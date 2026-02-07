सूर्यकुमार और गेंदबाज़ों की मदद से भारत की जीत से शुरुआत

भारत 161/9 (सूर्यकुमार 84*, वान शाल्कविक 4-25, हरमीत 2-26) ने USA 132/8 (रांजने 37, कृष्णमूर्ति 37, सिराज 3-29, अर्शदीप 2-18) को 29 रन से हराया

जब USA ने भारत को पहले बल्लेबाज़ी के लिए बुलाया, तो चर्चा 300 के आसपास घूमने लगी। वजह भी थी। पिछले विश्व कप के बाद से भारत तीन बार 250 से ऊपर जा चुका है और यहां एक आम तौर पर बल्लेबाज़ी के अनुकूल पिच, छोटा मैदान और सामने एक एसोसिएट टीम थी।

शैडली वान शाल्कविइक की शुरुआती विकेटों ने भारत को संकट में डाला • ICC via Getty Images

जैसे ही भारत ने हाथ खोलना शुरू किया, अली ख़ान डाइव लगाते हुए चोटिल हो गए। रांजने ने उनकी जगह गेंदबाज़ी संभाली, अच्छी गेंदबाज़ी की और फिर वह भी फ़ॉलो-थ्रू में डाइव लगाते हुए चोटिल हो गए। इसके बाद सूर्यकुमार ने 20वां ओवर पूरी तरह लूट लिया, जो सौरभ नेत्रवलकर ने डाला। वह अब T20 विश्व कप मैच में सबसे ज़्यादा रन देने का रिकॉर्ड रखते हैं और उन्होंने अपने चार ओवर के स्पेल में 65 रन दिए।

मोहम्मद सिराज ने तीन विकेट लेकर पारी समाप्त की • ICC via Getty Images

सिराज आए और दो साल बाद अपना पहला T20I खेलते हुए चौथी गेंद पर ही बड़े हिटर ऐंड्रियस गौस को पवेलियन वापस भेज दिया। अर्शदीप सिंह ने पहले ओवर में बल्ले से एक भी रन नहीं देकर माहौल बनाया और फिर अगले ओवर में विपक्षी कप्तान मोनांक पटेल का विकेट ले लिया। सिराज ने तीसरा विकेट भी उसी ढंग से लिया, जब उन्होंने साई तेजा एम को शॉर्ट मिडविकेट पर कैच कराया। पिच के धीमे होने के कारण तीनों शॉट थोड़े मिसटाइम हुए।