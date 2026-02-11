चोट और बीमारी से जूझ रही भारतीय टीम के सामने छोप छोड़ना चाहेगा नामीबिया

बड़ी तस्वीर: अभिषेक, बुमराह और वॉशिंगटन चर्चा के केंद्र में

हालिया प्रदर्शन

भारत WWLWW (पिछले पांच मुक़ाबले, हालिया सबसे पहले) नामीबिया LWLWW

बेर्नार्ड स्कॉट्ज़ और सूर्यकुमार यादव पर रहेंगी नज़रें