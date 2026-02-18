मैच (9)
Updated: Feb 18, 2026, 12:24 PM (4 mins ago)Published Feb 18, 2026, 10:32 AM

Ind vs Ned Live Score, T20 World Cup 2026: जीत की लय बरक़रार रखने उतरेगा भारत

By ESPNcricinfo स्टाफ़

पिच और परिस्थितियां

अहमदाबाद में अभी तक रनों से भरी पिच ही देखने को मिली है और ऐसे में एक और बड़े स्कोर वाला मुक़ाबला यहां हो सकता है। यहां इस विश्व कप में खेले गए रात के दो मैचों में अभी तक बल्लेबाज़ ही हावी दिखे हैं।

क्या भारत के एकादश में अर्शदीप की होगी वापसी?

कोलंबो में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पिच को देखते हुए कुलदीप यादव को टीम में शामिल किया गया था लेकिन अहमदाबाद में नीदरलैंड्स के ख़िलाफ़ उनकी जगह फ़िर से अर्शदीप सिंह की वापसी हो सकती है।
भारत (संभावित XI) 1 इशान किशन (विकेटकीपर), 2 अभिषेक शर्मा, 3 तिलक वर्मा, 4 सूर्यकुमार यादव (कप्तान), 5 शिवम दुबे, 6 रिंकू सिंह, 7 हार्दिक पंड्या, 8 अक्षर पटेल, 9 अर्शदीप सिंह, 10 वरुण चक्रवर्ती, 11 जसप्रीत बुमराह
पहले तीन मैचों में नीदरलैंड्स ने टिम वैन डर गुगटेन और काइल क्लीन में से एक को ही खिलाया है। पॉल वैन मीकरेन को भी एक ही मैच में खेलने का मौक़ा मिला है और ऐसे में एक बार फ़िर से इन तीनों में कोई दो ही प्लेइंग XI का हिस्सा होगा।
नीदरलैंड्स (संभावित XI): 1 मैक्स ओ'डाउड, 2 माइकल लेविट, 3 बास डी लीडे, 4 कॉलिन एकरमैन, 5 स्कॉट एडवर्ड्स (कप्तान और विकेटकीपर), 6 ज़ैक लायन-काचैट, 7 लोगान वान बीक, 8 आर्यन दत्त, 9 रुलॉफ़ वैन डर मर्व, 10 टिम वैन डर गुगटेन/पॉल वैन मीकरेन, 11 फ़्रेड क्लासन
अभिषेक शर्मा और आर्यन दत्त पर रहेंगी नज़रें

वह दुनिया के बेस्ट T20 बल्लेबाज़ हैं, लेकिन विश्व कप में अभिषेक शर्मा की शुरुआत निराशाजनक रही है। गोल्डन डक, पेट ख़राब, चार गेंदों में डक। हालांकि, ये सारी चीज़ें अभिषेक की स्किल या टेंपरामेंट की कहानी नहीं बयां करती हैं। लेकिन अभिषेक कोशिश करेंगे कि एक अच्छी पारी खेलकर सुपर 8 से पहले ही अपने ऊपर बन रहे दबाव को हटा लें।
विश्व कप के पहले दो मैचों में अभिषेक जिस तरह आउट हुए हैं नीदरलैंड्स उससे जरूर कुछ सीखना चाहेगी। इसी को देखते हुए वे ऑफ़ स्पिनर आर्यन दत्त से गेंदबाज़ी की शुरुआत कराना चाहेंगे। जिस तरह सलमान आग़ा ने अभिषेक को लगातार तीन गेंदों पर बांधा और चौथी पर आउट किया उससे ये भरोसा और भी बढ़ेगा। हालांकि, ये ध्यान रखना होगा कि ये कोलंबो नहीं है और यहां बाउंड्री क्लियर की जा सकती है।
जीत की लय बनाए रखते हुए सुपर 8 में जाना चाहेगा भारत

इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने अच्छे हैं या आपके जीतने की कितनी उम्मीदें या फिर शेड्यूल कैसा है, विश्व कप अपने साथ अलग़ तरह की चुनौतियां लेकर आता है। ख़ास तौर से जब ये आपके घर में हो रहा हो और वह घर ऐसी जगह हो जिसके आस-पास की राजनीति सही नहीं चल रही हो। भारत ने अब तक अपने तीनों मैचों में आसानी से जीत हासिल की है, लेकिन अब तक वे अपने उस अंदाज़ को नहीं दिखा पाए हैं जिसमें वे खेलना चाहते हैं।
इन तीन में से एक ही मैच ऐसा था जिसमें भारत के लिए काफ़ी कुछ दांव पर लगा था। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मैच का भारत के आगे जाने या सुपर 8 में होने वाली भिड़ंत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला था, लेकिन फिर वे इसे हार नहीं सकते थे। टूर्नामेंट जीतने की फेवरिट मानी जा रही टीम वर्तमान परिस्थितियों में यदि अंडरडॉग्स के ख़िलाफ़ हार जाती तो इसका प्रभाव बहुत अधिक होता। हालांकि, इस जीत से भी कुछ अधिक बदलाव नहीं दिखा है।
अब भारत वापस बड़ा स्कोर बनाने की कोशिश करेगा। तीनों मैचों में पहले बल्लेबाज़ी करने के बावजूद भारत अब तक 209 से अधिक का स्कोर नहीं बना सका है। अहमदाबाद में रात वाला मैच उनके लिए परफेक्ट सिनारियो होगा। अहमदाबाद में रात की पिछली पांच में से चार पारियों में 210 से अधिक के स्कोर बने हैं।
नीदरलैंड्स भी यह दिखाने की कोशिश करेगी वे हल्की टीम नहीं हैं। वे पाकिस्तान को हराने के क़रीब थे, लेकिन एक कैच छूटना उन्हें महंगा पड़ गया। नामीबिया को हराने के बाद वे भारत को भी चुनौती देना चाहेंगे। यदि टॉस जीते तो भारत पहले बल्लेबाज़ी करना चाहेगा, लेकिन ये देखना भी दिलचस्प होगा कि क्या नीदरलैंड्स किसी असंभव लक्ष्य से बचने की कोशिश करेगी या नहीं।
