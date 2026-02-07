मैच (9)
T20 विश्व कप (2)
रणजी ट्रॉफ़ी (4)
Sheffield Shield (3)
लाइव
Updated: Feb 7, 2026, 10:49 AM (52 mins ago)Published Feb 7, 2026, 10:29 AM

IND vs USA, T20 World cup 2026 live : जीत के साथ आगाज़ करना चाहेगा भारत

By ESPNcricinfo स्टाफ़

हर्षित राणा विश्व कप से बाहर

भारतीय तेज़ गेंदबाज़ हर्षित राणा घुटने की चोट के चलते विश्व कप से बाहर हो गए हैं। राणा को साउथ अफ़्रीका के ख़िलाफ़ अभ्यास मैच के दौरान चोट लगी थी। राणा की जगह मोहम्मद सिराज को भारतीय दल में शामिल किया गया है। सिराज ने अंतिम T20I जुलाई 2024 में श्रीलंका के ख़िलाफ़ खेला था। आप पूरी ख़बर यहां पढ़ सकते हैं।
भारतीय दल : सूर्यकुमार यादव(कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), इशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल (उपकप्तान), रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, वॉशिंगटन सुंदर, मोहम्मद सिराज

सूर्यकुमार: घर पर खेलने का दबाव तो होता ही है

भारत से इस विश्व कप में विशेष तौर पर उम्मीदें हैं क्योंकि यह विश्व कप भारत में ही खेला जाना है। भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने भी घर पर विश्व कप खेलने के दबाव से इनकार नहीं किया।

भारत के पहले मैच की बड़ी तस्वीर

संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) की टीम में सिर्फ़ चार ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका जन्म वहीं हुआ हो और वह भी वहां के प्रवासियों के ही बच्चे हैं। इसके अलावा 11 खिलाड़ी विदेशी मूल के हैं। उन 11 में से तीन खिलाड़ियों का जन्म पाकिस्तान में हुआ था। कप्तान मोनांक पटेल के अलावा चार और खिलाड़ियों का जन्म भारत में हुआ था। मोनांक ने हाल ही में PTI से बार करते हुए कहा था कि जब आप USA के लिए खेल रहे हैं तो कोई भारतीय या पाकिस्तानी नहीं रहता।
भारतीय, पाकिस्तानी, साउथ अफ़्रीकी और श्रीलंका के प्रवासियों से भरी इस USA की टीम का सामना T20 विश्व कप के पहले मैच में भारतीय टीम के ख़िलाफ़ होगा।
सभी राजनितिक उठापटक के बीच यह ध्यान देने वाली बात है कि भारतीय टीम का जिस तरह से पिछले कुछ समय में T20 में वर्चस्व रहा है उसकी उतनी तारीफ़ नहीं की जाती है। T20 विश्व कप के पिछले नौ संस्करणों में अभी तक किसी टीम ने अपने ख़िताब का बचाव नहीं किया है। शनिवार को वानखड़े स्टेडियम (जहां भारतीय टीम ने 2011 वनडे विश्व कप का ख़िताब जीता था) में भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत करेगी और एक महीने में वह पहली टीम भी बन सकती है जो शायद अपने ख़िताब का बचाव कर ले।
मैच कवरेजसब देखें
IND vs USA, T20 World cup 2026 live : जीत के साथ आगाज़ करना चाहेगा भारत

IND vs USA, T20 World cup 2026 live : जीत के साथ आगाज़ करना चाहेगा भारत

सूर्यकुमार: घर पर खेलने का दबाव तो होता ही है

सूर्यकुमार: घर पर खेलने का दबाव तो होता ही है

T20 विश्व कप 2026 से हर्षित राणा बाहर, सिराज भारतीय दल में शामिल

T20 विश्व कप 2026 से हर्षित राणा बाहर, सिराज भारतीय दल में शामिल

T20 विश्व कप के पहले मैच में कैसी रहेगी भारतीय टीम की प्लेइंग XI?

T20 विश्व कप के पहले मैच में कैसी रहेगी भारतीय टीम की प्लेइंग XI?

AskESPNcricinfo Logo
Instant answers to T20 questions