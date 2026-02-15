मैच (7)
Updated: Feb 15, 2026, 11:45 AM (6 mins ago)Published Feb 15, 2026, 9:58 AM

India vs Pakistan Live Score, T20 World Cup 2026: बारिश नदारद और कोलंबो अभिषेक शर्मा बनाम शाहीन अफ़रीदी के लिए तैयार

By ESPNcricinfo स्टाफ़

पाकिस्तान की टीम पहुंची

इस समय कोलंबो में मौजूद हमारे सहयोगी नागराज गोलापुड़ी बता रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम आर प्रेमदासा स्टेडियम पहुंच चुकी है।

क्या तीन स्पिनरों के साथ उतरेगा भारत?

कोलंबो में अभिषेक शर्मा और शाहीन शाह अफ़रीदी के बीच गेंद और बल्ले का ज़ोरदार मुक़ाबला देखने का इंतज़ार सभी को है लेकिन यह भी देखना दिलचस्प होगा कि क्या भारत तीन स्पिनरों के साथ उतरने का फ़ैसला करता है। इसके साथ ही पाकिस्तान का एकादश कैसा होगा? क्या फ़ख़र ज़मान को एकादश में शामिल किया जाएगा?
टीम न्यूज़ और संभावित एकादश
अभिषेक शर्मा मुक़ाबले के लिए रिकवर कर चुके हैं और वह संजू सैमसन की जगह पर एकादश में शामिल हो सकते हैं। भारत एक अतिरिक्त स्पिनर के साथ मैदान में उतर सकता है, इसका मतलब है कि वॉशिंगटन सुंदर या कुलदीप यादव में से कोई एक अर्शदीप सिंह की जगह एकादश में शामिल हो सकता है।
भारत: (संभावित) 1 इशान किशन (विकेटकीपर), 2 अभिषेक शर्मा, 3 तिलक वर्मा, 4 सूर्यकुमार यादव (कप्तान), 5 शिवम दुबे, 6 रिंकू सिंह, 7 हार्दिक पंड्या, 8 अक्षर पटेल, 9 कुलदीप यादव, 10 वरुण चक्रवर्ती, 11 मोहम्मद सिराज
पाकिस्तान ने मध्य क्रम में अब तक बाबर आज़म पर भरोसा जताया है और USA के ख़िलाफ़ उन्होंने अच्छा प्रदर्शन भी किया था। ऐसी संभावना है कि उस्मान ख़ान के विकल्प के तौर पर फ़ख़र ज़मान को एकादश में शामिल किया जाए, जिसके परिणामस्वरूप साहिबज़ादा फ़रहान विकेटकीपर की भूमिका अदा कर सकते हैं।
पाकिस्तान: (संभावित) 1 साहिबज़ादा फ़रहान (विकेटकीपर), 2 सईम अयूब, 3 सलमान अली आग़ा (कप्तान), 4 बाबर आज़म, 5 शादाब ख़ान, 6 उस्मान ख़ान/फ़ख़र ज़मान, 7 मोहम्मद नवाज़, 8 फ़हीम अशरफ़, 9 शाहीन शाह अफ़रीदी, 10 उस्मान तारिक़, 11 अबरार अहमद

मैदान का आकार कैसा है?

आर प्रेमदासा स्टेडियम में आज का मुक़ाबला पिच नंबर चार पर खेला जाएगा। नीयर एंड से बल्लेबाज़ की जगह से सीधी बाउंड्री 84 मीटर है, दाएं हाथ के बल्लेबाज़ के लिए ऑफ़ साइड में स्क्वायर बाउंड्री 70 मीटर जबकि लेग साइड में स्क्वायर बाउंड्री 74 मीटर है। डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री 81 मीटर जबकि काऊ कॉर्नर बाउंड्री 86 मीटर है।
चार मैच-अप जो तय कर सकते हैं मैच का परिणाम

  • जसप्रीत बुमराह बनाम साहिबज़ादा फ़रहान
  • शाहीन शाह अफ़रीदी बनाम अभिषेक शर्मा
  • सईम अयूब बनाम इशान किशन
  • सूर्यकुमार यादव बनाम अबरार अहमद
क्या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अपनी रणनीति बदलेगा भारत?

T20 विश्व कप में भारत का पाकिस्तान के सामने रिकॉर्ड 7-1 का है। पिछले साल एशिया कप में भी भारत ने पाकिस्तान को तीनों मुक़ाबले हराए थे। लेकिन इस मुक़ाबले से पहले ख़ासकर पाकिस्तान के मिस्ट्री स्पिनर उस्मान तारीक़ चर्चा का विषय बने हुए हैं। क्या स्पिन का खेल मुक़ाबले में रोमांच पैदा कर पाएगा? और क्या भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अपनी रणनीति बदलेगा? उस्मान तारीक़ की गेंदों की काट क्या है? पूरा विश्लेषण आप यहां पढ़ सकते हैं।

मौसम अपडेट

कोलंबो में मौजूद हमारे साथ नागराज ने बताया कि प्रशंसकों के लिए सबसे अहम बात मौसम होती है और टॉस से लगभग तीन घंटे पहले अच्छी ख़बर यह है कि मौसम साफ है। आज दोपहर तापमान शुरुआती तीस डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा, लेकिन समुद्र से आती हल्की हवा मौसम को सुखद बना रही है। मैं स्थानीय नहीं हूं, इसलिए यह नहीं कह सकता कि पूर्वानुमान अचानक बदल सकता है या नहीं, लेकिन उम्मीद है सब ठीक रहेगा।
आज के मुक़ाबले को लेकर मौसम के पूर्वानुमान के बारे में आप यहां पढ़ सकते हैं।
बड़ी तस्वीर

इस मुक़ाबले का हर एक पहलू अपने आप में ही एक बड़ी तस्वीर है। भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने एशिया कप में तीन जीत में से दूसरी जीत के बाद भारत-पाकिस्तान मुक़ाबले को अब राइवलरी मानने से इनकार कर दिया था। भारत बतौर टीम पाकिस्तान की तुलना में मज़बूत है लेकिन कोलंबो में एक बार फिर इस मुक़ाबले के लिए भाड़ी भीड़ के एकत्रित होने की पूरी उम्मीद है।
भारत के पास इस मुक़ाबले से पहले मनोवैज्ञानिक बढ़त भी हासिल है, एशिया कप में तीनों मुक़ाबले भारत ने जीते थे और T20 विश्व कप में भारत का 7-1 से जीत का रिकॉर्ड भी है। एशिया कप में उन्होंने पहला मुक़ाबला गेंद और दूसरा बल्ले से जीता था और फ़ाइनल उन्होंने दिमाग़ से जीता था।
T20 क्रिकेट में भारत सबसे विस्फोटक बल्लेबाज़ी वाली टीम है, उनका मध्य क्रम भी मज़बूत है और स्पिन भी विश्व स्तरीय है। तेज़ गेंदबाज़ी में तो उनके पास जसप्रीत बुमराह तो हैं ही।T20 विश्व कप 2021 में भारत को हराने के बाद 2022 में मेलबर्न में और 2024 में न्यू यॉर्क में पाकिस्तान के हाथों से मुक़ाबला फिसल गया। पाकिस्तान के सामने मौक़ों को भुनाने की चुनौती भी होगी।
