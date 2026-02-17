IRE vs ZIM LIVE Score, T20 World Cup 2026: क्या सुपर 8 में जगह पक्की करेगी ज़िम्बाब्वे?

Feb 17, 2026, 7:15 AM • 1h ago ग्रुप B में रोमांचक है मामला

जब आयरलैंड रविवार दोपहर कैंडी पहुंचा था, तो तीन मैचों में सिर्फ़ दो अंक के साथ उनके क़्वालिफ़िकेशन के मौक़े काफ़ी कमज़ोर लग रहे थे। लेकिन सोमवार रात ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ श्रीलंका की शानदार जीत से ग्रुप बी की संभावनाएं पूरी तरह खुल गई हैं।

श्रीलंका ने निश्चित रूप से क़्वालिफ़ाई कर लिया है, लेकिन आयरलैंड अब जानता है कि मंगलवार को ज़िम्बाब्वे के ख़िलाफ़ जीत उन्हें क़्वालिफ़िकेशन की मज़बूत दौड़ में बनाए रखेगी, बशर्ते श्रीलंका अपने आख़िरी मैच में ज़िम्बाब्वे को भी हरा दे।

लेकिन शायद हम अभी ज़्यादा आगे की सोच रहे हैं। ज़िम्बाब्वे को सारी अटकलें ख़त्म करने के लिए बस आयरलैंड को हराना है। जिस तरह वे ऑस्ट्रेलिया पर 23 रन की शानदार जीत के बाद आ रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ जाना लगाना बहुत मुश्किल होगा।

कप्तान सिकंदर रज़ा भी ऐसे नहीं हैं जो अपनी टीम को ढिलाई बरतने दें। उन्होंने फ़ोकस बनाए रखने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया है और चेतावनी दी है कि अगर टीम अब चूक जाती है तो पहले के प्रदर्शन "किसी काम के नहीं रहेंगे"।

वहीं, आयरलैंड इस टूर्नामेंट में पहले श्रीलंका और फिर ऑस्ट्रेलिया से हार चुका है, लेकिन ओमान पर 96 रन की उनकी दमदार जीत ने उनके आत्मविश्वास को सही समय पर बढ़ावा दिया होगा। वे लगातार एसोसिएट देशों से तुलना को लेकर भी थोड़ी टीस के साथ उतरेंगे, जिसे वे ज़िम्बाब्वे पर जीत के साथ ख़त्म करना चाहेंगे।