इटली और नेपाल के मुक़ाबले में मनेंटी और बाम पर रहेंगी नज़रें

बड़ी तस्वीर: कभी न हार मानने वाली मानसिकता को दोबारा दोहराने उतरेगा नेपाल

लेग स्पिनर संदीप लामिछाने और बल्लेबाज़ दीपेंद्र सिंह ऐरी और लोकेश बाम ने इंग्लैंड के ख़िलाफ़ अपनी टीम को जीत की दहलीज़ के क़रीब पहुंचा दिया था लेकिन अंतिम दो ओवर में नेपाल ने 33 रन दे दिए थे जो कि अंत में जीत और हार का अंतर बना।

हालांकि इटली के ख़िलाफ़ बड़ी जीत ग्रुप को खोल देगी और इसके बाद नेपाल को वेस्टइंडीज़ के ख़िलाफ़ खेलना है जिन्हें नेपाल विश्व कप से पहले 2-1 के अंतर से हरा चुकी है।

दूसरी तरफ़ इटली के लिए T20 विश्व कप की शुरुआत उतनी अच्छी नहीं हुई और उन्हें स्कॉटलैंड के ख़िलाफ़ 73 रनों से हार का सामना करना पड़ा। फ़ील्डिंग के दौरान उनके कप्तान वेन मैड्सन चोटिल हो गए थे और वह चेज़ के दौरान बल्लेबाज़ी के लिए नहीं आए।

हालिया प्रदर्शन

इटली: LWLLL (पिछले पांच मुक़ाबले, हालिया सबसे पहले)

नेपाल: LWWWW

मनेंटी और बाम पर रहेंगी नज़रें

स्कॉटलैंड के ख़िलाफ़ मिली हार में नंबर पांच पर बल्लेबाज़ी करते हुए बेन मनेंटी ने प्रभावित किया। उन्होंने पहली सात गेंदों पर सात रन बनाए थे लेकिन उन्होंने 31 गेंदों पर 52 रन बनाए। इसमें अधिकतर रन उन्होंने स्पिनर्स के ख़िलाफ़ बनाए, मनेंटी ने 25 गेंदों पर 45 रन बटोरे। इटली यह उम्मीद करेगी कि मनेंटी लामिछाने एंड कंपनी के ख़िलाफ़ ऐसा ही प्रदर्शन करें।

नेपाल को जब 21 गेंदों पर 54 रनों की ज़रूरत थी तब लोकेश बाम ने इंग्लैंड के ख़िलाफ़ अपना सबकुछ झोंक दिया। अनुभवी और गुणवत्ता से भरपूर गेंदबाज़ों का सामना करते हुए उन्होंने सैम करन को लगातार दो चौके जड़े और जोफ़्रा आर्चर के ख़िलाफ़ भी उन्होंने लगातार दो छक्के जड़े। बाम की नाबाद 39 रनों की पारी भले ही नेपाल के लिए पर्याप्त साबित नहीं हुई लेकिन इससे उनकी हिटिंग क्षमता का पता चलता है।

टीम न्यूज़ और संभावित एकादश

मैड्सन नेपाल के ख़िलाफ़ मुक़ाबले से बाहर हो चुके हैं, हैरी मनेंटी इटली की अगुवाई करेंगे। मध्य क्रम के बल्लेबाज़ मार्कस काम्पोपियानो मैड्सन की जगह एकादश में शामिल हो सकते हैं।

इटली (संभावित): 1 एंथनी मॉस्का, 2 जस्टिन मॉस्का, 3 जे जे स्मट्स, 4 मार्कस काम्पोपियानो, 5 हैरी मनेंटी (कप्तान), 6 बेन मनेंटी, 7ग्रांट स्टीवर्ट, 8 जियान-पिएरो मिएडे (विकेटकीपर), 9 थॉमस ड्राका, 10 क्रिशन कालुगामागे, 11 अली हसन

नेपाल इंग्लैंड के ख़िलाफ़ उतारे एकादश के साथ ही जाने पर विचार कर सकता है।

नेपाल (संभावित): 1 आसिफ़ शेख़ (विकेटकीपर), 2 कुशल भुर्तेल, 3 रोहित पॉडेल (कप्तान), 4 दीपेंद्र ऐरी, 5 आरिफ़ शेख़, 6 लोकेश बाम, 7 गुलशन झा, 8 करन केसी, 9 संदीप लामिछाने, 10 नंदन यादव, 11 शेर मल्ला

पिच और परिस्थितियां