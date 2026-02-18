अपने आख़िरी मुक़ाबले में फिर प्रभावित करने की कोशिश करेगा इटली

बड़ी तस्वीर

सुपर 8 में उनके, ज़िम्बाब्वे, साउथ अफ़्रीका और भारत के ख़िलाफ़ मैच तय हैं, ऐसे में वेस्टइंडीज़ को उम्मीद होगी कि उनके किफ़ायती स्पिनर भी विकेट लेने की लय पकड़ें।

जहां तक इटली का सवाल है, उनके लिए वैश्विक दर्शकों को प्रभावित करने का एक आख़िरी मौक़ा है। वे अब भी चोटिल कप्तान वेन मैडसन के बिना रहेंगे, जिन्होंने मैच से पहले टीम की प्रगति पर गर्व जताया।

वेस्टइंडीज़ को उम्मीद होगी कि रॉस्टन चेज़ जैसे उनके लिए क़िफ़ायती साबित होंगे • Getty Images

टीम न्यूज़

इटली (संभावित): 1 जस्टिन मोस्का, 2 एंथनी मोस्का, 3 जेजे स्मट्स, 4 हैरी मैनेंटी (कप्तान), 5 बेन मैनेंटी, 6 ग्रांट स्टीवर्ट, 7 मार्कस कैंपोपियानो, 8 जियान-पिएरो मीड (विकेटकीपर), 9 जसप्रीत सिंह, 10 क्रिशन कालुगामागे, 11 अली हसन

वेस्टइंडीज़ (संभावित): 1 ब्रैंडन किंग, 2 शेई होप (कप्तान, विकेटकीपर), 3 शिमरॉन हेटमायर, 4 रॉस्टन चेज़, 5 शरफ़ेन रदरफ़ोर्ड, 6 रोवमन पॉवेल/क्वेंटिन सैम्पसन, 7 जेसन होल्डर, 8 मैथ्यू फ़ोर्ड, 9 गुदाकेश मोती, 10 अकील हुसैन, 11 शमार जोसेफ़

पिच और परिस्थितियां