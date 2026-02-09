Italy vs Scotland, T20 World Cup 2026 Live updates: मंसी, मक्मलेन और लीस्क के प्रदर्शनों से स्कॉटलैंड को मिली बड़ी जीत

लाइव
Updated: Feb 9, 2026, 8:17 AM (44 mins ago)•Published Feb 9, 2026, 2:33 AM
Italy vs Scotland, T20 World Cup 2026 Live updates: मंसी, मक्मलेन और लीस्क के प्रदर्शनों से स्कॉटलैंड को मिली बड़ी जीतBy ESPNcricinfo स्टाफ़
मनेंटी ब्रदर्स पवेलियन वापस
मैच रोमांचक मोड़ की तरफ़ बढ़ रहा था। मनेंटी ब्रदर्स काफ़ी अच्छी तरह से अपनी साझेदारी को आगे बढ़ा रहे थे। हालांकि उनकी 73 रनों की साझेदारी टूट गई और अब इटली एक के बाद एक विकेट गंवाते जा रहा है। अंतिम छह ओवरों में उन्हें 79 रनों की ज़रूरत है, जिसे प्राप्त करना काफ़ी मुश्किल लग रहा है।
पावरप्ले में इटली ने बनाए 54 रन
पहले ही ओवर में जब इटली ने अपना पहला विकेट गंवा दिया था। इसके बावजूद उन्होंने पहले ठह ओवरों में 54 रन बना लिए हैं। हालांकि समस्या यह है कि उनके तीन विकेट भी गिर चुके हैं। जे जे स्मट्स कमाल की बल्लेबाज़ी कर रहे थे, उन्होंने 10 गेंदों में 22 रन बना लिए थे लेकिन उसके बाद वह ब्रेडली करी की गेंद पर आउट हो गए।
मंसी और मक्मलेन की शानदार बल्लेबाज़ी
जैसी उम्मीद थी, वैसा ही हुआ। मंसी की आक्रामक पारी ने पहले से 200 के पार के स्कोर का स्टेज सेट कर दिया था। पावरप्ले और मिडिल ओवरों के दौरान इटली की टीम पर उन्होंने जबरदस्त दबाव बनाया। उनकी पारी का पहला विकेट 14वें ओवर में मंसी के रूप में गिरी, तब इटली का स्कोर 126 था। इसके बाद आख़िरी ओवरों में मक्मलेन ने कमाल की बल्लेबाज़ी करते हुए 18 गेंदों में 41 रन बनाए।
वहीं इटली के लिए एक और बुरी ख़बर है, उनके कप्तान गंभीर रूप से चोटिल हो चुके हैं। वह शायद बल्लेबाज़ी नहीं करेंगे। पूरी ख़बर यहां
स्टुअर्ट को मिली सफलता
मंसी के पास शतक तक पहुंचने का अच्छा मौक़ा था लेकिन वह चूक गए। ग्रांट स्टुअर्ट की एक गेंद को लांग ऑन के ऊपर से मारने के प्रयास में वह कैच आउट हो गए। हालांकि उनकी आक्रामक पारी ने काफ़ी अच्छा स्टेज सेट कर दिया है, यहां से स्कॉलैंड को आसानी से 200 से अधिक स्कोर बनाना चाहिए।
स्कॉटलैंड बड़े स्कोर की तरफ़ अग्रसर
मंसी कमाल की पारी खेल रहे हैं। उनके और जोन्स के बीच 70 गेंदों में 105 रनों की साझेदारी भी हो चुकी है। यहां से स्कॉटलैंड कम से कम 200 के स्कोर तक जाना चाहेगा।
स्कॉटलैंड की तेज़ शुरुआत, इटली के कप्तान चोटिल
स्कॉटलैंड ने अच्छी शुरुआत की है। सात ओर के बाद उनकी टीम ने 63 रन बना लिए हैं। मंसी लगातार बड़े शॉट लगा रहे हैं और 29 गेंदों में 47 रन बना कर खेल रहे हैं। मंसी ने ड्रेका के ओवर में पुल करते हुए गेंद को मिडविकेट की तरफ़ मार रहा था। उस गेंद को रोकने के प्रयास में इठली के कप्तान वेन मेडसन के कंधे में चोट लग गई और उन्हें फ़ील्ड से बाहर जाना पड़ा।
प्लेइंग XI
