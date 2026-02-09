नीदरलैंड्स के ख़िलाफ़ अहम मैच से अभियान शुरू करेगी नामीबिया

बड़ी तस्वीर: अंत की शुरुआत

दोनों टीमों को ग्रुप A में USA, भारत और पाकिस्तान के साथ रखा गया है। सुपर 8 में सिर्फ़ टॉप-2 टीमें पहुंचेंगी, और यहां हार का मतलब होगा एलिमिनेशन के बिल्कुल किनारे पहुंच जाना।

अगर ओपनिंग डे पर उलटफेर होता तो नीदरलैंड्स के खाते में दो अंक होते, लेकिन अब वे इस मैच में इस सच्चाई के साथ उतरेंगे कि वे एक और जीता हुआ मैच हाथ से निकलने का जोख़िम नहीं उठा सकते।

फ़ॉर्म गाइड

नामीबिया: WLWWW (पिछले पांच पूरे हुए T20I, हालिया पहले)

नीदरलैंड्स: LLLWW

इन खिलाड़ियों पर होंगी निगाहें

पॉल वैन मीकरन शनिवार को लगभग इतिहास रच ही चुके थे। पाकिस्तान को जब नौ ओवर में सिर्फ़ 50 रन चाहिए थे, तब उन्होंने डबल-विकेट मेडन फेंककर मैच की रफ़्तार ही बदल दी। उनके आंकड़े 2/20 रहे, लेकिन जीत हाथ न आने से न तो नीदरलैंड्स को सुर्ख़ियां मिलीं और न ही मीकरन को। नीदरलैंड्स के तेज़ गेंदबाज़

अगर T20 टीमों की नींव ऑलराउंडरों पर टिकी होती है, तो जेजे स्मिट ने इस विश्व कप से पहले नामीबिया के लिए वही मज़बूत आधार तैयार किया है। अफ्रीका क्वालिफ़ायर्स में वे टूर्नामेंट के तीसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज़ रहे। चार पारियों में 197 रन, औसत 98.50 और स्ट्राइक रेट 187.61। वे उपयोगी मीडियम पेस भी डालते हैं और पांच मैचों में छह विकेट भी चटकाए। 2025 में उनका इकॉनमी रेट 6.19 रहा है, और मिडिल ओवर्स में नियंत्रण हासिल करने के लिए वे नामीबिया के लिए बेहद अहम होंगे।

टीम न्यूज़

एक बेहतरीन सामूहिक गेंदबाज़ी प्रयास ने नीदरलैंड्स को यादगार जीत के बेहद क़रीब पहुंचा दिया था, इसलिए संयोजन में ज़्यादा छेड़छाड़ की संभावना कम है।

नीदरलैंड्स (संभावित): 1 माइकल लेविट, 2 मैक्स ओ'डाउड, 3 बास डलीडे, 4 कॉलिन एकरमैन, 5 स्कॉट एडवर्ड्स (कप्तान व विकेटकीपर), 6 ज़ैक लायन-कैशे, 7 लोगन वैन बीक, 8 रॉल्फ़ वान डर मर्व, 9 आर्यन दत्त, 10 काइल क्लाइन, 11 पॉल वैन मीकरन

दिल्ली की पिच पर धूप में स्पिनरों को मदद मिलने की संभावना को देखते हुए नामीबिया अपने अनुभवी बाएं हाथ के स्पिनर बर्नार्ड स्कोल्ट्ज़ को प्लेइंग इलेवन में शामिल कर सकता है।

नामीबिया (संभावित): 1 लॉरेन स्टीनकैंप, 2 यान फ्राइलिंक, 3 यान निकोल लॉफ़्टी-ईटन, 4 गेरार्ड इरास्मस (कप्तान), 5 जेजे स्मिट, 6 मलान क्रूगर, 7 ज़ेन ग्रीन (विकेटकीपर), 8 रूबेन ट्रम्पेलमैन, 9 बर्नार्ड स्कोल्ट्ज़, 10 बेन शिकोन्गो, 11 जैक ब्रैसल

पिच और हालात: छोटी बाउंड्री, अधिक रन?

उत्तर भारत में सर्दी अब विदा लेने को है, लेकिन दिल्ली में यह मुक़ाबला सुबह 11 बजे खेला जाएगा, जहां तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन धुंध फील्डिंग को चुनौतीपूर्ण बना सकती है। अरुण जेटली स्टेडियम देश के छोटे मैदानों में से एक है, और इसकी छोटी बाउंड्री बड़े शॉट्स को बढ़ावा देती है।

आंकड़े और रोचक तथ्य

नीदरलैंड्स और नामीबिया अब तक चार पूरे हुए T20I खेल चुके हैं, जिसमें नीदरलैंड्स 3-1 से आगे है। इसमें फरवरी 2024 में हुआ सबसे हालिया मुक़ाबला भी शामिल है, जहां नीदरलैंड्स ने 247/5 का विशाल स्कोर खड़ा किया था।