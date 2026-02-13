मैच (11)
T20 विश्व कप (5)
SA Women vs PAK Women (1)
AUS Women vs IND Women (1)
Rising Stars (4)
आगामी
22वां मैच, ग्रुप बी, कोलंबो (SSC), February 14, 2026, T20 विश्व कप
आयरलैंड Flagआयरलैंड
ओमान Flagओमान
कल
5:30 AM

मैच शुरू होना बाक़ी

मैच का सार
प्रीव्यू
आंकड़े
न्यूज़
स्क्वॉड
तालिका
प्रीव्यू

पहली जीत की तलाश में उतरेंगे आयरलैंड और ओमान

T20I में आयरलैंड का ओमान पर पलड़ा भारी रहा है लेकिन 2016 के T20 विश्व कप में ओमान को जीत मिली थी

ESPNcricinfo स्टाफ़
Feb 13, 2026, 3:48 PM • 53 mins ago
Harry Tector made 40 off 34, Sri Lanka vs Ireland, Men's T20 World Cup, Colombo, February 8, 2026

Harry Tector पर अतिरिक्त ज़िम्मेदारी होगी  •  Sportsfile/Getty Images

बड़ी तस्वीर: आयरलैंड का पलड़ा भारी

ओमान और आयरलैंड दोनों को ही अपने दोनों मुक़ाबलों में हार मिली है और दोनों टीमें टूर्नामेंट से लगभग बाहर हैं। टूर्नामेंट में अब तक दोनों ही टीमों ने अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं दिया है। लिहाज़ा शनिवार को SSC मैदान पर उनकी इज़्ज़त दांव पर होगी।
आयरलैंड ने T20I में ओमान को चार मुक़ाबले हराए हैं जबकि ओमान को दो में जीत हासिल हुई है, इसलिए कह सकते हैं कि आयरलैंड का पलड़ा भारी है। पिछली तीन भिड़ंत में तीनों ही आयरलैंड के नाम ही रही है। हालांकि 2016 के विश्व कप में जब इन दो टीमों का आमना-सामना हुआ था तब ओमान को जीत हासिल हुई थी।

हालिया प्रदर्शन

आयरलैंड LLWWL
ओमान LLWWL

टेक्टर और नदीम पर रहेंगी नज़रें

हेरी टेक्टर आयरलैंड के मध्य क्रम का स्तंभ हैं और उन्हें टीम के भावी कप्तान के तौर पर भी देखा जाता है। ओमान के ख़िलाफ़ कोलंबो में परिस्थितियों में ख़ुद को ढाल लेने की उनकी क्षमता टीम के लिए काफ़ी अहम होगी। स्टर्लिंग के बाहर होने के चलते टेक्टर पर अतिरिक्त ज़िम्मेदारी भी होगी। उन्होंने श्रीलंका के ख़िलाफ़ 40 रनों की पारी खेलकर टूर्नामेंट की अच्छी शुरुआत की थी लेकिन ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ शून्य पर आउट होने के चलते वह एक बार फिर रन की तलाश में होंगे।
श्रीलंका के ख़िलाफ़ नाबाद 53 रनों की पारी खेलने वाले मोहम्मद नदीम विश्व कप में अर्धशतक लगाने वाले सबसे उम्रदराज़ खिलाड़ी भी बन गए और पहला मुक़ाबला न खेलने के बाद उन्होंने ओमान के मध्य क्रम में अपनी जगह सुनिश्चित कर ली है। आयरलैंड के ख़िलाफ़ पारी को एंकर करने की उनकी क्षमता ओमान के लिए काफ़ी अहम होगी।

टीम न्यूज़ और संभावित एकादश

सैम टोप्पिंग को आयरलैंड के रिप्लेसमेंट के तौर पर आयरलैंड के दल में जगह मिली है और वह अंतरराष्ट्रीय डेब्यू कर सकते हैं, हालांकि टिम टेक्टर को भी आयरलैंड के एकादश में जगह मिल सकती है। जॉश लिटिल भी एकादश में वापसी कर सकते हैं।
आयरलैंड (संभावित): 1 टिम टेक्टर, 2 रॉस ऐडेर, 3 हैरी टेक्टर, 4 लोरान टकर (कप्तान और विकेटकीपर), 5 कर्टिस कैम्फ़र, 6 बेन कलिट्ज़, 7 जॉर्ज डॉकरेल, 8 गैरेथ डेलेनी, 9 मार्क ऐडेर, 10 बैरी मैकगार्थी/जॉश लिटिल, 11 मैथ्यू हम्फ़्रीज़
ओमान के एकादश में जय ओडेडरा और शकील अहमद में से किसी एक को जगह मिल सकती है।
ओमान (संभावित) : 1 जतिंदर सिंह (कप्तान), 2 आमिर कलीम, 3 हम्मद मिर्ज़ा, 4 वसीम अली, 5 मोहम्मद नदीम, 6 जितेन रामानंदी, 7 विनायक शुक्ला (विकेटकीपर), 8 सुफ़यान महमूद, 9 नदीम ख़ान, 10 शाह फ़ैसल, 11 जय ओडेडरा/शकील अहमद

पिच और परिस्थितियां

SSC में बल्ले और गेंद के बीच अच्छी जंग देखने को मिली है, शनिवार को भी ऐसा ही होने की उम्मीद है। शुरुआत में तेज़ गेंदबाज़ों को मदद मिलेगी, फिर पिच बल्लेबाज़ी के लिए अनुकूल हो जाएगी और बाद में स्पिनरों को मदद मिल सकती है।
OmanIrelandIreland vs OmanICC Men's T20 World Cup

मैच कवरेजसब देखें
AskESPNcricinfo Logo
Instant answers to T20 questions