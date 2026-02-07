IND vs USA, T20 World cup 2026 live : जीत के साथ आगाज़ करना चाहेगा भारत

संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) की टीम में सिर्फ़ चार ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका जन्म वहीं हुआ हो और वह भी वहां के प्रवासियों के ही बच्चे हैं। इसके अलावा 11 खिलाड़ी विदेशी मूल के हैं। उन 11 में से तीन खिलाड़ियों का जन्म पाकिस्तान में हुआ था। कप्तान मोनांक पटेल के अलावा चार और खिलाड़ियों का जन्म भारत में हुआ था। मोनांक ने हाल ही में PTI से बार करते हुए कहा था कि जब आप USA के लिए खेल रहे हैं तो कोई भारतीय या पाकिस्तानी नहीं रहता।

भारतीय, पाकिस्तानी, साउथ अफ़्रीकी और श्रीलंका के प्रवासियों से भरी इस USA की टीम का सामना T20 विश्व कप के पहले मैच में भारतीय टीम के ख़िलाफ़ होगा।