मैच (6)
T20 विश्व कप (2)
रणजी ट्रॉफ़ी (3)
SA Women vs PAK Women (1)
परिणाम
10वां मैच, ग्रुप ए, दिल्ली, February 10, 2026, T20 विश्व कप

नीदरलैंड्स की 7 विकेट से जीत, 12 गेंद बाकी

bas-de-leede
प्लेयर ऑफ़ द मैच
बास डलीडे
, नीदरलैंड्स
72* (48) & 2/20
bas-de-leede
क्रिकइंफ़ो बहुमूल्य खिलाड़ी
बास डलीडे
, नीदरलैंड्स
129.08 ptsप्रभाव
लाइव
स्कोरकार्ड
क्रिकइंफ़ो बहुमूल्य खिलाड़ी
रिपोर्ट
कॉमेंट्री
आंकड़े
ओवर
तालिका
ब्‍लॉग
न्यूज़
फ़ोटो
बेट
फ़ैन रेटिंग
रिपोर्ट

बास डे लीड के हरफ़नमौला प्रदर्शन से नीदरलैंड्स ने दर्ज की पहली जीत

डे लीड ने गेंदबाज़ी में तीन ओवर में 20 रन देते हुए दो विकेट लिए और बल्लेबाज़ी में 72 रन बनाए

ESPNcricinfo स्टाफ़
Feb 10, 2026, 8:59 AM • 1 hr ago
T20 विश्व कप में नीदरलैंड्स की टीम ने नामीबिया को सात विकेट से हराते हुए एक बेहतरीन जीत दर्ज की है। प्लेयर ऑफ़ द मैच रहे बास डे लीड ने गेंदबाज़ी में तीन ओवर में सिर्फ़ 20 रन देकर दो विकेट लिए और फिर बल्लेबाज़ी में 48 गेंदों में 72 रनों की शानदार पारी खेली।
टॉस हार कर पहले बल्लेबाज़ी करते हुए नामीबिया की टीम ने सिर्फ़ 156 रन बनाए थे, जिसे नीदरलैंड्स की टीम ने 12 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया।
पहले गेंदबाज़ी करते हुए नीदरलैंड्स के गेंदबाज़ों ने काफ़ी कसी हुई गेंदबाज़ी की। आर्यन दत्त ने T20I मैचों के पावरप्ले में अपना 15वां शिकार करते हुए तीसरे ओवर में ही लॉरेन स्टींकैम्प को पवेलियन लौटा दिया। पहला विकेट जल्दी गिरने के बाद जान फ़्रिलिंक और निकोल लॉफ़्टी ईटन के बीच एक अर्धशतकीय साझेदारी हुई, लेकिन लोगन वैन बीक ने अपनी हार्ड लेंथ गेंद से फ़्रिलिंक को चकमा दिया और वे कीपर को कैच थमाकर पवेलियन लौट गए। नामीबिया की टीम 10 ओवरों में सिर्फ़ 65 रन ही बना पाई।
इसके बाद 12वें ओवर तक नामीबिया ने तेज़ी से रन बटोरे और स्कोर को 94 तक लेकर गई। हालांकि, उसके बाद के अगले तीन ओवरों में फिर से रनरेट धीमी हुई और सिर्फ़ 14 रन बने एवं दो विकेट गिरे। इस दबाव को नीदरलैंड्स के गेंदबाज़ों ने कभी कम नहीं होने दिया। अंत में नामीबिया की टीम सिर्फ़ 156 रनों तक ही पहुंच पाई।
गेंदबाज़ी के दौरान नीदरलैंड्स ने एक अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम किया। वह T20 विश्व कप के इतिहास में ऐसी पहली टीम बन गई है, जिसने पूरे 20 ओवर गेंदबाज़ी तो की, लेकिन उनके किसी भी गेंदबाज़ ने अपने कोटे के चार ओवर पूरे नहीं किए। पुरुषों के T20I इतिहास में अब तक ऐसा महज़ आठ बार ही देखने को मिला है।
157 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए नीदरलैंड्स ने पावरप्ले में 50 रन बनाए, लेकिन उनके दो विकेट गिर गए। हालांकि, इसके बाद कॉलिन ऐकरमैन और डे लीड के बीच अच्छी साझेदारी हुई। दोनों बल्लेबाज़ टीम के स्कोर को 14वें ओवर तक काफ़ी आसानी से 116 तक लेकर गए।
अंत में बास डी लीडे ने अपना अर्धशतक पूरा किया और टीम को दो ओवर पहले ही लक्ष्य तक पहुंचा दिया।
NamibiaNetherlandsNamibia vs NetherlandsICC Men's T20 World Cup

जीत की संभावना
नीदरलैंड्स 100%
नामीबियानीदरलैंड्स
100%50%100%नामीबिया पारीनीदरलैंड्स पारी

ओवर 18 • नीदरलैंड्स 159/3

नीदरलैंड्स की 7 विकेट से जीत, 12 गेंद बाकी
मैच कवरेजसब देखें
बास डे लीड के हरफ़नमौला प्रदर्शन से नीदरलैंड्स ने दर्ज की पहली जीत

बास डे लीड के हरफ़नमौला प्रदर्शन से नीदरलैंड्स ने दर्ज की पहली जीत

नीमीबिया के ख़िलाफ़ टॉस जीत कर पहले गेंदबाज़ी करेगा नीदरलैंड्स

नीमीबिया के ख़िलाफ़ टॉस जीत कर पहले गेंदबाज़ी करेगा नीदरलैंड्स

Nam vs Ned Live score, T20 World Cup 2026: डलीडे के ऑलराउंड प्रदर्शन से NED की पहली जीत

Nam vs Ned Live score, T20 World Cup 2026: डलीडे के ऑलराउंड प्रदर्शन से NED की पहली जीत

AskESPNcricinfo Logo
Instant answers to T20 questions