India vs USA, T20 World Cup 2026, Group A, Mumbai, February 7, 2026

Suryakumar Yadav और Bernard Scholtz पर रहेंगी नज़रें  •  ICC via Getty Images

बड़ी तस्वीर: अभिषेक, बुमराह और वॉशिंगटन चर्चा के केंद्र में

नामीबिया के ख़िलाफ़ भारत अपना दूसरा ग्रुप मुक़ाबला खेलने दिल्ली में उतरेगा। दिल्ली में ही अपना पहला मुक़ाबला खेलते हुए नामीबिया नीदरलैंड्स के ख़िलाफ़ मात्र 156 रन बना पाई और उन्हें नीदरलैंड्स ने काफ़ी आसानी से हरा दिया। हालांकि गुरुवार को वह चोट और बीमारी से जूझ रही भारतीय टीम के सामने अपनी छाप छोड़ना चाहेंगे।
इस मुक़ाबले से पहले जसप्रीत बुमराह, वॉशिंगटन सुंदर और अभिषेक शर्मा चर्चा के केंद्र में हैं। बुमराह अस्वस्थ होने के चलते संयुक्त राज्य अमेरिका के ख़िलाफ़ पहला मुक़ाबला नहीं खेल पाए थे लेकिन मंगलवार को वह अभ्यास करते हुए नज़र आए। न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ चोटिल हुए वॉशिंगटन सुंदर पहले मुक़ाबले के बाद दिल्ली में भारतीय टीम के साथ जुड़ गए और वह भी मंगलवार को अभ्यास करते नज़र आए।
भारतीय सलामी बल्लेबाज़ अभिषेक को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है लेकिन उनके खेलने पर अंतिम फ़ैसला होना अभी बाक़ी है। हालांकि भारत के पास अभी भी एक मज़बूत बल्लेबाज़ी लाइन अप है जिससे निपटना नामीबिया के लिए इतना आसान नहीं होगा।

हालिया प्रदर्शन

भारत WWLWW (पिछले पांच मुक़ाबले, हालिया सबसे पहले) नामीबिया LWLWW

बेर्नार्ड स्कॉट्ज़ और सूर्यकुमार यादव पर रहेंगी नज़रें

USA के ख़िलाफ़ मुंबई में जब भारतीय टीम संघर्ष कर रही थी तो सूर्यकुमार यादव की अर्धशतकीय पारी की बदौलत भारत एक मैच जिताऊ स्कोर तक पहुंच पाया। 2025 के ख़राब वर्ष जिसमें सूर्यकुमार एक भी अर्धशतक नहीं लगा पाए, उसके बाद सूर्यकुमार न्यूज़ीलैंड सीरीज़ से ही लय में नज़र आए हैं। सूर्यकुमार के पास इस प्रारूप में भारत की ओर से सबसे ज़्यादा प्लेयर ऑफ़ द मैच अवॉर्ड हैं और उन्होंने विराट कोहली के 16 के आंकड़े को पछाड़ दिया है।
नामीबिया को बेर्नार्ड स्कॉट्ज़ से कुछ वैसे ही प्रदर्शन की उम्मीद होगी जो उन्होंने नीदरलैंड्स के ख़िलाफ़ किया था। 156 के स्कोर का बचाव करते हुए बाएं हाथ के स्पिनर ने ओपनर मैक्स ओ'डाउड का विकेट निकालने के साथ ही चार ओवर में मात्र 27 रन दिए।
Jasprit BumrahWashington SundarAbhishek SharmaSuryakumar YadavBernard ScholtzNamibiaIndiaIndia vs NamibiaICC Men's T20 World Cup

मैच कवरेजसब देखें
बुमराह के लिए कौन जाएगा भारतीय एकादश से बाहर?

बुमराह के लिए कौन जाएगा भारतीय एकादश से बाहर?

नामीबिया कप्तान इरास्मस: हमें लाइट्स के अंडर अभ्यास का मौक़ा नहीं मिला

नामीबिया कप्तान इरास्मस: हमें लाइट्स के अंडर अभ्यास का मौक़ा नहीं मिला

चोट और बीमारी से जूझ रही भारतीय टीम के सामने छोप छोड़ना चाहेगा नामीबिया

चोट और बीमारी से जूझ रही भारतीय टीम के सामने छोप छोड़ना चाहेगा नामीबिया

AskESPNcricinfo Logo
Instant answers to T20 questions