मंसी और लीस्क के बेहतरीन प्रदर्शन से स्कॉटलैंड को मिली बड़ी जीत

स्कॉटलैंड 207 पर 4 (मंसी 84, मक्मलेन 41) ने इटली (बी मनेंटी 52, लीस्क 4-17) को 73 रनों से हराया

हालांकि इटली को इस मैच में हार के अलावा एक और बड़ा झटका लगा। उनके कप्तान वेन मैडसन को पहली पारी के चौथे ओवर में ही कंधे में गंभीर चोट लगी और उसके बाद वह मैदान पर वापस नहीं लौटे।

मैच में सिक्का इटली के पक्ष में गिरा था और उन्होंने पहले गेंदबाज़ी करने का फ़ैसला किया था। पहले बल्लेबाज़ी करते हुए मंसी और एम जोंस ने काफ़ी सहजता के साथ पारी का आगाज़ किया। दोनों ने पहले छह ओवरों में 49 रन बनाए, जिसमें मंसी ने 26 गेंदों में 41 रनों का योगदान दिया। इसके बाद मंसी ने आठवें ओवर की पहली गेंद पर सिक्सर लगाते हुए 30 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। दोनों बल्लेबाज़ों की साझेदारी 14वें ओवर तक चली। स्कॉटलैंड का पहला विकेट मंसी के रूप में गिरा। उन्होंने 54 गेंदों में 84 रनों की पारी खेली।

इसके बाद आख़िरी ओवरों में मक्मलेन ने 18 गेंदों में 41 रन बनाकर टीम को 207 के विशाल स्कोर तक पहुंचाया। इटली की तरफ़ से अली हसन ने चार ओवरों में सिर्फ़ 21 रन देकर एक विकेट लिया।

जवाब में इटली की शुरुआत अच्छी नहीं रही। माइकल लीस्क ने पारी के दूसरे ही ओवर में जे मोस्का को पवेलियन भेज दिया। इसके बाद विकेटों का पतन जारी रहा, लेकिन इटली के बल्लेबाज़ तेज़ी से रन बटोरने का प्रयास भी कर रहे थे। इस तरह उन्होंने पहले छह ओवरों में 54 रन बनाए।

इटली का तीसरा विकेट 39 के स्कोर पर गिरा। इसके बाद हैरी मनेंटी और बेंजामिन मनेंटी के बीच एक बेहतरीन साझेदारी हुई। दोनों भाइयों ने मिलकर 53 गेंदों में 73 रन जोड़े। बेंजामिन ने अर्धशतक भी जड़ा, लेकिन दोनों भाइयों के आउट होने के बाद इटली की पारी पूरी तरह लड़खड़ा गई और टीम 134 के स्कोर पर ऑलआउट हो गई।