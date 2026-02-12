Nepal vs Italy Live, T20 World Cup 2026: विश्व कप में ऐतिहासिक जीत पर इटली और नेपाल की निगाहें

Feb 12, 2026, 9:03 AM • 2m ago भुर्तेल: पोंटिंग फ़ैन, बॉडीबिल्डर, शीर्षक्रम पर टीम के दिल की धड़कन

कुशल भुर्तेल मार्च 2014 को याद करते हैं।

ये वही समय है जब उन्होंने पहली बार नेपाल को खेलते हुए टीवी पर देखा था जब वे बांग्लादेश में T20 विश्व कप में हिस्सा ले रहे थे। पूरे देश की तरह उन्होंने भी टीम को खेलता देखा और नेपाल ने अफ़ग़ानिस्तान को हराते हुए इतिहास रचा।

अपने अधिकतर साथी खिलाड़ियों की तरह भुर्तेल भी तब ऑस्ट्रेलिया के फैन थे। वह कहते हैं, "मैं हार्डकोर ऑस्ट्रेलिया फैन था। आपको भरोसा नहीं होगा, लेकिन जब डैरेन सैमी ने जेम्स फॉकनर को दो छक्के लगाकर मैच फ़िनिश किया था तब मैं रोया था, बहुत बुरा लगा था।"

अपने 17 साल के अवतार को याद करते हुए भुर्तेल हंस पड़ते हैं। "जब नेपाल ने अफ़ग़ानिस्तान को हराया तो वह मेरे लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। मेरी रूचि बढ़ गई। मैंने सपना देखा कि एक दिन हम ऑस्ट्रेलिया से खेलेंगे।"