Ireland vs Oman LIVE Cricket Score, T20 World Cup 2026: दोनों टीमों की नज़रें पहली जीत पर

हैरी टेक्टर आयरलैंड के मध्य क्रम का स्तंभ हैं और उन्हें टीम के भावी कप्तान के तौर पर भी देखा जाता है। ओमान के ख़िलाफ़ कोलंबो में परिस्थितियों में ख़ुद को ढाल लेने की उनकी क्षमता टीम के लिए काफ़ी अहम होगी। स्टर्लिंग के बाहर होने के चलते टेक्टर पर अतिरिक्त ज़िम्मेदारी भी होगी। उन्होंने श्रीलंका के ख़िलाफ़ 40 रनों की पारी खेलकर टूर्नामेंट की अच्छी शुरुआत की थी लेकिन ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ शून्य पर आउट होने के चलते वह एक बार फिर रन की तलाश में होंगे।