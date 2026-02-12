मोस्का ब्रदर्स और कालूगामगे ने विश्व कप में इटली को दिलाई पहली जीत
नेपाल ने इटली को सिर्फ़ 124 रनों का लक्ष्य दिया गया था, जिसे सिर्फ़ 12.4 ओवरों में हासिल कर लिया गया
अपना पहला T20 विश्व कप खेल रही इटली की टीम ने नेपाल को 10 विकेट से हराते हुए टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की है। इटली की तरफ़ से जस्टिन मोस्का और एंथनी मोस्का ने कमाल के अर्धशतक लगाए, साथ ही गेंदबाज़ी में कृषण कालूगामगे ने तीन विकेट लिए। पहले बल्लेबाज़ी करते हुए नेपाल की टीम ने 123 रन बनाए थे, जिसे इटली की टीम ने महज़ 12.4 ओवरों में हासिल कर लिया।
टॉस हार कर पहले बल्लेबाज़ी करने उतरी नेपाल की शुरुआत अच्छी नहीं रही। आक्रामक बल्लेबाज़ कुशल भुर्तेल आज लय में नहीं दिखाई दिए और 10 गेंदों में केवल पांच रन बनाकर अली हसन का शिकार बन गए। पहले तीन ओवरों में टीम का स्कोर सिर्फ़ 10 रनों तक ही पहुंच पाया था।
धीमी शुरुआत और भुर्तेल का विकेट गंवाने के बाद कप्तान रोहित पॉडेल के आक्रमण ने नेपाल की वापसी कराई। अपनी पहली 10 गेंदों में उन्होंने 22 रन बनाए, जिसमें दो सिक्सर शामिल रहे। दूसरे छोर पर विकेटकीपर बल्लेबाज़ आसिफ़ शेख़ ने 16 गेंदों में 18 रनों का योगदान दिया। दोनों के बीच 24 गेंदों में 38 रनों की साझेदारी हुई। इस तरह एक धीमी शुरुआत के बावजूद नेपाल की टीम ने पावरप्ले में 46 रन बनाए।
लेकिन सातवें ओवर की आख़िरी गेंद पर पॉडेल और आठवें ओवर की दूसरी गेंद पर आसिफ़ का विकेट निकालकर इटली ने नेपाल पर दबाव काफ़ी बढ़ा दिया। पॉडेल, कालूगामगे की गेंद पर कैच आउट हुए और आसिफ़, मनेंटी की गेंद पर स्टंप होकर पवेलियन लौटे।
इसके बाद आरिफ़ शेख़ और दीपेंद्र ऐरी ने पारी को संभालने का प्रयास किया। आरिफ़ ने विशेष रूप से आक्रामक रुख़ अपनाया। दोनों 12 ओवर के बाद नेपाल के स्कोर को 81 रन तक लेकर गए। यहाँ से उन्हें आक्रमण तेज़ कर टीम को कम से कम 150 के पार पहुंचाना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 14वें ओवर में जब दीपेंद्र का विकेट गिरा तब नेपाल का स्कोर 94 रन था। यहाँ से 123 तक पहुंचते-पहुंचते उनकी पूरी टीम ऑलआउट हो गई और वे पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल पाए।
इटली की तरफ़ से कालूगामगे ने चार ओवर में 18 रन देकर तीन विकेट लिए, वहीं बी. मनेंटी को दो सफलताएं मिलीं। नेपाल की तरफ़ से आरिफ़ शेख ने सबसे अधिक 27 रन बनाए।
124 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए इटली की शुरुआत काफ़ी अच्छी रही। मोस्का ब्रदर्स कमाल की लय में थे। पहली पारी में ऐसा लगा था कि पिच थोड़ी मुश्किल है, लेकिन दोनों भाइयों ने मिलकर आतिशी बल्लेबाज़ी की। पहले छह ओवरों में ही 68 रन बटोर लिए गए। 11वें ओवर में दोनों भाइयों ने अपने-अपने अर्धशतक पूरे किए और टीम को बिना किसी नुक़सान के लक्ष्य तक पहुंचा दिया।
जस्टिन ने 44 गेंदों में 60 रन बनाए, वहीं एंथनी ने 32 गेंदों में 62 रनों की पारी खेली। दोनों भाइयों के बीच हुई 124 रनों की यह ओपनिंग पार्टनरशिप T20 में इटली के लिए सबसे बड़ी साझेदारी है।