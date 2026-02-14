टकर की कप्तानी पारी से आयरलैंड ने दर्ज की T20 विश्व कप 2026 की पहली जीत

उन्होंने ना सिर्फ़ बल्लेबाज़ी में 96 रन बनाए बल्कि विकेट के पीछे से बेहतरीन कप्तानी भी की। उन्होंने 96 रन पर नाबाद रहते हुए अपनी शतक का भी फ़िक़्र नहीं किया बल्कि दूसरी तरफ़ बेहतरीन ढंग से खेल रहे जॉर्ज डॉकरेल को अंतिम ओवरों में शॉट खेलने की पूरी छूट दी।

ओमान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाज़ी का फ़ैसला किया और उनके बाएं हाथ के स्पिनर शकील अहमद ने तीन विकेट लेकर आयरलैंड की शुरुआती बल्लेबाज़ी को हिला दिया। हालांकि कप्तान लोर्कान टकर की 51 गेंदों में 94 रनों की पारी की बदौलत आयरलैंड ने पांच विकेट पर 235 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया।

ओमान ने शुरुआत से ही स्पिन गेंदबाजी का सहारा लिया। पावरप्ले के छह ओवरों में से पांच ओवर स्पिनरों ने डाले। यह रणनीति शुरुआत में सफल रही क्योंकि शकील ने अपने तीन ओवर के स्पेल में तीन विकेट लेकर आयरलैंड का स्कोर 47 रन पर 3 विकेट कर दिया।

उन्होंने पहले ओवर में टिम टेक्टर को आउट किया, फिर रॉस ऐडेर को पवेलियन भेजा, जिन्होंने शाह फ़ैसल के खिलाफ तीन चौके लगाकर थोड़ी देर के लिए जवाबी हमला किया था। पांचवें ओवर में हैरी टेक्टर भी शकील का शिकार बने और आयरलैंड की हालत ख़राब हो गई।

इसके बाद इस प्रतियोगिता के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी 44 साल के आमिर कलीम ने कर्टिस कैम्फ़र को आउट कर दबाव और बढ़ा दिया।

हालांकि, मैच का रुख़ पूरी तरह तब बदल गया, जब टकर लय में आए। आयरलैंड के कप्तान ने जोरदार पलटवार करते हुए 10 चौके और चार छक्के लगाकर एक शानदार पारी खेली।

टकर ने गैरेथ डेलेनी (56) के साथ 56 गेंदों में 101 रन की साझेदारी कर मैच पर फिर से पकड़ बनाई। इसके बाद उन्होंने जॉर्ज डॉकरेल (35) के साथ सिर्फ़ 19 गेंदों में 70 रन जोड़ दिए। डॉकरेल की नौ गेंदों की छोटी लेकिन धमाकेदार पारी में पांच ऊंचे छक्के शामिल थे।

आयरलैंड का आक्रमण लगातार जारी रहा। आख़िरी चार ओवरों में 86 रन बने और लगातार दबाव के कारण ओमान के गेंदबाज़ कमज़ोर पड़ गए।

टकर को अपनी पारी की शुरुआत में एक जीवनदान भी मिला था, जब वह स्टंपिंग के मौक़े पर बच गए थे। उन्होंने कलीम की गेंद पर चौका लगाकर 35 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। डेलेनी ने भी आक्रामक अंदाज जारी रखा और जितेन रामानंदी के एक ओवर में लगातार दो छक्के लगाए, जिसमें कुल 18 रन बने। उन्होंने 28 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन 17वें ओवर में शाह फ़ैसल की गेंद पर आउट हुए।

टकर ने इसके बाद भी रन बरसाना जारी रखा और मोहम्मद नदीम के एक ओवर में तीन छक्के और दो चौके लगाकर 26 रन बटोरे। 19वें ओवर में 21 रन बने, जिसमें डॉकरेल ने भी दो बार गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाया।

अंत में डॉकरेल ने शानदार अंदाज में पारी ख़त्म की और आखिरी तीन गेंदों पर तीन छक्के जड़े। इस तरह आयरलैंड ने इस टूर्नामेंट के इस संस्करण का अब तक का सबसे बड़ा स्कोर बनाया।

बड़े स्कोर का पीछा करने उतरी ओमान की टीम ख़राब रही और उन्होंने तीसरे ओवर में दो विकेट गंवाए। हालांकि इसके बाद आमिर कलीम और हम्माद मिर्ज़ा की अनुभवी जोड़ी के बीच एक बेहतरीन साझेदारी हुई। दोनों ने तीसरे विकेट के लिए सिर्फ़ 49 गेंदों में 73 रन जोड़े। कलीम ने अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन इसी स्कोर पर बैरी मक्कार्थी का शिकार हुए।