मैच (13)
T20 विश्व कप (6)
रणजी ट्रॉफ़ी (4)
Sheffield Shield (3)
Bet 365
आगामी
7वां मैच, ग्रुप सी, कोलकाता, February 09, 2026, T20 विश्व कप
इटली Flagइटली
स्कॉटलैंड Flagस्कॉटलैंड
कल
5:30 AM

मैच शुरू होना बाक़ी

मैच का सार
प्रीव्यू
आंकड़े
न्यूज़
स्क्वॉड
तालिका
फ़ोटो
प्रीव्यू

कोलकाता में इतिहास रचने उतरेगी अपना पहला विश्व कप खेल रही इटली

ESPNcricinfo स्टाफ़
Feb 8, 2026, 6:26 PM • 2 hrs ago
Richie Berrington was in fine form, Scotland vs West Indies, T20 World Cup, Kolkata, February 7, 2026

Richie Berrington वेस्टइंडीज़ के ख़िलाफ़ अच्छी लय में नज़र आए थे  •  ICC/Getty Images

बड़ी तस्वीर

इटली का यह पहला पुरुष T20 विश्व कप है और वह इसे यादगार बनाने का हर संभव प्रयास करेंगे। उनके अभियान की शुरुआत सोमवार को कोलकाता में स्कॉटलैंड के ख़िलाफ़ होगी।
साउथ अफ़्रीका के पूर्व अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर जे जे स्मट्स टीम में अनुभव प्रदान करते हैं और छह से कम की इकॉनमी से रन ख़र्च किए थे। इटली में थॉमस डारका एक एक्स फ़ैक्टर हो सकते हैं।
स्कॉटलैंड को वेस्टइंडीज़ के ख़िलाफ़ पहले मुक़ाबले में हार का सामना करना पड़ा। उन्होंने अलग-अलग चरणों में मैच पर नियंत्रण बनाने की कोशिश की लेकिन उन्होंने मौक़े गंवा दिए। वह ईडन गार्डेंस की परिस्थितियों से वाकिफ़ हो चुके हैं इसलिए वह इसे भुनाने का प्रयास करेंगे।
T20I दल के रूप में स्कॉटलैंड इटली की तुलना में मज़बूत है और पूर्व कप्तान जो बर्न्स और एमिलियो गेय के बिना भी वह इस मुक़ाबले में फ़ेवरिट के तौर पर आएंगे।

हालिया प्रदर्शन

इटली WLLLW
स्कॉटलैंड LLLWW

स्मट्स और मंसी पर रहेंगी नज़रें

पूर्व साउथ अफ़्रीकी खिलाड़ी जे जे स्मट्स इटली के लिए तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं। वह क्लिन हिटिंग के लिए जाने जाते हैं और वह भारत में अपनी छाप छोड़ना चाहेंगे।
जॉर्ज मंसी विशेष रूप से अपनी रिवर्स स्वीप के लिए जाने जाते हैं और रन ढूंढना का हर बार कोई न कोई तरीका ढूंढ ही लेते हैं। नई गेंद को प्रहार करने की क्षमता उन्हें पावरप्ले का घातक बल्लेबाज़ बनाती है।

टीम न्यूज़ और संभावित एकादश

क्रिशन कलुगामागे इटली के अटैकिंग दाएं हाथ के क्लाई के स्पिनर हो सकते हैं। इटली का एकादश कुछ इस प्रकार हो सकता है।
इटली (संभावित): 1 एंथनी मॉस्का, 2 जस्टिन मॉस्का, 3 जे जे स्मट्स, 4 वेन माडसन (कप्तान), 5 हैरी मनेंटी, 6 बेन मनेंटी, 7 जियान पिएरो मिएडे (विकेटकीपर), 8 मार्कस कैमपोपियानो, 9 जसप्रीत सिंह, 10 क्रिशन कलुगामागे, 11 अली हसन
क्या 19 वर्षीय ज़ैनुल्लाह इहसान स्कॉटलैंड के लिए डेब्यू करेंगे? अगर नहीं, तो स्कॉटलैंड बिना किसी बदलाव के मैदान पर उतर सकता है।
स्कॉटलैंड (संभावित): 1 जॉर्ज मंसी, 2 माइकल जोंस, 3 ब्रैंडन मक्मलेन, 4रिची बेरिंग्टन (कप्तान), 5 टॉम ब्रूस, 6 मैथ्यू क्रॉस (विकेटकीपर), 7 मार्क वाट, 8 माइकल लीस्क, 9 ओलीवर डेविड्सन, 10 साफ़यान शरीफ़, 11 ब्रैड क्यूरी

पिच और परिस्थितियां

दिन के शुरुआती चरण में मुक़ाबले की शुरुआत तेज़ गेंदबाज़ों के लिए परिस्थितियों को अनुकूल कर सकती हैं। दोपहर में सूर्य की तपिश स्पिनरों को मदद दे सकती है।
JJ SmutsBen ManentiItalyScotlandItaly vs ScotlandICC Men's T20 World Cup

मैच कवरेजसब देखें
AskESPNcricinfo Logo
Instant answers to T20 questions
Betting Odds Presented byBet 365 Logo
Bet 365 Logo
Open Account OfferBet £10 & Get £30 in Free Bets for new customers at bet365.
Join Here
Min deposit requirement. Free Bets are paid as Bet Credits and are available for use upon settlement of bets to value of qualifying deposit. Min odds, bet and payment method exclusions apply. Returns exclude Bet Credits stake. Time limits and T&Cs apply. 
More Details
disclaimer-logodisclaimer-logo-espn
FIND MORE ODDS