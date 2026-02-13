पहली जीत की तलाश में उतरेंगे आयरलैंड और ओमान

बड़ी तस्वीर: आयरलैंड का पलड़ा भारी

आयरलैंड ने T20I में ओमान को चार मुक़ाबले हराए हैं जबकि ओमान को दो में जीत हासिल हुई है, इसलिए कह सकते हैं कि आयरलैंड का पलड़ा भारी है। पिछली तीन भिड़ंत में तीनों ही आयरलैंड के नाम ही रही है। हालांकि 2016 के विश्व कप में जब इन दो टीमों का आमना-सामना हुआ था तब ओमान को जीत हासिल हुई थी।

हालिया प्रदर्शन

आयरलैंड LLWWL

ओमान LLWWL

टेक्टर और नदीम पर रहेंगी नज़रें

श्रीलंका के ख़िलाफ़ नाबाद 53 रनों की पारी खेलने वाले मोहम्मद नदीम विश्व कप में अर्धशतक लगाने वाले सबसे उम्रदराज़ खिलाड़ी भी बन गए और पहला मुक़ाबला न खेलने के बाद उन्होंने ओमान के मध्य क्रम में अपनी जगह सुनिश्चित कर ली है। आयरलैंड के ख़िलाफ़ पारी को एंकर करने की उनकी क्षमता ओमान के लिए काफ़ी अहम होगी।

टीम न्यूज़ और संभावित एकादश

सैम टोप्पिंग को आयरलैंड के रिप्लेसमेंट के तौर पर आयरलैंड के दल में जगह मिली है और वह अंतरराष्ट्रीय डेब्यू कर सकते हैं, हालांकि टिम टेक्टर को भी आयरलैंड के एकादश में जगह मिल सकती है। जॉश लिटिल भी एकादश में वापसी कर सकते हैं।

आयरलैंड (संभावित): 1 टिम टेक्टर, 2 रॉस ऐडेर, 3 हैरी टेक्टर, 4 लोरान टकर (कप्तान और विकेटकीपर), 5 कर्टिस कैम्फ़र, 6 बेन कलिट्ज़, 7 जॉर्ज डॉकरेल, 8 गैरेथ डेलेनी, 9 मार्क ऐडेर, 10 बैरी मैकगार्थी/जॉश लिटिल, 11 मैथ्यू हम्फ़्रीज़

ओमान के एकादश में जय ओडेडरा और शकील अहमद में से किसी एक को जगह मिल सकती है।

ओमान (संभावित) : 1 जतिंदर सिंह (कप्तान), 2 आमिर कलीम, 3 हम्मद मिर्ज़ा, 4 वसीम अली, 5 मोहम्मद नदीम, 6 जितेन रामानंदी, 7 विनायक शुक्ला (विकेटकीपर), 8 सुफ़यान महमूद, 9 नदीम ख़ान, 10 शाह फ़ैसल, 11 जय ओडेडरा/शकील अहमद

पिच और परिस्थितियां