आगामी
36वां मैच, ग्रुप ए (N), अहमदाबाद, February 18, 2026, T20 विश्व कप
भारत Flagभारत
नीदरलैंड्स Flagनीदरलैंड्स
कल
1:30 PM

मैच शुरू होना बाक़ी

प्रीव्यू

जीत की लय बनाए रखते हुए सुपर 8 में जाना चाहेगा भारत

नीदरलैंड्स अपने तेज़ गेंदबाज़ों को रोटेट करना चाहेगा तो वहीं भारत भी अर्शदीप सिंह की करा सकता है वापसी

ESPNcricinfo स्टाफ़
Feb 17, 2026, 10:03 AM • 34 mins ago
Ishan Kishan goes over the in-field, India vs Pakistan, Men's T20 World Cup, Colombo, February 15, 2026

Ishan Kishan ने लगातार दिखाया है आक्रामक अंदाज़  •  Getty Images

बड़ी तस्वीर: आतिशबाजी पर होंगी भारत की निगाहें

इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने अच्छे हैं या आपके जीतने की कितनी उम्मीदें या फिर शेड्यूल कैसा है, विश्व कप अपने साथ अलग़ तरह की चुनौतियां लेकर आता है। ख़ास तौर से जब ये आपके घर में हो रहा हो और वह घर ऐसी जगह हो जिसके आस-पास की राजनीति सही नहीं चल रही हो। भारत ने अब तक अपने तीनों मैचों में आसानी से जीत हासिल की है, लेकिन अब तक वे अपने उस अंदाज़ को नहीं दिखा पाए हैं जिसमें वे खेलना चाहते हैं।
इन तीन में से एक ही मैच ऐसा था जिसमें भारत के लिए काफ़ी कुछ दांव पर लगा था। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मैच का भारत के आगे जाने या सुपर 8 में होने वाली भिड़ंत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला था, लेकिन फिर वे इसे हार नहीं सकते थे। टूर्नामेंट जीतने की फेवरिट मानी जा रही टीम वर्तमान परिस्थितियों में यदि अंडरडॉग्स के ख़िलाफ़ हार जाती तो इसका प्रभाव बहुत अधिक होता।  हालांकि, इस जीत से भी कुछ अधिक बदलाव नहीं दिखा है।
अब भारत वापस बड़ा स्कोर बनाने की कोशिश करेगा। तीनों मैचों में पहले बल्लेबाज़ी करने के बावजूद भारत अब तक 209 से अधिक का स्कोर नहीं बना सका है। अहमदाबाद में रात वाला मैच उनके लिए परफेक्ट सिनारियो होगा। अहमदाबाद में रात की पिछली पांच में से चार पारियों में 210 से अधिक के स्कोर बने हैं।
नीदरलैंड्स भी यह दिखाने की कोशिश करेगी वे हल्की टीम नहीं हैं। वे पाकिस्तान को हराने के क़रीब थे, लेकिन एक कैच छूटना उन्हें महंगा पड़ गया। नामीबिया को हराने के बाद वे भारत को भी चुनौती देना चाहेंगे। यदि टॉस जीते तो भारत पहले बल्लेबाज़ी करना चाहेगा, लेकिन ये देखना भी दिलचस्प होगा कि क्या नीदरलैंड्स किसी असंभव लक्ष्य से बचने की कोशिश करेगी या नहीं।

फ़ॉर्म गाइड

भारत WWWWLW (पिछले पांच पूर्ण T20I मैच, हालिया पहले)
नीदरलैंड्स LWLLL

इन खिलाड़ियों पर होंगी निगाहें

वह दुनिया के बेस्ट T20 बल्लेबाज़ हैं, लेकिन विश्व कप में अभिषेक शर्मा की शुरुआत निराशाजनक रही है। गोल्डन डक, पेट ख़राब, चार गेंदों में डक। हालांकि, ये सारी चीज़ें अभिषेक की स्किल या टेंपरामेंट की कहानी नहीं बयां करती हैं। लेकिन अभिषेक कोशिश करेंगे कि एक अच्छी पारी खेलकर सुपर 8 से पहले ही अपने ऊपर बन रहे दबाव को हटा लें।
विश्व कप के पहले दो मैचों में अभिषेक जिस तरह आउट हुए हैं नीदरलैंड्स उससे जरूर कुछ सीखना चाहेगी। इसी को देखते हुए वे ऑफ़ स्पिनर आर्यन दत्त से गेंदबाज़ी की शुरुआत कराना चाहेंगे। जिस तरह सलमान आग़ा ने अभिषेक को लगातार तीन गेंदों पर बांधा और चौथी पर आउट किया उससे ये भरोसा और भी बढ़ेगा। हालांकि, ये ध्यान रखना होगा कि ये कोलंबो नहीं है और यहां बाउंड्री क्लियर की जा सकती है।
Aryan DuttNetherlandsIndiaIndia vs NetherlandsICC Men's T20 World Cup

