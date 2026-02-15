India vs Pakistan Live Score, T20 World Cup 2026: बारिश नदारद और कोलंबो अभिषेक शर्मा बनाम शाहीन अफ़रीदी के लिए तैयार

Feb 15, 2026, 11:34 AM • 17m ago क्या तीन स्पिनरों के साथ उतरेगा भारत?

कोलंबो में अभिषेक शर्मा और शाहीन शाह अफ़रीदी के बीच गेंद और बल्ले का ज़ोरदार मुक़ाबला देखने का इंतज़ार सभी को है लेकिन यह भी देखना दिलचस्प होगा कि क्या भारत तीन स्पिनरों के साथ उतरने का फ़ैसला करता है। इसके साथ ही पाकिस्तान का एकादश कैसा होगा? क्या फ़ख़र ज़मान को एकादश में शामिल किया जाएगा?

टीम न्यूज़ और संभावित एकादश

अभिषेक शर्मा मुक़ाबले के लिए रिकवर कर चुके हैं और वह संजू सैमसन की जगह पर एकादश में शामिल हो सकते हैं। भारत एक अतिरिक्त स्पिनर के साथ मैदान में उतर सकता है, इसका मतलब है कि वॉशिंगटन सुंदर या कुलदीप यादव में से कोई एक अर्शदीप सिंह की जगह एकादश में शामिल हो सकता है।

भारत: (संभावित) 1 इशान किशन (विकेटकीपर), 2 अभिषेक शर्मा, 3 तिलक वर्मा, 4 सूर्यकुमार यादव (कप्तान), 5 शिवम दुबे, 6 रिंकू सिंह, 7 हार्दिक पंड्या, 8 अक्षर पटेल, 9 कुलदीप यादव, 10 वरुण चक्रवर्ती, 11 मोहम्मद सिराज

पाकिस्तान ने मध्य क्रम में अब तक बाबर आज़म पर भरोसा जताया है और USA के ख़िलाफ़ उन्होंने अच्छा प्रदर्शन भी किया था। ऐसी संभावना है कि उस्मान ख़ान के विकल्प के तौर पर फ़ख़र ज़मान को एकादश में शामिल किया जाए, जिसके परिणामस्वरूप साहिबज़ादा फ़रहान विकेटकीपर की भूमिका अदा कर सकते हैं।