कोलकाता में इतिहास रचने उतरेगी अपना पहला विश्व कप खेल रही इटली

बड़ी तस्वीर

स्कॉटलैंड को वेस्टइंडीज़ के ख़िलाफ़ पहले मुक़ाबले में हार का सामना करना पड़ा। उन्होंने अलग-अलग चरणों में मैच पर नियंत्रण बनाने की कोशिश की लेकिन उन्होंने मौक़े गंवा दिए। वह ईडन गार्डेंस की परिस्थितियों से वाकिफ़ हो चुके हैं इसलिए वह इसे भुनाने का प्रयास करेंगे।

T20I दल के रूप में स्कॉटलैंड इटली की तुलना में मज़बूत है और पूर्व कप्तान जो बर्न्स और एमिलियो गेय के बिना भी वह इस मुक़ाबले में फ़ेवरिट के तौर पर आएंगे।

हालिया प्रदर्शन

इटली WLLLW

स्कॉटलैंड LLLWW

स्मट्स और मंसी पर रहेंगी नज़रें

पूर्व साउथ अफ़्रीकी खिलाड़ी जे जे स्मट्स इटली के लिए तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं। वह क्लिन हिटिंग के लिए जाने जाते हैं और वह भारत में अपनी छाप छोड़ना चाहेंगे।

जॉर्ज मंसी विशेष रूप से अपनी रिवर्स स्वीप के लिए जाने जाते हैं और रन ढूंढना का हर बार कोई न कोई तरीका ढूंढ ही लेते हैं। नई गेंद को प्रहार करने की क्षमता उन्हें पावरप्ले का घातक बल्लेबाज़ बनाती है।

Richie Berrington वेस्टइंडीज़ के ख़िलाफ़ अच्छी लय में नज़र आए थे • ICC/Getty Images

टीम न्यूज़ और संभावित एकादश

क्रिशन कलुगामागे इटली के अटैकिंग दाएं हाथ के क्लाई के स्पिनर हो सकते हैं। इटली का एकादश कुछ इस प्रकार हो सकता है।

इटली (संभावित): 1 एंथनी मॉस्का, 2 जस्टिन मॉस्का, 3 जे जे स्मट्स, 4 वेन माडसन (कप्तान), 5 हैरी मनेंटी, 6 बेन मनेंटी, 7 जियान पिएरो मिएडे (विकेटकीपर), 8 मार्कस कैमपोपियानो, 9 जसप्रीत सिंह, 10 क्रिशन कलुगामागे, 11 अली हसन

क्या 19 वर्षीय ज़ैनुल्लाह इहसान स्कॉटलैंड के लिए डेब्यू करेंगे? अगर नहीं, तो स्कॉटलैंड बिना किसी बदलाव के मैदान पर उतर सकता है।

स्कॉटलैंड (संभावित): 1 जॉर्ज मंसी, 2 माइकल जोंस, 3 ब्रैंडन मक्मलेन, 4रिची बेरिंग्टन (कप्तान), 5 टॉम ब्रूस, 6 मैथ्यू क्रॉस (विकेटकीपर), 7 मार्क वाट, 8 माइकल लीस्क, 9 ओलीवर डेविड्सन, 10 साफ़यान शरीफ़, 11 ब्रैड क्यूरी

पिच और परिस्थितियां