परिणाम
36वां मैच, ग्रुप ए (N), अहमदाबाद, February 18, 2026, T20 विश्व कप

भारत की 17 रन से जीत

shivam-dube
प्लेयर ऑफ़ द मैच
शिवम दुबे
, भारत
66 (31) & 2/35
shivam-dube
क्रिकइंफ़ो बहुमूल्य खिलाड़ी
शिवम दुबे
, भारत
90.64 ptsप्रभाव
रिपोर्ट

दुबे के ऑलराउंड खेल से भारत का विजयी अभियान जारी

यह T20 विश्व कप में भारतीय टीम की लगातार 12वीं जीत है

ESPNcricinfo स्टाफ़
Feb 18, 2026, 5:57 PM • 1 hr ago
1:47

अभिषेक शर्मा ने बना दिया शून्य का ऐसा अनचाहा रिकॉर्ड जो कर देगा आपको हैरान

भारत 193/6 (दुबे 66, सूर्यकुमार 34, वान बीक 3-56, दत्त 2-19) ने नीदरलैंड्स 176/7 (डी लीड 33, वरुण 3-14, दुबे 2-35) को 17 रन से हराया
300 तो नहीं, 200 भी नहीं, लेकिन एक बार फिर यह साफ़ हो गया कि भारत इस T20 विश्व कप में क्यों प्रबल दावेदार है। काली मिट्टी की धीमी पिच पर नीदरलैंड्स ने एक कैच छोड़ने के अलावा बहुत कम ग़लतियां कीं, फिर भी भारत ने 193 रन बनाए और उसे सफलतापूर्वक बचाते हुए T20 विश्व कप में अपनी लगातार जीत के सिलसिले को 12 मैच तक पहुंचा दिया।
नीदरलैंड्स के ऑफ़ स्पिनर आर्यन दत्त ने भारत के ऊपरी क्रम के तीन बाएं हाथ के बल्लेबाज़ों पर बढ़त बनाई और अभिषेक शर्मा इस टूर्नामेंट में लगातार तीसरी बार शून्य पर आउट हुए। उनके तेज़ गेंदबाज़ों ने भारतीय बल्लेबाज़ों को रनों की रफ़्तार को बढ़ाने नहीं दिया, 15 ओवर के बाद रन रेट को आठ से कम रखा, लेकिन शिवम दुबे की 30 गेंदों पर 66 रन की पारी ने गेंदबाज़ों को आरामदायक जीत के लिए पर्याप्त स्कोर दे दिया।
भारत ने ओस में गेंदबाज़ी की तैयारी के लिए और अपनी बल्लेबाज़ी ताक़त दिखाने के लिए पहले बल्लेबाज़ी चुनी, लेकिन लंबे क़द के ऑफ़ स्पिनर दत्त की कुछ और ही योजना थी। उन्होंने गति में तेज़ गेंदबाज़ी की, बल्लेबाज़ों को जगह नहीं दी और ड्राइव या पुल का कोई मौक़ा नहीं दिया। दो डॉट गेंदों के बाद अभिषेक पीछे गए और मिड ऑन के ऊपर खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद को पूरी तरह टाइम करने से चूक गए।
भारत के फ़ॉर्म में चल रहे बल्लेबाज़ इशान किशन ने अपनी कम लंबाई का इस्तेमाल कर पुल शॉट की कोशिश की, लेकिन दत्त डिगे नहीं। गेंद उनके पैड से टकराकर बाजू पर लगी और फिर लेग स्टंप पर जा लगी। सूर्यकुमार यादव को बाएं हाथ के बल्लेबाज़ों की जोड़ी तोड़ने के लिए ऊपर नहीं भेजने से दत्त को तिलक वर्मा को भी बांधे रखने का मौक़ा मिला।
शुरुआती बल्लेबाज़ों के जल्दी आउट होने के बाद शिवम दुबे ने भारत के लिए शानदार अर्धशतक लगाया। उन्होंने कप्तान सूर्यकुमार के साथ 27 गेंदों में 41 और हार्दिक पंड्या के साथ सिर्फ़ 35 गेंदों में 76 रन जोड़े। दुबे की 31 गेंदों की 66 रनों की पारी में चार चौके और छह छक्के लगाए और डीप मिडविकेट से लॉन्ग ऑन बाउंड्री को निशाना बनाया। दुबे की इस पारी से भारत ने नीदरलैंड्स को 194 रनों का लक्ष्य दिया।
नई गेंद से थोड़ी मदद मिल रही थी और नीदरलैंड्स के सलामी बल्लेबाज़ों का सामना अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह जैसे दो बेहतरीन गेंदबाज़ों से था। बदलाव के तौर पर दोनों ने लगातार चार ओवर तक गेंदबाज़ी की, हवा और सीम दोनों से गेंद को स्विंग कराया, 12 फ़ाल्स शॉट निकलवाए और सिर्फ 22 रन दिए। रन रेट पीछे रहने के कारण नीदरलैंड्स के सलामी बल्लेबाज़ों ने बड़े शॉट खेलने की कोशिश की, जिससे वरुण चक्रवर्ती और पंड्या को अपने पहले ही ओवर में विकेट का स्वाद चखने को मिल मिल गया।
नौवें ओवर तक ही आवश्यक रन रेट 12 से ऊपर चला गया था, तब भारत ने अभिषेक और दुबे को गेंद थमाई, जिससे नीदरलैंड्स की पारी को थोड़ी रफ़्तार मिली।
हालांकि आख़िरी आठ ओवरों में जब उन्हें 100 रन की ज़रूरत थी, तब भारत फिर वरुण के पास लौटा और उन्होंने लगभग हैट्रिक ले लिया। उन्होंने कॉलिन एकरमैन को स्लॉग पर आउट किया, जबकि दत्त को रॉन्ग-वन गेंद पर बोल्ड किया। हैट्रिक गेंद पर वह स्कॉट एडवर्ड्स के डिफ़ेंस को भेदने के लगभग क़रीब पहुंच गए थे, लेकिन चूक गए।
दुबे ने अपने पहले नौ गेंदों में 23 रन दे दिए थे, लेकिन बाद में उन्होंने वाइड लाइन का सही इस्तेमाल किया और 14वें ओवर के अंत में बास डी लीडे को फ़ाइन शॉर्ट थर्ड पर कैच कराया। इसके साथ ही मुक़ाबले में लगभग औपचारिकता बची थी, जिसे दोनों टीमों ने पूरा किया।
दुबे के ऑलराउंड खेल से भारत का विजयी अभियान जारी

T20 World Cup 2026 Ind vs Ned: दो बदलावों के साथ भारत की पहले बल्लेबाज़ी

Ind vs Ned T20 World Cup 2026 highlights: दुबे के ऑलराउंड प्रदर्शन से भारत का विजयी रथ जारी

क्या कुलदीप की जगह होगी अर्शदीप की प्लेइंग XI में वापसी?

