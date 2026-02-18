मैच (13)
प्रीव्यू

अपने आख़िरी मुक़ाबले में फिर प्रभावित करने की कोशिश करेगा इटली

वेस्टइंडीज़ के लिए ग्रुप मैचों को अजेय समाप्त करने का मौक़ा

ESPNcricinfo staff
Feb 18, 2026, 2:32 PM • 23 mins ago
Grant Stewart cleared the ropes repeatedly, England vs Italy, Eden Gardens, T20 World Cup, February 16, 2026

इटली के ग्रांट स्टीवर्ट ने इंग्लैंड के ख़िलाफ़ बेहतरीन पारी खेली थी  •  ICC via Getty Images

बड़ी तस्वीर

सुपर 8 से पहले वेस्टइंडीज़ के लिए चीजें सही समय पर एक साथ आती दिख रही हैं। उनके तीन बल्लेबाज़ - शे होप, शरफे़न रदरफ़ोर्ड और शिमरॉन हेटमायर अर्धशतक लगा चुके हैं और उनके तेज़ गेंदबाज़ रोमारियो शेफ़र्ड और जेसन होल्डर ने क्रमशः पांच विकेट और चार विकेट लिए हैं।
सुपर 8 में उनके, ज़िम्बाब्वे, साउथ अफ़्रीका और भारत के ख़िलाफ़ मैच तय हैं, ऐसे में वेस्टइंडीज़ को उम्मीद होगी कि उनके किफ़ायती स्पिनर भी विकेट लेने की लय पकड़ें।
हालांकि वे इटली को हल्के में नहीं ले रहे हैं, जैसा कि उनके बल्लेबाज़ी कोच फ़्लॉयड राइफ़र ने कोलकाता में मैच से पहले कहा, खासकर यह देखने के बाद कि ग्रुप B में ज़िम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हराया है।
जहां तक इटली का सवाल है, उनके लिए वैश्विक दर्शकों को प्रभावित करने का एक आख़िरी मौक़ा है। वे अब भी चोटिल कप्तान वेन मैडसन के बिना रहेंगे, जिन्होंने मैच से पहले टीम की प्रगति पर गर्व जताया।
T20 विश्व कप से मिले सकारात्मक पहलुओं के साथ, वे मजबूत प्रतिद्वंद्वी का डटकर सामना करने के इरादे से उतरेंगे। लेकिन फ़ॉर्म में चल रही वेस्टइंडीज़ को हराने के लिए उन्हें कुछ ख़ास करना होगा।

टीम न्यूज़

राइफ़र ने कहा कि वेस्टइंडीज़ के सभी खिलाड़ी उपलब्ध हैं, भले ही टूर्नामेंट के लगातार मैचों के कारण कुछ को हल्की परेशानी हो। हैरी मैनेंटी इटली के कार्यवाहक कप्तान बने रहेंगे।
इटली (संभावित): 1 जस्टिन मोस्का, 2 एंथनी मोस्का, 3 जेजे स्मट्स, 4 हैरी मैनेंटी (कप्तान), 5 बेन मैनेंटी, 6 ग्रांट स्टीवर्ट, 7 मार्कस कैंपोपियानो, 8 जियान-पिएरो मीड (विकेटकीपर), 9 जसप्रीत सिंह, 10 क्रिशन कालुगामागे, 11 अली हसन
वेस्टइंडीज़ (संभावित): 1 ब्रैंडन किंग, 2 शेई होप (कप्तान, विकेटकीपर), 3 शिमरॉन हेटमायर, 4 रॉस्टन चेज़, 5 शरफ़ेन रदरफ़ोर्ड, 6 रोवमन पॉवेल/क्वेंटिन सैम्पसन, 7 जेसन होल्डर, 8 मैथ्यू फ़ोर्ड, 9 गुदाकेश मोती, 10 अकील हुसैन, 11 शमार जोसेफ़

पिच और परिस्थितियां

कोलकाता में मौसम गर्म और उमस भरा होता जा रहा है और सुबह 11 बजे की शुरुआत का मतलब है कि शुरुआती ओवरों में तेज़ गेंदबाज़ों को मदद मिल सकती है। जैसे-जैसे दिन बढ़ेगा, बल्लेबाज़ी के लिए अनुकूल हालात बनेंगे। दोपहर की धूप में ईडन गार्डन्स की पिच से स्पिनरों को भी मदद मिलनी चाहिए।
