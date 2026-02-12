Nepal vs Italy Live, T20 World Cup 2026: विश्व कप में ऐतिहासिक जीत पर इटली और नेपाल की निगाहें

लाइव
Nepal vs Italy Live, T20 World Cup 2026: विश्व कप में ऐतिहासिक जीत पर इटली और नेपाल की निगाहेंBy ESPNcricinfo स्टाफ़
भुर्तेल: पोंटिंग फ़ैन, बॉडीबिल्डर, शीर्षक्रम पर टीम के दिल की धड़कन
कुशल भुर्तेल मार्च 2014 को याद करते हैं।
ये वही समय है जब उन्होंने पहली बार नेपाल को खेलते हुए टीवी पर देखा था जब वे बांग्लादेश में T20 विश्व कप में हिस्सा ले रहे थे। पूरे देश की तरह उन्होंने भी टीम को खेलता देखा और नेपाल ने अफ़ग़ानिस्तान को हराते हुए इतिहास रचा।
अपने अधिकतर साथी खिलाड़ियों की तरह भुर्तेल भी तब ऑस्ट्रेलिया के फैन थे। वह कहते हैं, "मैं हार्डकोर ऑस्ट्रेलिया फैन था। आपको भरोसा नहीं होगा, लेकिन जब डैरेन सैमी ने जेम्स फॉकनर को दो छक्के लगाकर मैच फ़िनिश किया था तब मैं रोया था, बहुत बुरा लगा था।"
अपने 17 साल के अवतार को याद करते हुए भुर्तेल हंस पड़ते हैं। "जब नेपाल ने अफ़ग़ानिस्तान को हराया तो वह मेरे लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। मेरी रूचि बढ़ गई। मैंने सपना देखा कि एक दिन हम ऑस्ट्रेलिया से खेलेंगे।"
12 साल बाद, जब मौजूदा T20 विश्व कप के मैच के कार्यक्रम घोषित हुए, तो भुर्तेल ने सबसे पहले यही चीज़ चेक की। वह कहते हैं, "मुझे निराशा हुई कि हम [ऑस्ट्रेलिया और नेपाल] एक ही ग्रुप में नहीं थे। उम्मीद है कि अगर हम सुपर 8 में जगह बना पाए, तो कौन जानता है?"
मनेंटी और बाम पर रहेंगी नज़रें
स्कॉटलैंड के ख़िलाफ़ मिली हार में नंबर पांच पर बल्लेबाज़ी करते हुए बेन मनेंटी ने प्रभावित किया। उन्होंने पहली सात गेंदों पर सात रन बनाए थे लेकिन उन्होंने 31 गेंदों पर 52 रन बनाए। इसमें अधिकतर रन उन्होंने स्पिनर्स के ख़िलाफ़ बनाए, मनेंटी ने 25 गेंदों पर 45 रन बटोरे। इटली यह उम्मीद करेगी कि मनेंटी लामिछाने एंड कंपनी के ख़िलाफ़ ऐसा ही प्रदर्शन करें।
नेपाल को जब 21 गेंदों पर 54 रनों की ज़रूरत थी तब लोकेश बाम ने इंग्लैंड के ख़िलाफ़ अपना सबकुछ झोंक दिया। अनुभवी और गुणवत्ता से भरपूर गेंदबाज़ों का सामना करते हुए उन्होंने सैम करन को लगातार दो चौके जड़े और जोफ़्रा आर्चर के ख़िलाफ़ भी उन्होंने लगातार दो छक्के जड़े। बाम की नाबाद 39 रनों की पारी भले ही नेपाल के लिए पर्याप्त साबित नहीं हुई लेकिन इससे उनकी हिटिंग क्षमता का पता चलता है।
कभी न हार मानने वाली मानसिकता को दोबारा दोहराने उतरेगा नेपाल
रविवार को इंग्लैंड के ख़िलाफ़ क़रीबी मुक़ाबले में मिली हार के बाद नेपाल पहली बार इटली का सामना करेगा। मुंबई में जब नेपाल की टीम इटली का सामना करने उतरेगी तो दोबारा कभी न हार मानने वाली मानसिकता को अपने प्रदर्शन में दोहराना चाहेगी। नेपाल के लिए सकारात्मक पहलू यह है कि इटली पहली बार इतना बड़ा टूर्नामेंट खेल रही है।
लेग स्पिनर संदीप लामिछाने और बल्लेबाज़ दीपेंद्र सिंह ऐरी और लोकेश बाम ने इंग्लैंड के ख़िलाफ़ अपनी टीम को जीत की दहलीज़ के क़रीब पहुंचा दिया था लेकिन अंतिम दो ओवर में नेपाल ने 33 रन दे दिए थे जो कि अंत में जीत और हार का अंतर बना।
हालांकि इटली के ख़िलाफ़ बड़ी जीत ग्रुप को खोल देगी और इसके बाद नेपाल को वेस्टइंडीज़ के ख़िलाफ़ खेलना है जिन्हें नेपाल विश्व कप से पहले 2-1 के अंतर से हरा चुकी है।
दूसरी तरफ़ इटली के लिए T20 विश्व कप की शुरुआत उतनी अच्छी नहीं हुई और उन्हें स्कॉटलैंड के ख़िलाफ़ 73 रनों से हार का सामना करना पड़ा। फ़ील्डिंग के दौरान उनके कप्तान वेन मैड्सन चोटिल हो गए थे और वह चेज़ के दौरान बल्लेबाज़ी के लिए नहीं आए।
