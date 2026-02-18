दुबे के ऑलराउंड खेल से भारत का विजयी अभियान जारी

भारत 193/6 (दुबे 66, सूर्यकुमार 34, वान बीक 3-56, दत्त 2-19) ने नीदरलैंड्स 176/7 (डी लीड 33, वरुण 3-14, दुबे 2-35) को 17 रन से हराया

भारत ने ओस में गेंदबाज़ी की तैयारी के लिए और अपनी बल्लेबाज़ी ताक़त दिखाने के लिए पहले बल्लेबाज़ी चुनी, लेकिन लंबे क़द के ऑफ़ स्पिनर दत्त की कुछ और ही योजना थी। उन्होंने गति में तेज़ गेंदबाज़ी की, बल्लेबाज़ों को जगह नहीं दी और ड्राइव या पुल का कोई मौक़ा नहीं दिया। दो डॉट गेंदों के बाद अभिषेक पीछे गए और मिड ऑन के ऊपर खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद को पूरी तरह टाइम करने से चूक गए।

भारत के फ़ॉर्म में चल रहे बल्लेबाज़ इशान किशन ने अपनी कम लंबाई का इस्तेमाल कर पुल शॉट की कोशिश की, लेकिन दत्त डिगे नहीं। गेंद उनके पैड से टकराकर बाजू पर लगी और फिर लेग स्टंप पर जा लगी। सूर्यकुमार यादव को बाएं हाथ के बल्लेबाज़ों की जोड़ी तोड़ने के लिए ऊपर नहीं भेजने से दत्त को तिलक वर्मा को भी बांधे रखने का मौक़ा मिला।

शुरुआती बल्लेबाज़ों के जल्दी आउट होने के बाद शिवम दुबे ने भारत के लिए शानदार अर्धशतक लगाया। उन्होंने कप्तान सूर्यकुमार के साथ 27 गेंदों में 41 और हार्दिक पंड्या के साथ सिर्फ़ 35 गेंदों में 76 रन जोड़े। दुबे की 31 गेंदों की 66 रनों की पारी में चार चौके और छह छक्के लगाए और डीप मिडविकेट से लॉन्ग ऑन बाउंड्री को निशाना बनाया। दुबे की इस पारी से भारत ने नीदरलैंड्स को 194 रनों का लक्ष्य दिया।

नई गेंद से थोड़ी मदद मिल रही थी और नीदरलैंड्स के सलामी बल्लेबाज़ों का सामना अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह जैसे दो बेहतरीन गेंदबाज़ों से था। बदलाव के तौर पर दोनों ने लगातार चार ओवर तक गेंदबाज़ी की, हवा और सीम दोनों से गेंद को स्विंग कराया, 12 फ़ाल्स शॉट निकलवाए और सिर्फ 22 रन दिए। रन रेट पीछे रहने के कारण नीदरलैंड्स के सलामी बल्लेबाज़ों ने बड़े शॉट खेलने की कोशिश की, जिससे वरुण चक्रवर्ती और पंड्या को अपने पहले ही ओवर में विकेट का स्वाद चखने को मिल मिल गया।

नौवें ओवर तक ही आवश्यक रन रेट 12 से ऊपर चला गया था, तब भारत ने अभिषेक और दुबे को गेंद थमाई, जिससे नीदरलैंड्स की पारी को थोड़ी रफ़्तार मिली।

हालांकि आख़िरी आठ ओवरों में जब उन्हें 100 रन की ज़रूरत थी, तब भारत फिर वरुण के पास लौटा और उन्होंने लगभग हैट्रिक ले लिया। उन्होंने कॉलिन एकरमैन को स्लॉग पर आउट किया, जबकि दत्त को रॉन्ग-वन गेंद पर बोल्ड किया। हैट्रिक गेंद पर वह स्कॉट एडवर्ड्स के डिफ़ेंस को भेदने के लगभग क़रीब पहुंच गए थे, लेकिन चूक गए।