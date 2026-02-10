Nam vs Ned Live score, T20 World Cup 2026: अपनी पहली जीत हासिल करने का प्रयास करेंगे नामीबिया और नीदरलैंड्स

यह मैच दोनों टीमों के लिए बेहद अहम है। दिल्ली में नीदरलैंड्स और नामीबिया की भिड़ंत भले ही उतनी सुर्ख़ियां न बटोर पाए जितनी उपमहाद्वीप की बड़ी टीमों के मुक़ाबले बटोरते हैं, लेकिन मंगलवार को हारने वाली टीम के लिए यह 2026 T20 विश्व कप में उनके सफ़र के अंत की शुरुआत हो सकती है।

दोनों टीमों को ग्रुप A में USA, भारत और पाकिस्तान के साथ रखा गया है। सुपर 8 में सिर्फ़ टॉप-2 टीमें पहुंचेंगी, और यहां हार का मतलब होगा एलिमिनेशन के बिल्कुल किनारे पहुंच जाना।

नामीबिया के लिए यह स्थिति कुछ ज़्यादा ही निर्दयी लग सकती है, क्योंकि इस ग्रुप में वही इकलौती टीम है जिसने अब तक एक भी मैच नहीं खेला है। लेकिन एसोसिएट देशों की तरह नामीबिया को ऐसे दबावों की आदत है और वे अक्सर अपने समकक्षों से बेहतर ढंग से इसका सामना करते हैं। उनकी निरंतरता ने उन्हें अफ्रीका क्वालिफ़ायर्स में शानदार प्रदर्शन के बाद लगातार चौथे विश्व कप तक पहुंचा दिया है। यह मुकाबला अक्तूबर 2025 के बाद उनका पहला T20I भी होगा। पिछला मैच उन्होंने साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ अपने पहले मुक़ाबले में आख़िरी ओवर के रोमांच में जीता था।

नीदरलैंड्स अब भी शनिवार को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खेले गए उलटफेर से भरे मुक़ाबले को भूल नहीं पाए होंगे। एक ऐसा मैच जिसे वे पहले हार रहे थे, फिर लगभग जीत चुके थे और आख़िरकार फिर हार गए। मैच के बाद पॉल वान मीकरन ने बिना लाग-लपेट के कहा था: "मैं बिल्कुल साफ़ कहना चाहता हूं कि आज पाकिस्तान ने मैच नहीं जीता, हमने खुद से मैच गंवा दिया।"