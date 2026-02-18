Ind vs Ned Live Score, T20 World Cup 2026: जीत की लय बरक़रार रखने उतरेगा भारत

इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने अच्छे हैं या आपके जीतने की कितनी उम्मीदें या फिर शेड्यूल कैसा है, विश्व कप अपने साथ अलग़ तरह की चुनौतियां लेकर आता है। ख़ास तौर से जब ये आपके घर में हो रहा हो और वह घर ऐसी जगह हो जिसके आस-पास की राजनीति सही नहीं चल रही हो। भारत ने अब तक अपने तीनों मैचों में आसानी से जीत हासिल की है, लेकिन अब तक वे अपने उस अंदाज़ को नहीं दिखा पाए हैं जिसमें वे खेलना चाहते हैं।

इन तीन में से एक ही मैच ऐसा था जिसमें भारत के लिए काफ़ी कुछ दांव पर लगा था। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मैच का भारत के आगे जाने या सुपर 8 में होने वाली भिड़ंत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला था, लेकिन फिर वे इसे हार नहीं सकते थे। टूर्नामेंट जीतने की फेवरिट मानी जा रही टीम वर्तमान परिस्थितियों में यदि अंडरडॉग्स के ख़िलाफ़ हार जाती तो इसका प्रभाव बहुत अधिक होता। हालांकि, इस जीत से भी कुछ अधिक बदलाव नहीं दिखा है।

अब भारत वापस बड़ा स्कोर बनाने की कोशिश करेगा। तीनों मैचों में पहले बल्लेबाज़ी करने के बावजूद भारत अब तक 209 से अधिक का स्कोर नहीं बना सका है। अहमदाबाद में रात वाला मैच उनके लिए परफेक्ट सिनारियो होगा। अहमदाबाद में रात की पिछली पांच में से चार पारियों में 210 से अधिक के स्कोर बने हैं।