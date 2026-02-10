बास डे लीड के हरफ़नमौला प्रदर्शन से नीदरलैंड्स ने दर्ज की पहली जीत

टॉस हार कर पहले बल्लेबाज़ी करते हुए नामीबिया की टीम ने सिर्फ़ 156 रन बनाए थे, जिसे नीदरलैंड्स की टीम ने 12 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया।

पहले गेंदबाज़ी करते हुए नीदरलैंड्स के गेंदबाज़ों ने काफ़ी कसी हुई गेंदबाज़ी की। आर्यन दत्त ने T20I मैचों के पावरप्ले में अपना 15वां शिकार करते हुए तीसरे ओवर में ही लॉरेन स्टींकैम्प को पवेलियन लौटा दिया। पहला विकेट जल्दी गिरने के बाद जान फ़्रिलिंक और निकोल लॉफ़्टी ईटन के बीच एक अर्धशतकीय साझेदारी हुई, लेकिन लोगन वैन बीक ने अपनी हार्ड लेंथ गेंद से फ़्रिलिंक को चकमा दिया और वे कीपर को कैच थमाकर पवेलियन लौट गए। नामीबिया की टीम 10 ओवरों में सिर्फ़ 65 रन ही बना पाई।

इसके बाद 12वें ओवर तक नामीबिया ने तेज़ी से रन बटोरे और स्कोर को 94 तक लेकर गई। हालांकि, उसके बाद के अगले तीन ओवरों में फिर से रनरेट धीमी हुई और सिर्फ़ 14 रन बने एवं दो विकेट गिरे। इस दबाव को नीदरलैंड्स के गेंदबाज़ों ने कभी कम नहीं होने दिया। अंत में नामीबिया की टीम सिर्फ़ 156 रनों तक ही पहुंच पाई।

गेंदबाज़ी के दौरान नीदरलैंड्स ने एक अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम किया। वह T20 विश्व कप के इतिहास में ऐसी पहली टीम बन गई है, जिसने पूरे 20 ओवर गेंदबाज़ी तो की, लेकिन उनके किसी भी गेंदबाज़ ने अपने कोटे के चार ओवर पूरे नहीं किए। पुरुषों के T20I इतिहास में अब तक ऐसा महज़ आठ बार ही देखने को मिला है।

157 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए नीदरलैंड्स ने पावरप्ले में 50 रन बनाए, लेकिन उनके दो विकेट गिर गए। हालांकि, इसके बाद कॉलिन ऐकरमैन और डे लीड के बीच अच्छी साझेदारी हुई। दोनों बल्लेबाज़ टीम के स्कोर को 14वें ओवर तक काफ़ी आसानी से 116 तक लेकर गए।