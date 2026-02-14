Ireland vs Oman LIVE Cricket Score, T20 World Cup 2026: दोनों टीमों की नज़रें पहली जीत पर

मैच (9)
Updated: Feb 14, 2026, 4:11 AM (2 mins ago)Published Feb 14, 2026, 2:49 AM

By ESPNcricinfo स्टाफ़

टेक्टर और नदीम पर रहेंगी नज़रें

हैरी टेक्टर आयरलैंड के मध्य क्रम का स्तंभ हैं और उन्हें टीम के भावी कप्तान के तौर पर भी देखा जाता है। ओमान के ख़िलाफ़ कोलंबो में परिस्थितियों में ख़ुद को ढाल लेने की उनकी क्षमता टीम के लिए काफ़ी अहम होगी। स्टर्लिंग के बाहर होने के चलते टेक्टर पर अतिरिक्त ज़िम्मेदारी भी होगी। उन्होंने श्रीलंका के ख़िलाफ़ 40 रनों की पारी खेलकर टूर्नामेंट की अच्छी शुरुआत की थी लेकिन ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ शून्य पर आउट होने के चलते वह एक बार फिर रन की तलाश में होंगे।
श्रीलंका के ख़िलाफ़ नाबाद 53 रनों की पारी खेलने वाले मोहम्मद नदीम विश्व कप में अर्धशतक लगाने वाले सबसे उम्रदराज़ खिलाड़ी भी बन गए और पहला मुक़ाबला न खेलने के बाद उन्होंने ओमान के मध्य क्रम में अपनी जगह सुनिश्चित कर ली है। आयरलैंड के ख़िलाफ़ पारी को एंकर करने की उनकी क्षमता ओमान के लिए काफ़ी अहम होगी।

मैच प्रीव्यू

ओमान और आयरलैंड दोनों को ही अपने दोनों मुक़ाबलों में हार मिली है और दोनों टीमें टूर्नामेंट से लगभग बाहर हैं। टूर्नामेंट में अब तक दोनों ही टीमों ने अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं दिया है। लिहाज़ा शनिवार को SSC मैदान पर उनकी इज़्ज़त दांव पर होगी। पढ़िए पूरा मैच प्रीव्यू
