Italy vs Scotland, T20 World Cup 2026 Live updates: मंसी, मक्मलेन और लीस्क के प्रदर्शनों से स्कॉटलैंड को मिली बड़ी जीत

स्कॉटलैंड ने अच्छी शुरुआत की है। सात ओर के बाद उनकी टीम ने 63 रन बना लिए हैं। मंसी लगातार बड़े शॉट लगा रहे हैं और 29 गेंदों में 47 रन बना कर खेल रहे हैं। मंसी ने ड्रेका के ओवर में पुल करते हुए गेंद को मिडविकेट की तरफ़ मार रहा था। उस गेंद को रोकने के प्रयास में इठली के कप्तान वेन मेडसन के कंधे में चोट लग गई और उन्हें फ़ील्ड से बाहर जाना पड़ा।