इटली: एंथनी मोस्का, जस्टिन मोस्का, जेजे स्मट्स, वेन मैडसन (कप्तान), हैरी मानेन्ती, बेन मानेन्ती, ग्रांट स्टुअर्ट, जियान पिएरो मीडे (विकेटकीपर), मार्कस कैम्पोपियानो, क्रिशन कालुगामागे, अली हसन
स्कॉटलैंड: जॉर्ज मन्सी, माइकल जोन्स, ब्रैंडन मैकमुलन, रिची बेरिंगटन (कप्तान), टॉम ब्रूस, मैथ्यू क्रॉस (विकेटकीपर), मार्क वॉट, माइकल लीस्क, ऑलिवर डेविडसन, ब्रैड व्हील, ब्रैड करी
पहले गेंदबाज़ी करेगा इटली
मैडसन ने हेड्स पुकारा और सिक्का हेड्स ही आया। इटली ने पहले फ़ील्डिंग करने का फ़ैसला किया है। मैडसन ने कहा कि यह उनकी टीम के लिए एक बड़ा मौक़ा है। उनकी टीम इसका पूरा आनंद लेना चाहती है। आगे उन्होंने कहा दुबई में बिताए गए दो हफ़्तों और उससे पहले चेन्नई में मिले समय ने टीम का आत्मविश्वास बढ़ाया है।
बेरिंगटन :पहले बल्लेबाज़ी करने में कोई दिक़्क़त नहीं है। हम अच्छा स्कोर बनाने का प्रयास करेंगे।हमें यहां खेलने का मौक़ा मिल रहा है, यह एक शानदार अनुभव है। पिछले मैच में अगर गेम को थोड़ा डीप लेकर जाते तो शायद परिणाम कुछ और होता। इटली एक अच्छी टीम है। हम इस मुक़ाबले को लेकर उत्साहित हैं। ब्रैड व्हील को टीम में शामिल किया गया है। आज सफ़ायन नहीं खेल रहे हैं।
टीम न्यूज़ और संभावित एकादश
क्रिशन कलुगामागे इटली के अटैकिंग दाएं हाथ के क्लाई के स्पिनर हो सकते हैं। इटली का एकादश कुछ इस प्रकार हो सकता है।
इटली (संभावित): 1 एंथनी मॉस्का, 2 जस्टिन मॉस्का, 3 जे जे स्मट्स, 4 वेन माडसन (कप्तान), 5 हैरी मनेंटी, 6 बेन मनेंटी, 7 जियान पिएरो मिएडे (विकेटकीपर), 8 मार्कस कैमपोपियानो, 9 जसप्रीत सिंह, 10 क्रिशन कलुगामागे, 11 अली हसन
क्या 19 वर्षीय ज़ैनुल्लाह इहसान स्कॉटलैंड के लिए डेब्यू करेंगे? अगर नहीं, तो स्कॉटलैंड बिना किसी बदलाव के मैदान पर उतर सकता है।
स्कॉटलैंड (संभावित): 1 जॉर्ज मंसी, 2 माइकल जोंस, 3 ब्रैंडन मक्मलेन, 4रिची बेरिंग्टन (कप्तान), 5 टॉम ब्रूस, 6 मैथ्यू क्रॉस (विकेटकीपर), 7 मार्क वाट, 8 माइकल लीस्क, 9 ओलीवर डेविड्सन, 10 साफ़यान शरीफ़, 11 ब्रैड क्यूरी
बड़ी तस्वीर
इटली का यह पहला पुरुष T20 विश्व कप है और वह इसे यादगार बनाने का हर संभव प्रयास करेंगे। उनके अभियान की शुरुआत सोमवार को कोलकाता में स्कॉटलैंड के ख़िलाफ़ होगी।
साउथ अफ़्रीका के पूर्व अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर जे जे स्मट्स टीम में अनुभव प्रदान करते हैं और छह से कम की इकॉनमी से रन ख़र्च किए थे। इटली में थॉमस डारका एक एक्स फ़ैक्टर हो सकते हैं।
स्कॉटलैंड को वेस्टइंडीज़ के ख़िलाफ़ पहले मुक़ाबले में हार का सामना करना पड़ा। उन्होंने अलग-अलग चरणों में मैच पर नियंत्रण बनाने की कोशिश की लेकिन उन्होंने मौक़े गंवा दिए। वह ईडन गार्डेंस की परिस्थितियों से वाकिफ़ हो चुके हैं इसलिए वह इसे भुनाने का प्रयास करेंगे।
T20I दल के रूप में स्कॉटलैंड इटली की तुलना में मज़बूत है और पूर्व कप्तान जो बर्न्स और एमिलियो गेय के बिना भी वह इस मुक़ाबले में फ़ेवरिट के तौर पर आएंगे।